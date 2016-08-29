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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4694469546964697>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:02

  козак написав:
  Искатель написав:На злобу дня: "Кто спровоцировал рост доллара".
Судя по тому, что там написано, рост выдохнется завтра-послезавтра. Т.к. перечисленные факторы себя исчерпают.

многие компании-импортеры, которые, как обычно, ждали конца месяца и квартала, чтобы купить валюту дешевле, видя, что курс внезапно начал расти, также дали команду банковским брокерам покупать.

Что-то тут не вяжется. ИМХО конечно.


Потрусили як "буратін" (і зверху і збоку і вверх тормашками :mrgreen: ) Тепер можна і до нормального курсу повернуться.
w_bufett
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:13

Тернопіль обмінки 20/40, опт 25/35

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:13

freeze
... Администрация Порошенко может кому-то нравится, кому-то не нравится, но они там точно не дураки.
А главное для валютной ветки - никаких прыжков курса по определению не будет. Как умеют держать курс админметодами - очень четко было показано в сентябре-октябре 2014 года перед тогдашними выборами.
Более того курс гривны скорее всего укрепится и официозная минимальная и даже средняя зарплата увеличится в долларах, в том числе за счет укрепления гривны, в декабре предвыборная компания Порошенко должна начаться словами - у нас война, были проблемы, было серьезное падение, но мы выстояли, мы встали с колен, и мы опять вышли на уровень 2013 года, но уже с огромными перспективами.
Если показатели, пусть даже искусственно, не натянут на показатели 2013 года, то Порошенко даже не выйдет во второй тур, он это понимает.

ИМО: вы сделали целый ряд спорных утверждений. Как держали курс в 2014, все видели и "перемогой" никто это не называл, но на тот момент оно было объяснимо (агрессия соседа, "папиредники" и т.д. и т.п.). У каждой "перемоги" своя цена и ее обязательно кто-то платит. Из вашего поста непонятно - за чей счет будет праздник. Если как тогда - то все "достижения реформаторов валютного рынка" улетят в трубу и на такую "стабильность" перед выборами никто не купится. Единственный "вариант" - что все будет оплачено со счетов панамского оффшора. Но это как раз тот случай когда уместна фраза - "Це фантастика, синку"(c)
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:15

Перес де Куэльяр
Юнекс по 26.36 на себя
Но из 2-х отделений которые есть в городе, только в одном была гривна и то сказали что забрать смогут только 2тис. $)
Nazik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:26

  Senkiv написав:Тернопіль обмінки 20/40, опт 25/35

*Відправлено з Чату

Разброд и шатания, в других городах по .33 принимают.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:30

Re: Валютный рынок в контексте

  Hogtown написав:У каждой "перемоги" своя цена и ее обязательно кто-то платит. Из вашего поста непонятно - за чей счет будет праздник.
А это пересичного мало заботит, то что касается кошелька и сейчас, вот что заботит. По итогам одного опроса демократия по барабану, достаток превыше всего.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:32

  Proofy написав:
  Senkiv написав:Тернопіль обмінки 20/40, опт 25/35

*Відправлено з Чату

Разброд и шатания, в других городах по .33 принимают.

Днепр , $ неформал - ,25-30/,35 :|
п.с. Посоветуйте банк для грн/депо на пол года ...
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:00

  w_bufett написав: Потрусили як "буратін" (і зверху і збоку і вверх тормашками ) Тепер можна і до нормального курсу повернуться.

к нормальному это какому, к реальному 29-30 ? я думаю не раньше осени, а пока будет 26-27
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:05

  75stasstas75 написав:
  w_bufett написав: Потрусили як "буратін" (і зверху і збоку і вверх тормашками ) Тепер можна і до нормального курсу повернуться.

к нормальному это какому, к реальному 29-30 ? я думаю не раньше осени, а пока будет 26-27
Вчера Лад соц.опрос проводил прогноз курса доллара до Пасхи можете оставить свой, если в теме,а так любой может прогнозировать ,почти как пальцем в небо.Вечерний Киев 35/40.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:20

я фигею, сегодняшнее падение благодаря скупке валютных овгз, на МБ покупали валюту и на неё скупали овгз....
edvardd
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