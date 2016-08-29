Додано: Сер 28 бер, 2018 12:32

Привет из Днепра-8



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,32/26,35 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ резко снизили динамику, символически понизившись с уровня 49 958,6 млн. грн. к отметке 49 872,2 млн. грн., здесь наметилось некоторое подобие стабильности.

Нынче стабилизация гривневого «навеса» создает определенные условия для аналогичного настроения для курса доллара на торгах межбанка.



Меж тем, очень рано (около 09.45 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене по более значимым бидам, оказавшись на отметке 26,30/26,35 UAH/USD.



Спустя час на 10.40 в сопровождении низких оборотов и доминирования спроса цена доллара выросла на межбанке до 26,34/26,36 UAH/USD, очень напоминая вторничное открытие рынка.



Около 11.00, продолжая рост, цена безналичного «американца» поднялась к 26,37/26,39 UAH/USD. Ликвидность по-прежнему оставляет желать лучшего.



К 11.12 Киева, по достижении курсом доллара отметки 26,39/26,41 UAH/USD, со слов непосредственных участников, «рост начал выдыхаться».



К 11.49 котировки безналичного доллара не тронулись с цифры 26,39/26,41 UAH/USD, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж «американца».



Дополуденное «зеленое» ралли сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня 15,25/16,25% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в гармонии с «символическим» снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



На 12.24 «жадные» экспортеры на межбанке продолжали «жадничать», придерживая выручку и обеспечивая рост курса «американца». на указанное время цена доллара пребывала на цифре 26,39/26,42 UAH/USD. На рынок забегал регулятор, интересовался обстановкой, но, со слов игроков, до интервенций дело не дошло.



Наконец, около 13.08 Киева в сопровождении изрядно подскочивших к отметке 26,43/26,46 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 27 марта по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 27 марта по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизился до отметки $1,2402, упав до $1,2385 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2394 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

28 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,23-25/26,33-35 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 5,0-7,0 коп.); евро – 32,50-55/32,77-80 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 27 марта спрос просел на 5,0-10,0 коп., предложение упало на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 28 марта в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж. Цены поднялись из чувства солидарности к некоторым коллегам по бизнесу.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,23-25/26,33-35 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 5,0-7,0 коп.); евро – 32,50-55/32,77-80 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 27 марта спрос просел на 5,0-10,0 коп., предложение упало на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 28 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



К 12.34 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении

действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня - 26,25-26/26,30-35 UAH/USD, евро - 32,55/32,75 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое «средней» ликвидностью торгов.



По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной торговли оптовыми партиями в паре доллар-гривня при некотором преобладании спроса на фоне действующих на моменте цен: 26,25/26,35 UAH/USD, евро - 32,60/32,82 UAH/EUR, рубль 0,454/0,458 UAH/RUB.



Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара консолидировались на отметке 26,25/26,35 UAH/USD, евро – 32,55/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 28 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,21/26,30 UAH/USD, евро – 32,47/32,70 UAH/EUR, рубль 0,450/0,459 UAH/RUB, Киев опт 26,20-2/26,27-30 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,20-23/26,27-30 UAH/USD, евро (опт) 32,50/32,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,50/32,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,20/26,40 UAH/USD, евро – 32,40/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,455 RUB/USD, Одесса – опт 26,25/26,32 UAH/USD, розница – 26,20/26,35 UAH/USD; Запорожье – 26,20/26,30 UAH/USD; евро – 32,50/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,454/0,460 RUB/USD.



Жадность экспортеров, по всей видимости, рассчитывавших на «отзывчивость» Казначейства, готовящегося компенсировать НДС, предопределила «бычий», несколько неожиданный на излете месяца и квартала, рост курса доллара на межбанке.



Судя по всему, часть импортеров «смирилась» с локальной дороговизной безналичного доллара и после паузы с 11.20 до 12.20 начала покупки СКВ для закрытия контрактов. Эти покупки усугубили «бычий» тренд безналичного доллара, цена которого к обеденному перерыву заметно выросла.



Вослед за «зеленым» безналом вверх двигались и цены наличного доллара, делая это более сдержанно. Торопиться «наличке» было некуда – в отличие от безналичного рынка, впереди ее не ожидала гривневая щедрость от Казначейства, а клиенты не станут приобретать СКВ по запредельным ценам.



Поведение потенциальных продавцов смешало карты валютного межбанка на финише месяца и квартала, вернув сюда «зеленых быков». Возможно, рынок безналичного доллара ограничится демонстративным отскоком в эту среду. Ввиду установившегося «взаимопонимания» Нацбанка и других финансовых властей, есть резон ожидать очередную задержку выплаты второй порции (около 2,0 млрд. грн.) компенсации НДС. Хотя, разумеется, подобный вариант «воспитательного» сценария гарантировать на излете квартала нельзя. Возможен скандал.



Впрочем, вероятность сохранения курса безналичного доллара на приподнявшемся к 28 марта уровне тоже вполне реальна. При этом, представляется, вряд ли «доброта» Казначейства в отношении агроэкспортеров сможет сохранить текущий темп подорожания безналичного «американца» в оставшиеся две полноценные сессии межбанка.



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