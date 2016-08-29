Додано: Сер 28 бер, 2018 19:45

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся во вторник относительно доллара на 0,19 коп., на торгах среды потерял 9,89 коп., оказавшись на уровне 26,4052 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 28 марта с уровней предыдущего закрытия 26,32/26,35 UAH/USD виртуально, без сделок.



Очень рано, около 09.45, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, расширив спред к 26,30/26,35, однако спустя 50 минут, около 10.35, сменив настроение, инициировал рост, оказавшись на цифре 26,34/26,36 UAH/USD. Первый этап долларового роста продолжался до 11.12, когда СКВ консолидировалась на уровне 26,39/26,41 UAH/USD. С этого момента рынок доллара вошел в период относительной стабильности, сопровождаясь равновесием низколиквидных спроса и предложения. В это время, как сообщили игроки, потенциальные покупатели воздерживались от приобретения СКВ по этой цене, а продавцы «придерживали» валюту. Первые надеялись, что нужда в гривне заставит экспортеров уступить, вторые ожидали новостей от Казначейства, которому осталось компенсировать НДС агроэкспортерам на сумму 2,0 млрд. грн., освободив их от необходимости продаж СКВ на межбанке ради гривни.



Нервы сдали у импортеров – с 12.20 они начали приобретать СКВ тотчас вызвав пролонгацию ее роста. Вначале до 26,39/26,42, а спустя 47 минут, до 26,43/26,46 UAH/USD. Полагаю, детонатором покупок стал регулятор, представители которого проявились на рынке, однако проводить интервенции не стали.



К 13.20 цена «американца» выросла до 26,440/26,475, а спустя 2 часа он оказался уже на уровне 26,45/26,49 UAH/USD.



С 16.10 на опустевшем МЕЖБАНКЕ цена доллара просела к 26,44/26,48 UAH/USD и уже не изменялась до самого закрытия сессии. Предположительно, предфинишной коррецией «американец» обязан интервенции НБУ, с которой регулятор явно опоздал, продав по запросу наилучшего курса лишь $16,0 млн.





На цифре 26,44/26,48 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 28 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4052 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 5,92% с 28,0672 UAH/USD до 26,4052 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 28 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.08 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 28 марта, сохранив «бычий» тренд, заметно прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, экспортеры, рассчитывающие на гривню компенсации НДС, придерживали валюту. Строго говоря, они не испытывали острую нужду в гривне, поскольку приобретая ОВГЗ на состоявшемся накануне аукционе большей частью перевложились, получив гривню по истечению срока более ранних облигаций.



Во-вторых, импортеры оказались в более сложной ситуации, поскольку у них оставалось 2 рабочих дня для проплаты импортных контрактов (30-го Запад выходной) и были вынуждены приобретать СКВ по высокой цене.



В-третьих, на стороне «зеленых быков» оказался НБУ, который, несмотря на заметное подорожание доллара, не стал проводить интервенцию, лоббируя экспортеров.



Меж тем, судя по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, которые показали символическое снижение с уровня 49 958,6 млн. грн. к отметке 49 872,2 млн. грн., по состоянию на утро среды Казначейство не компенсировало НДС агроэкспортерам.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 28 марта выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, около полудня импортеры, поставленные в безвыходное положение, начали приобретать выросшую в цене валюту.



Во-вторых, к среде вырос приток экспортной СКВ из-за рубежа, 50% которой надлежало продавать на межбанке. И на эту валюту нашлись покупатели.



В-третьих, субъекты рынка спешили закончить свои проекты перед длинными выходными на Западе в преддверии финиша квартала.









Торги 28 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, которая во всех случаях заключалась в довольно сдержанном росте цен наличной пары доллар-гривня.



Думаю, этот тренд, наиболее четко обозначившийся после обеда, стал следствием реакции потенциальных клиентов «налички» на динамичный рост цены «зеленого» безнала. Клиенты увидели «зеленое ралли», стартовавшее утром и пролонгированное на фоне пассивности регулятора после 12.00 Киева и, как водится, заторопились в «обменки» за долларом.



Рынки вышеперечисленных городов рапортовали о завершении сессии среды в балансе спрос/предложение.

Исключение составило лишь Запорожье, где в течение среды настроение изменилось от доминирования клиентского «приноса» до преобладания спроса.



В большинстве случаев итоговая ликвидность повторила показатели предыдущей сессии. За исключением того же Запорожья, констатировавшего некоторый регресс на этом участке из-за итогового «перекоса» местного рынка в сторону спроса.



