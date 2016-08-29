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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4692469346944695>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:19

  somilitark написав:А что тут рассказывать? Как олени перевалили доллар не по сезону,а он даже отскакивать полноценно не хочет? Ребятки,сейчас март месяц,курс ниже чем год назад,что ещё надо говорить? Абсолютно спокойно смотрю на эти потуги,не успели немножко задрать вверх,как полились по заявкам шо немые,в понедельник на немножко пополнил грндепо,сплю отлично,а петросянщину уважаю,без неё было бы совсем скучно!

Сомик пишите чаще . У Вас гриши привалило ? Вы же соточку скидывали недавно .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:22

  Перес де Куэльяр написав:
  somilitark написав:А что тут рассказывать? Как олени перевалили доллар не по сезону,а он даже отскакивать полноценно не хочет? Ребятки,сейчас март месяц,курс ниже чем год назад,что ещё надо говорить? Абсолютно спокойно смотрю на эти потуги,не успели немножко задрать вверх,как полились по заявкам шо немые,в понедельник на немножко пополнил грндепо,сплю отлично,а петросянщину уважаю,без неё было бы совсем скучно!

Сомик пишите чаще . У гриши привалило ? Вы же соточку скидывали недавно .

*Відправлено з Чату

20 долларов,Перес-целых 20 долларов!
Не нервничайте,рынок он жестокий,можно вспомнить "море слабых не любит",то же самое можно и применить к валютному рынку:соплей нечего распускать,как выиграл,так и можешь проиграть! :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:26

  Buxx написав:Чернівці 15/35


Реальный приём, на эти игры межбанковские, плевал с высокой колокольни,это всё что надо знать о сегодняшнем загончике)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:37

  Василь-Рівне написав:
  Doctor написав:В чем проблема зайти на Укрдилинг, обязательно зарегистрироваться и смотреть котировки МБ? Или когда кто нить, например 4х4 сюда напишет, то оперативней получиться?

То чого не пишете, якщо зареєструвались і все бачите?

Яка потреба сюди писати те що можуть бачити всі? І якось*лізти поперек батька в пекло*, тобто перед *зеленими* простинями ДС, рахую недоречним...
А ви не бачите? Тоді для вас - мб 26.45-26.49
Doctor
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:44

Doctor
надія є що Ви не усім почерзі будете писати
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:11

  Zebra написав:С мая так вообще улетим в космос, когда закончатся первые 3-х месячные ОВГЗ и нерезиденты начнут миллиардами гривен давить на межбанк.

Кто сидит по уши в долларе, тот сможет скупить пол мира.


Ага, я помню Ваши прогнозы про гиперинфляцию, когда смена власти происходила под завершение майданов, далее военные действия.. Давайте "жгите" еще.
igorya
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:18

Кабмин отложил повышение цен на газ для населения до 1 июня.

До 1 июня никаких траншей уже точно не будет, детально все в статье описано.
https://biz.censor.net.ua/news/3058260/ ... naseleniya
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:26

  zzzzzz написав:Кабмин отложил повышение цен на газ для населения до 1 июня.

До 1 июня никаких траншей уже точно не будет, детально все в статье описано.
https://biz.censor.net.ua/news/3058260/ ... naseleniya

Согласен с Вами, только своим умом. На грн. депо до июня без опаски,.И не дай нам Бог -траншей :!:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:31

  сірий написав:
  zzzzzz написав:Кабмин отложил повышение цен на газ для населения до 1 июня.

До 1 июня никаких траншей уже точно не будет, детально все в статье описано.
https://biz.censor.net.ua/news/3058260/ ... naseleniya

Согласен с Вами, только своим умом. На грн. депо до июня без опаски,.И не дай нам Бог -траншей :!:



До конца года нужно выплатить по внутренним обязательствам $ 1,750 млрд
И по внешним порядка $ 5,3 млрд . Всего вообщем нужно выплатить около $ 7 млрд до конца года.

Проблемным остается вопрос замещения этих средств.
НБУ прогнозирует поступление от МВФ , ОЗДП , и Мирового банка около $ 5,5 млрд

Прогнозы НБУ начинают таить.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:41

  zzzzzz написав:Кабмин отложил повышение цен на газ для населения до 1 июня.

До 1 июня никаких траншей уже точно не будет, детально все в статье описано.
https://biz.censor.net.ua/news/3058260/ ... naseleniya


Ровно через год 31 марта закончится выборами президентская гонка.
Никаких траншей не будет.
Никто не будет в преддверии выборов повышать какие-либо тарифы, отменять мораторий на землю и выполнять другие пункты по меморандуму МВФ. Администрация Порошенко может кому-то нравится, кому-то не нравится, но они там точно не дураки.
А главное для валютной ветки - никаких прыжков курса по определению не будет. Как умеют держать курс админметодами - очень четко было показано в сентябре-октябре 2014 года перед тогдашними выборами.
Более того курс гривны скорее всего укрепится и официозная минимальная и даже средняя зарплата увеличится в долларах, в том числе за счет укрепления гривны, в декабре предвыборная компания Порошенко должна начаться словами - у нас война, были проблемы, было серьезное падение, но мы выстояли, мы встали с колен, и мы опять вышли на уровень 2013 года, но уже с огромными перспективами.
Если показатели, пусть даже искусственно, не натянут на показатели 2013 года, то Порошенко даже не выйдет во второй тур, он это понимает.

А вот, что будет с курсом в апреле 2019 года после выборов, вот это будет действительно интересно.
freeze
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