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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4691469246934694

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:19

  somilitark написав:А что тут рассказывать? Как олени перевалили доллар не по сезону,а он даже отскакивать полноценно не хочет? Ребятки,сейчас март месяц,курс ниже чем год назад,что ещё надо говорить? Абсолютно спокойно смотрю на эти потуги,не успели немножко задрать вверх,как полились по заявкам шо немые,в понедельник на немножко пополнил грндепо,сплю отлично,а петросянщину уважаю,без неё было бы совсем скучно!

Сомик пишите чаще . У Вас гриши привалило ? Вы же соточку скидывали недавно .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:22

  Перес де Куэльяр написав:
  somilitark написав:А что тут рассказывать? Как олени перевалили доллар не по сезону,а он даже отскакивать полноценно не хочет? Ребятки,сейчас март месяц,курс ниже чем год назад,что ещё надо говорить? Абсолютно спокойно смотрю на эти потуги,не успели немножко задрать вверх,как полились по заявкам шо немые,в понедельник на немножко пополнил грндепо,сплю отлично,а петросянщину уважаю,без неё было бы совсем скучно!

Сомик пишите чаще . У гриши привалило ? Вы же соточку скидывали недавно .

*Відправлено з Чату

20 долларов,Перес-целых 20 долларов!
Не нервничайте,рынок он жестокий,можно вспомнить "море слабых не любит",то же самое можно и применить к валютному рынку:соплей нечего распускать,как выиграл,так и можешь проиграть! :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:26

  Buxx написав:Чернівці 15/35


Реальный приём, на эти игры межбанковские, плевал с высокой колокольни,это всё что надо знать о сегодняшнем загончике)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:37

  Василь-Рівне написав:
  Doctor написав:В чем проблема зайти на Укрдилинг, обязательно зарегистрироваться и смотреть котировки МБ? Или когда кто нить, например 4х4 сюда напишет, то оперативней получиться?

То чого не пишете, якщо зареєструвались і все бачите?

Яка потреба сюди писати те що можуть бачити всі? І якось*лізти поперек батька в пекло*, тобто перед *зеленими* простинями ДС, рахую недоречним...
А ви не бачите? Тоді для вас - мб 26.45-26.49
Doctor
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Doctor
надія є що Ви не усім почерзі будете писати
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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