edvardd написав:дядя Caша НБУ по слухам до обеда налил 16 лимонов, дальше не знаю...
И на том остановился. На злобу дня: "Кто спровоцировал рост доллара". Судя по тому, что там написано, рост выдохнется завтра-послезавтра. Т.к. перечисленные факторы себя исчерпают. Наличка уже чуть откатила по сравнению с дневными цифрами.
Как говорится "Кому что мерещится" На ЧР с 12.00 до 16.00 была волна на выравнивание ,откатили на 3коп. Сейчас добавили те же 3коп. ,обьем на спрос доллара растет . Анализирую прием а не продажу.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 28 бер, 2018 17:09, всього редагувалось 1 раз.
... Администрация Порошенко может кому-то нравится, кому-то не нравится, но они там точно не дураки. А главное для валютной ветки - никаких прыжков курса по определению не будет. Как умеют держать курс админметодами - очень четко было показано в сентябре-октябре 2014 года перед тогдашними выборами. Более того курс гривны скорее всего укрепится и официозная минимальная и даже средняя зарплата увеличится в долларах, в том числе за счет укрепления гривны, в декабре предвыборная компания Порошенко должна начаться словами - у нас война, были проблемы, было серьезное падение, но мы выстояли, мы встали с колен, и мы опять вышли на уровень 2013 года, но уже с огромными перспективами. Если показатели, пусть даже искусственно, не натянут на показатели 2013 года, то Порошенко даже не выйдет во второй тур, он это понимает.
ИМО: вы сделали целый ряд спорных утверждений. Как держали курс в 2014, все видели и "перемогой" никто это не называл, но на тот момент оно было объяснимо (агрессия соседа, "папиредники" и т.д. и т.п.). У каждой "перемоги" своя цена и ее обязательно кто-то платит. Из вашего поста непонятно - за чей счет будет праздник. Если как тогда - то все "достижения реформаторов валютного рынка" улетят в трубу и на такую "стабильность" перед выборами никто не купится. Единственный "вариант" - что все будет оплачено со счетов панамского оффшора. Но это как раз тот случай когда уместна фраза - "Це фантастика, синку"(c)