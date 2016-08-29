somilitark написав:А что тут рассказывать? Как олени перевалили доллар не по сезону,а он даже отскакивать полноценно не хочет? Ребятки,сейчас март месяц,курс ниже чем год назад,что ещё надо говорить? Абсолютно спокойно смотрю на эти потуги,не успели немножко задрать вверх,как полились по заявкам шо немые,в понедельник на немножко пополнил грндепо,сплю отлично,а петросянщину уважаю,без неё было бы совсем скучно!
Сомик пишите чаще . У Вас гриши привалило ? Вы же соточку скидывали недавно .
somilitark написав:А что тут рассказывать? Как олени перевалили доллар не по сезону,а он даже отскакивать полноценно не хочет? Ребятки,сейчас март месяц,курс ниже чем год назад,что ещё надо говорить? Абсолютно спокойно смотрю на эти потуги,не успели немножко задрать вверх,как полились по заявкам шо немые,в понедельник на немножко пополнил грндепо,сплю отлично,а петросянщину уважаю,без неё было бы совсем скучно!
Сомик пишите чаще . У гриши привалило ? Вы же соточку скидывали недавно .
20 долларов,Перес-целых 20 долларов! Не нервничайте,рынок он жестокий,можно вспомнить "море слабых не любит",то же самое можно и применить к валютному рынку:соплей нечего распускать,как выиграл,так и можешь проиграть!
Ровно через год 31 марта закончится выборами президентская гонка. Никаких траншей не будет. Никто не будет в преддверии выборов повышать какие-либо тарифы, отменять мораторий на землю и выполнять другие пункты по меморандуму МВФ. Администрация Порошенко может кому-то нравится, кому-то не нравится, но они там точно не дураки. А главное для валютной ветки - никаких прыжков курса по определению не будет. Как умеют держать курс админметодами - очень четко было показано в сентябре-октябре 2014 года перед тогдашними выборами. Более того курс гривны скорее всего укрепится и официозная минимальная и даже средняя зарплата увеличится в долларах, в том числе за счет укрепления гривны, в декабре предвыборная компания Порошенко должна начаться словами - у нас война, были проблемы, было серьезное падение, но мы выстояли, мы встали с колен, и мы опять вышли на уровень 2013 года, но уже с огромными перспективами. Если показатели, пусть даже искусственно, не натянут на показатели 2013 года, то Порошенко даже не выйдет во второй тур, он это понимает.
А вот, что будет с курсом в апреле 2019 года после выборов, вот это будет действительно интересно.