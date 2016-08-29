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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4691469246934694>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:10

Re: Валютный рынок в контексте

Де ж наш 4х4 ,як не хватае опер. данi мiжбанку. у "ворожому" малюють м/б 44/48. В нас теж уже намалювали.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:16

  Перес де Куэльяр написав:Де ж наш 4х4 ,як не хватае опер. данi мiжбанку. у "ворожому" малюють м/б 44/48.

Жаль, что пропал. :(
Я ему уже и в личку писал с просьбой вернуться, но не отвечает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:27

Перес де Куэльяр
В чем проблема зайти на Укрдилинг, обязательно зарегистрироваться и смотреть котировки МБ? Или когда кто нить, например 4х4 сюда напишет, то оперативней получиться?
Doctor
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:29

  Doctor написав:Перес де Куэльяр
В чем проблема зайти на Укрдилинг, обязательно зарегистрироваться и смотреть котировки МБ? Или когда кто нить, например 4х4 сюда напишет, то оперативней получиться?

Кто Вам доктор,Вам не понять.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:36

Re: Валютный рынок в контексте

Фактически межбанк достиг цифр прошлого загона ,наличка отстает на моменте,возможно на вечер даже откатит для набора ,не все успели за динамикой роста.Если межбанк завтра продолжает движение вверх,наличка отстрелит и хорошо,даже методом просто сдвига цифр,спрос на валюту не обязателен.Такое мнение ,а там поглядим.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:40

Re: Валютный рынок в контексте

  Doctor написав:В чем проблема зайти на Укрдилинг, обязательно зарегистрироваться и смотреть котировки МБ? Или когда кто нить, например 4х4 сюда напишет, то оперативней получиться?

То чого не пишете, якщо зареєструвались і все бачите? Як і те, що НБУ ВЖЕ зробив інтервенцію на 16 млн? А от людина писала, так ні - потрібно корисного форумчанина зацькувати і всім розказувати як все просто десь там зробити. Робіть!
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 28 бер, 2018 13:44, всього редагувалось 3 разів.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:42

Re: Валютный рынок в контексте

Чернівці 15/35
Buxx
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:46

  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:Уже никто не вспоминает о конце месяца, плановых платежах, потребности в гривне.
Весне, наконец.

Рост, только рост.

С мая так вообще улетим в космос, когда закончатся первые 3-х месячные ОВГЗ и нерезиденты начнут миллиардами гривен давить на межбанк.

Кто сидит по уши в долларе, тот сможет скупить пол мира.
Да никакого атаса не будет, сейчас вам Сомик все расскажет.
Ждал .25, таки не дождался, время еще есть
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:56

Re: Валютный рынок в контексте

Роза 25/40. Гагарин 32/40. Приват 20/50. В некоторых Банках 30/ покупка,своего рода пылесос.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:12

  Proofy написав:Да никакого атаса не будет, сейчас вам Сомик все расскажет.
Ждал .25, таки не дождался, время еще есть


А что тут рассказывать? Как олени перевалили доллар не по сезону,а он даже отскакивать полноценно не хочет?

Ребятки,сейчас март месяц,курс ниже чем год назад,что ещё надо говорить?
Абсолютно спокойно смотрю на эти потуги,не успели немножко задрать вверх,как полились по заявкам шо немые,в понедельник на немножко пополнил грндепо,сплю отлично,а петросянщину уважаю,без неё было бы совсем скучно! :wink:
somilitark
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