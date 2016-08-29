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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:10
Re: Валютный рынок в контексте
Де ж наш 4х4 ,як не хватае опер. данi мiжбанку. у "ворожому" малюють м/б 44/48. В нас теж уже намалювали.
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:16
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:27
Перес де Куэльяр
В чем проблема зайти на Укрдилинг, обязательно зарегистрироваться и смотреть котировки МБ? Или когда кто нить, например 4х4 сюда напишет, то оперативней получиться?
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:29
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:36
Re: Валютный рынок в контексте
Фактически межбанк достиг цифр прошлого загона ,наличка отстает на моменте,возможно на вечер даже откатит для набора ,не все успели за динамикой роста.Если межбанк завтра продолжает движение вверх,наличка отстрелит и хорошо,даже методом просто сдвига цифр,спрос на валюту не обязателен.Такое мнение ,а там поглядим.
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:40
Re: Валютный рынок в контексте
То чого не пишете, якщо зареєструвались і все бачите? Як і те, що НБУ ВЖЕ зробив інтервенцію на 16 млн? А от людина писала, так ні - потрібно корисного форумчанина зацькувати і всім розказувати як все просто десь там зробити. Робіть!
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 28 бер, 2018 13:44, всього редагувалось 3 разів.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:42
Re: Валютный рынок в контексте
Чернівці 15/35
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:46
Да никакого атаса не будет, сейчас вам Сомик все расскажет.
Ждал .25, таки не дождался, время еще есть
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:56
Re: Валютный рынок в контексте
Роза 25/40. Гагарин 32/40. Приват 20/50. В некоторых Банках 30/ покупка,своего рода пылесос.
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:12
А что тут рассказывать? Как олени перевалили доллар не по сезону,а он даже отскакивать полноценно не хочет?
Ребятки,сейчас март месяц,курс ниже чем год назад,что ещё надо говорить?
Абсолютно спокойно смотрю на эти потуги,не успели немножко задрать вверх,как полились по заявкам шо немые,в понедельник на немножко пополнил грндепо,сплю отлично,а петросянщину уважаю,без неё было бы совсем скучно!
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