В целом можно констатировать сохранение курсового зазора между наличным и безналичным долларами, где «зеленый» безнал остается более дорогим.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 4,0-10,0 коп., офера прибавили 3,0-8,0 коп.



По сравнению с закрытием предыдущей сессии биды наличного «неформального» «американца» выросли на 5,0-10,0 коп., офера прибавили 7,0-12,0 коп.



Впрочем, по порядку.



Торги 28 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,30/26,38 UAH/USD, евро – 32,55/32,80 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне превентивно повышенных цен. Это равновесие сохранялось до полудня, поддерживаемое незначительными ценовыми ревизиями.



Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара консолидировались на отметке 26,25/26,35 UAH/USD, евро – 32,55/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось очень аккуратно приподнимать действующие цены.



Итоговое равновесие спроса и предложение привело розничный и мелкооптовый сегмент хорошим результатам на участке ликвидности, заслужившей «четверку с плюсом» и повторив показатели предыдущей сессии.



В течение среды биды розничного и мелкооптового наличного доллара в Днепре прибавили 5,0-7,0 коп., позиция «предложение» стала выше на 3,0-5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 8,0-10,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,30/26,38 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж на фоне изначально приподнятых цен. До полудня этот баланс приходилось поддерживать очень аккуратными ревизиями цен.



Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара консолидировались на отметке 26,25/26,35 UAH/USD, евро – 32,55/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось очень аккуратно приподнимать действующие цены.



Итоговое равновесие спроса и предложение привело оптовый сегмент к приличным результатам на участке ликвидности, заслужившей «твердую четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.



На протяжении 28 марта биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 5,0-7,0 коп., офера стали выше на 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием 27 марта биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 8,0-10,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 28 марта уровнями 32,55/32,80 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечный рост бидов на фоне трехкопеечной прибавки оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп., офера не изменились.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 28 марта, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой в послеобеденную часть сессии требовалось поднимать действующие цены, отвечая на «сдержанное» доминирование клиентского спроса из-за динамичного «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала при «попустительстве» Нацбанка.



Поэтому в подобной обстановке нашим дилерам было не до пребывавшей с 07.00 Киева в состоянии плавной коррекции пары евро-доллар, падение которой ускорилось после 15.00 Киева, на информации о росте ВВП США в IV квартале.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2408 к отметке $1,2350 констатировав внутридневное его снижение на заметные 58 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка сдержанно отнеслись к этой потери, львиная доля которой состоялась «под занавес» украинских торгов. При этом наши валютчики наверняка не забыли о внутридневном подорожание наличной пары доллар-гривня, сосредоточившись именно на этой динамике.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 28 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2402, пара евро-доллар до 07.00 Киева очень медленно росла, сумев достичь к указанному часу внутридневного максимума $1,2422, с которого вскорости затеяла снижение, проходившее, как и рост, очень плавно, с перерывами на периоды относительной стабильности (с 09.00 до 15.00 пара не покидала диапазон $1,2382-1,2402).



После 15.00, с открытием американской сессии форекса, пара евро-доллар динамично понизилась, оказавшись по состоянию на 17.00 на уровне $1,2340.



Судя по всему, пара евро-доллар не сумела оправиться от этого удара на американской сессии форекса, не покидая рамки диапазона $1,2338-1,2352 до 20.10 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара в среду усилил рост по отношению ко всем основным валютам после публикации позитивных данных о ВВП США в IV квартале.



Курс евро к 16.15 Киева снизился на 0,3% и составил $1,2365 против $1,2403 на закрытие прошлой сессии.



Курс доллара к японской нацвалюте повысился на 0,7% и составляет ¥106,11 против ¥105,34 во вторник.



Также доллар подорожал на 0,6% к швейцарскому франку, на 0,3% к фунту стерлингов, более чем на 1% к валютам Северной Европы.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,6%.



Меж тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,7%.



Министерство торговли США повысило оценку роста ВВП в четвертом квартале 2017 года с 2,5% до 2,9% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали пересмотра до 2,7%.



Более быстрому, чем ожидалось, росту в конце прошлого года способствовали расходы домохозяйств на услуги, инвестиции компаний и снижение негативного влияния товарно-материальных запасов.



Ослабление напряженности на Корейском полуострове способствует снижению иены и других защитных активов. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил готовность к действиям, направленным на денуклеаризацию Корейского полуострова.



