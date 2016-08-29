Додано: Сер 28 бер, 2018 16:18

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 0,19 коп., на торгах среды потерял 9,89 коп., оказавшись на уровне 26,4052 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 28 марта с уровней предыдущего закрытия 26,32/26,35 UAH/USD виртуально, без сделок.



Очень рано, около 09.45, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, расширив спред к 26,30/26,35, однако спустя 50 минут, около 10.35, сменив настроение, инициировал рост, оказавшись на цифре 26,34/26,36 UAH/USD. Первый этап долларового роста продолжался до 11.12, когда СКВ консолидировалась на уровне 26,39/26,41 UAH/USD. С этого момента рынок доллара вошел в период относительной стабильности, сопровождаясь равновесием низколиквидных спроса и предложения. В это время, как сообщили игроки, потенциальные покупатели воздерживались от приобретения СКВ по этой цене, а продавцы «придерживали» валюту. Первые надеялись, что нужда в гривне заставит экспортеров уступить, вторые ожидали новостей от Казначейства, которому осталось компенсировать НДС агроэкспортерам на сумму 2,0 млрд. грн., освободив их от необходимости продаж СКВ на межбанке ради гривни.



Нервы сдали у импортеров – с 12.20 они начали приобретать СКВ тотчас вызвав пролонгацию ее роста. Вначале до 26,39/26,42, а спустя 47 минут, до 26,43/26,46 UAH/USD. Полагаю, детонатором покупок стал регулятор, представители которого проявились на рынке, однако проводить интервенции не стали.



К 13.20 цена «американца» выросла до 26,440/26,475, а спустя 2 часа он оказался уже на уровне 26,45/26,49 UAH/USD.



С 16.10 на опустевшем межбанке цена доллара просела к 26,44/26,48 UAH/USD и уже не изменялась до самого закрытия сессии.



На цифре 26,44/26,48 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 28 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4052 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,92% с 28,0672 UAH/USD до 26,4052 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 28 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.08 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 28 марта, сохранив «бычий» тренд, заметно прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, экспортеры, рассчитывающие на гривню компенсации НДС, придерживали валюту. Строго говоря, они не испытывали острую нужду в гривне, поскольку приобретая ОВГЗ на состоявшемся накануне аукционе большей частью перевложились, получив гривню по истечению срока более ранних облигаций.



Во-вторых, импортеры оказались в более сложной ситуации, поскольку у них оставалось 2 рабочих дня для проплаты импортных контрактов (30-го Запад выходной) и были вынуждены приобретать СКВ по высокой цене.



В-третьих, на стороне «зеленых быков» оказался НБУ, который, несмотря на заметное подорожание доллара, не стал проводить интервенцию, лоббируя экспортеров.



Меж тем, судя по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, которые показали символическое снижение с уровня 49 958,6 млн. грн. к отметке 49 872,2 млн. грн., по состоянию на утро среды Казначейство не компенсировало НДС агроэкспортерам.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 28 марта выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, около полудня импортеры, поставленные в безвыходное положение начали приобретать выросшую в цене валюту.



Во-вторых, к среде вырос приток экспортной СКВ из-за рубежа, 50% которой надлежало продавать на межбанке. И на эту валюту нашлись покупатели.



В-третьих, субъекты рынка спешили закончить свои проекты перед длинными выходными на Западе в преддверии финиша квартала.