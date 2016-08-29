Додано: Сер 28 бер, 2018 17:13

... Администрация Порошенко может кому-то нравится, кому-то не нравится, но они там точно не дураки.

А главное для валютной ветки - никаких прыжков курса по определению не будет. Как умеют держать курс админметодами - очень четко было показано в сентябре-октябре 2014 года перед тогдашними выборами.

Более того курс гривны скорее всего укрепится и официозная минимальная и даже средняя зарплата увеличится в долларах, в том числе за счет укрепления гривны, в декабре предвыборная компания Порошенко должна начаться словами - у нас война, были проблемы, было серьезное падение, но мы выстояли, мы встали с колен, и мы опять вышли на уровень 2013 года, но уже с огромными перспективами.

Если показатели, пусть даже искусственно, не натянут на показатели 2013 года, то Порошенко даже не выйдет во второй тур, он это понимает.

ИМО: вы сделали целый ряд спорных утверждений. Как держали курс в 2014, все видели и "перемогой" никто это не называл, но на тот момент оно было объяснимо (агрессия соседа, "папиредники" и т.д. и т.п.). У каждой "перемоги" своя цена и ее обязательно кто-то платит. Из вашего поста непонятно - за чей счет будет праздник. Если как тогда - то все "достижения реформаторов валютного рынка" улетят в трубу и на такую "стабильность" перед выборами никто не купится. Единственный "вариант" - что все будет оплачено со счетов панамского оффшора. Но это как раз тот случай когда уместна фраза - "Це фантастика, синку"(c)