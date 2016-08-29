Додано: Сер 28 бер, 2018 15:41

zzzzzz написав: Кабмин отложил повышение цен на газ для населения до 1 июня.



До 1 июня никаких траншей уже точно не будет, детально все в статье описано.

https://biz.censor.net.ua/news/3058260/ ... naseleniya Кабмин отложил повышение цен на газ для населения до 1 июня.До 1 июня никаких траншей уже точно не будет, детально все в статье описано.

Ровно через год 31 марта закончится выборами президентская гонка.Никаких траншей не будет.Никто не будет в преддверии выборов повышать какие-либо тарифы, отменять мораторий на землю и выполнять другие пункты по меморандуму МВФ. Администрация Порошенко может кому-то нравится, кому-то не нравится, но они там точно не дураки.А главное для валютной ветки - никаких прыжков курса по определению не будет. Как умеют держать курс админметодами - очень четко было показано в сентябре-октябре 2014 года перед тогдашними выборами.Более того курс гривны скорее всего укрепится и официозная минимальная и даже средняя зарплата увеличится в долларах, в том числе за счет укрепления гривны, в декабре предвыборная компания Порошенко должна начаться словами - у нас война, были проблемы, было серьезное падение, но мы выстояли, мы встали с колен, и мы опять вышли на уровень 2013 года, но уже с огромными перспективами.Если показатели, пусть даже искусственно, не натянут на показатели 2013 года, то Порошенко даже не выйдет во второй тур, он это понимает.А вот, что будет с курсом в апреле 2019 года после выборов, вот это будет действительно интересно.