Снижение геополитической напряженности приводит к снижению интереса инвесторов к «безопасным гаваням», что, в свою очередь, стало причиной сокращения спроса на японскую нацвалюту.



Таким образом, в среду пара евро-доллар продолжила начатое во вторник снижение. Новый минимум показан на отметке $1,2335 около 16.55 Киева.



Весь март пара евро-доллар по сути стоит на месте, пробавляясь колебаниями в «окрестностях» отметки $1,2350. Справедливости ради, стоит уточнить, что пара евро-доллар пребывает у цифры $1,2350 еще с конца января, диапазон в котором пара заперта, как был $1,220-1,252, так и остается.



Однако, с учетом уже состоявшихся «ложных» ложных пробоев, и обновлений максимумов/минимумов, диапазон можно расширить до $1,2150-1,2550.



Рискнем предположить, что к нижней границе этого диапазона цена пары евро-доллар теперь и направится. Возможно, это совпадет с очередным дальнейшим падением на американском фондовом рынке, и это стартовавшее укрепление доллара будет чем пояснить.

Впрочем, мы сомневаемся в том, что за этим падением на самом деле будет больше смысла, чем в предыдущих хаотичных колебаниях евро-доллара, о которых мы писали в предыдущих обзорах.



Иначе говоря, после $1,2150, или, даже, $1,2120, ждем опять роста и возврата в диапазон к отметке $1,2350 и пролонгации надоевшего бокового тренда.



На сегодня мы, как и прежде, не видим на рынке сколь-нибудь значимых факторов, способных привести к сильному движению (росту или падению) доллара.



Последний цикл роста аппетитов к риску на рынках сильно затянулся, и когда-то должно пойти сворачивание этого процесса на общем росте доллара.



Ну а пока экономический рост в США и Европе все еще очень солиден, причин для изменения текущей ситуации не видно. Очевидно, должно пройти какое-то время, прежде чем текущий оптимистичный экономический импульс исчерпает себя, случится кризис перепроизводства, некий перелом в экономике, и активы начнут снижаться в цене.



Думается, пара евро-доллар останется в «боковике» в ближайшие недели, при этом мы упорно сохраняем надежду на снижения пары.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно спокойной (по итогам дня) курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,55/32,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную прибавку бидов на фоне трехкопеечного роста оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 28 марта ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 28 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему на 5,0 коп. с закрытия вторника спросу и не изменившемуся предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 28 марта по спросу и по предложению не изменились.



Жадность экспортеров, по всей видимости, рассчитывавших на «отзывчивость» Казначейства, готовящегося компенсировать НДС, предопределила «бычий», несколько неожиданный на излете месяца и квартала, рост курса доллара на межбанке. В этом мероприятии, со слов непосредственных участников сессии, принял участие один системный банк с «донецкими корнями», также активно скупавший СКВ своим владельцам для обслуживания еврооблигаций.



Судя по всему, часть импортеров «смирилась» с локальной дороговизной безналичного доллара и после паузы с 11.20 до 12.20 начала покупки СКВ для закрытия контрактов. Эти покупки усугубили «бычий» тренд безналичного доллара, цена которого к обеденному перерыву заметно выросла.



Вослед за «зеленым» безналом вверх двигались и цены наличного доллара, делая это более сдержанно. Торопиться «наличке» было некуда – в отличие от безналичного рынка, впереди ее не ожидала гривневая щедрость от Казначейства, а клиенты не станут приобретать СКВ по запредельным ценам.



Поведение потенциальных продавцов смешало карты валютного межбанка на финише месяца и квартала, вернув сюда «зеленых быков». Возможно, рынок безналичного доллара ограничится демонстративным отскоком в эту среду. Ввиду установившегося «взаимопонимания» Нацбанка и других финансовых властей, есть резон ожидать очередную задержку выплаты второй порции (около 2,0 млрд. грн.) компенсации НДС. Хотя, разумеется, подобный вариант «воспитательного» сценария гарантировать на излете квартала нельзя. Возможен скандал.



Впрочем, вероятность сохранения курса безналичного доллара на приподнявшемся к 28 марта уровне тоже вполне реальна. При этом, представляется, вряд ли «доброта» Казначейства в отношении агроэкспортеров сможет сохранить текущий темп подорожания безналичного «американца» в оставшиеся две полноценные сессии межбанка.



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