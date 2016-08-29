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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4688468946904691

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:08

  Перес де Куэльяр написав:[quote23 марта 2018, 18:54# Обсуждение валютного рынка 23 _month_ 2018|марта
На межбанке в последнее время наблюдаем баланс спрос/предложение под присмотром НБУ лишняя валюта выкупается, не пуская курс доллара обвалится, тем сглаживая качели на которых сам в недавнем времени хорошо пополнял ЗВР. Наводит на мысль, что качели теперь НБУ не нужны, а валюту ждет от нерезов под ОВГЗ и обьем уже известный, вот чем обьясняется такое замедление и замораживание цифр на межбанке.Перекос может пойти с ЧР в сторону спроса, когда рынок наличный поймет что можно качнуть вверх, я указал благоприятное числа для загона 27-30 марта +2 выходных, на межбанке сразу же сменится настроение, глядя что на ЧР дороже валюта, продавцы затихарятся, а выйдут Банки для спекуляци и перепродажи доллара на более дорогой наличный рынок, чем вызовет рост котировок, им же подсобят и импортеры. Это так, сценарий 1.Есть еще два.]
[/quote] Если по этому варианту пошли,то думаю не плохо ,а дальше посмотрим как будет.[/quote]


Все так, только нал сейчас ниже МБ, и это банки своими бидами задирают курс нала.[/quote]
Шановний я ж не Ванга ,а видiлив те, що прорахував по психологii ринку.
[/quote]

Согласен. На сколько (времени) думаете подскок, с учетом, что с начала апреля пойдет репатриация?
Никто не попадает в ловушку без собственного согласия...
костас
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:16

костас Чтобы хорошо ринок трухонуть я бы на месте НБУ пролонгировал до пятницы,с понедельника наличка выдохнется и ест. в долины в предпасхальную неделю.Это предположение,а какие планы у "ЯШИ" я не могу сказать.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 28 бер, 2018 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:18

Перес де Куэльяр
Как оцените вероятность варианта игры в пользу НБУ, о кот. я писал - сейчас рост куда-нибудь к 27, а затем очередное снижение к минимумам на 26 - 26- для скупки валюты НБУ?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:19

  Перес де Куэльяр написав:костас Чтобы хорошо ринок трухонуть я бы на месте НБУ пролонгировал до пятницы,с понедельника наличка выдохнится и ест. в долины в предпасхальную неделю.Это предположение,а какие планы у "ЯШИ" я не могу сказать.

Яша пока никак не реагирует на рост МБ (который уже 44/48) - не выходит (не тормизит ауком и не сглаживает рфку), так что Ваш план самый вероятный.
Никто не попадает в ловушку без собственного согласия...
костас
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:22

  ЛАД написав:Перес де Куэльяр
Как оцените вероятность варианта игры в пользу НБУ, о кот. я писал - сейчас рост куда-нибудь к 27, а затем очередное снижение к минимумам на 26 - 26- для скупки валюты НБУ?
Здравствуйте. Я думаю не дойдем "нема дурних".Если конечно за "уши" не потянут.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:24

  костас написав:
  Перес де Куэльяр написав:костас Чтобы хорошо ринок трухонуть я бы на месте НБУ пролонгировал до пятницы,с понедельника наличка выдохнится и ест. в долины в предпасхальную неделю.Это предположение,а какие планы у "ЯШИ" я не могу сказать.

Яша пока никак не реагирует на рост МБ (который уже 44/48) - не выходит (не тормизит ауком и не сглаживает рфку), так что Ваш план самый вероятный.
А зачем ,он ждет нашу с Вами зелень и это хорошо.При малейшей заминке сделать правильное действие.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 28 бер, 2018 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:28

Привет из Днепра-6

На 12.24 «жадные» экспортеры на межбанке продолжали «жадничать», придерживая выручку и обеспечивая рост курса «американца». на указанное время цена доллара пребывала на цифре 26,39/26,42 UAH/USD. На рынок забегал регулятор, интересовался обстановкой, но, со слов игроков, до интервенций дело не дошло.

По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной торговли оптовыми партиями в паре доллар-гривня при некотором преобладании спроса на фоне действующих на моменте цен: 26,25/26,35 UAH/USD, евро - 32,60/32,82 UAH/EUR, рубль 0,454/0,458 UAH/RUB.

Дата: 28 марта 2018 г. на 12.10

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,25/26,39 UAH/USD
€ – 32,53/32,82 UAH/EUR
RUB – 0,451/0,458 UAH/RUB

Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара консолидировались на отметке 26,25/26,35 UAH/USD, евро – 32,55/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».

К 12.34 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении
действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня - 26,25-26/26,30-35 UAH/USD, евро - 32,55/32,75 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое «средней» ликвидностью торгов.

US
дядя Caша
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