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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4693469446954696

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:58

  Искатель написав:
  edvardd написав:дядя Caша НБУ по слухам до обеда налил 16 лимонов, дальше не знаю...


И на том остановился.
На злобу дня: "Кто спровоцировал рост доллара".
Судя по тому, что там написано, рост выдохнется завтра-послезавтра. Т.к. перечисленные факторы себя исчерпают.
Наличка уже чуть откатила по сравнению с дневными цифрами.

Как говорится "Кому что мерещится" На ЧР с 12.00 до 16.00 была волна на выравнивание ,откатили на 3коп. Сейчас добавили те же 3коп. ,обьем на спрос доллара растет . Анализирую прием а не продажу.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 28 бер, 2018 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:02

  козак написав:
  Искатель написав:На злобу дня: "Кто спровоцировал рост доллара".
Судя по тому, что там написано, рост выдохнется завтра-послезавтра. Т.к. перечисленные факторы себя исчерпают.

многие компании-импортеры, которые, как обычно, ждали конца месяца и квартала, чтобы купить валюту дешевле, видя, что курс внезапно начал расти, также дали команду банковским брокерам покупать.

Что-то тут не вяжется. ИМХО конечно.


Потрусили як "буратін" (і зверху і збоку і вверх тормашками :mrgreen: ) Тепер можна і до нормального курсу повернуться.
w_bufett
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:13

Тернопіль обмінки 20/40, опт 25/35

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:13

freeze
... Администрация Порошенко может кому-то нравится, кому-то не нравится, но они там точно не дураки.
А главное для валютной ветки - никаких прыжков курса по определению не будет. Как умеют держать курс админметодами - очень четко было показано в сентябре-октябре 2014 года перед тогдашними выборами.
Более того курс гривны скорее всего укрепится и официозная минимальная и даже средняя зарплата увеличится в долларах, в том числе за счет укрепления гривны, в декабре предвыборная компания Порошенко должна начаться словами - у нас война, были проблемы, было серьезное падение, но мы выстояли, мы встали с колен, и мы опять вышли на уровень 2013 года, но уже с огромными перспективами.
Если показатели, пусть даже искусственно, не натянут на показатели 2013 года, то Порошенко даже не выйдет во второй тур, он это понимает.

ИМО: вы сделали целый ряд спорных утверждений. Как держали курс в 2014, все видели и "перемогой" никто это не называл, но на тот момент оно было объяснимо (агрессия соседа, "папиредники" и т.д. и т.п.). У каждой "перемоги" своя цена и ее обязательно кто-то платит. Из вашего поста непонятно - за чей счет будет праздник. Если как тогда - то все "достижения реформаторов валютного рынка" улетят в трубу и на такую "стабильность" перед выборами никто не купится. Единственный "вариант" - что все будет оплачено со счетов панамского оффшора. Но это как раз тот случай когда уместна фраза - "Це фантастика, синку"(c)
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:26

  Senkiv написав:Тернопіль обмінки 20/40, опт 25/35

*Відправлено з Чату

Разброд и шатания, в других городах по .33 принимают.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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