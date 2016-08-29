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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 бер, 2018 20:37
Долярчик написав: sinus написав:
Мне интересно, а если я скажу,что в мае будет 24,кто-то поверит? А в августе 27,5-кто-то возьмёт это на вооружение? Так к чему здесь вы время тратите?
...і знову Вам привіт
..... бачите, якби це, що Ви написали вище - написав би Адам Смітт, чи накрайняк Орест - то багато хто в це б повірив, а так то......
п. с..... ще трохи, і будемо Пересу довіряти, як Адаму Смітту
Тільки час робе авторитетів!
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sinus
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Додано: Сер 28 бер, 2018 20:39
sinus написав: дядя Caша написав: Перес де Куэльяр написав:
Де ж наш 4х4 ,як не хватае опер. данi мiжбанку. у "ворожому" малюють м/б 44/48. В нас теж уже намалювали.
Мой полночный пост на 27 марта на прогнозной валютной ветке.
К сожалению, не всегда быстро и не всегда утрясается. На прошлой неделе глупая неосторожность., хамство по недомыслию, вытеснило из валютной ветки 4х4. А его кратких оперативных сводок с МБ очень не хватает. зато есть когорта обидчивых критиков модерации. Причитающих, что форум "умирает".
US
Каждый из информации или чьих -то прогнозов, графиков извлекает ценное, каждый даёт частичку из чего мы все по разному рисуем картину, но есть в чем то схожесть и согласие, так как каждый здесь думающий. Например, кто в «теме» может получить информацию немного раньше, чем все случится, все понимаете о чем я, потому что каждый мониторит свою долю для единого целого, на этом зарабатываются деньги (откуп, слив).
Немного не так здесь всё происходит -здесь с момента создания форума,кто давал, хотя бы частицу информации постепенно удаляли с ветки по мере её раскручивания,давая место оффтопу,потому,что не на правильности прогнозов держится форум,а на его активности и чем больше провокационных сообщений,тем больше активности-поэтому здесь и нет никого-зелёные буквы и оффтоп))))[/quote]Ветераны (думающие) покидали ветку сами. Никто их не выдавливал. Возможно, из-за неприятия складывавшейся атмосферы. Популярность ветки привлекала не только нормальных человеков, но и много провокаторов. Обычная история. К сожалению, тренд сохраняется. пример с коллегой 4х4 тому свидетельство. Обидчик посыпал голову пеплом, долго извинялся... А толку?
Тысячу раз призывал форумчан быть толерантнее друг другу, беречь коллег и, кстати, себя от "ответок". Горохом о стенку.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 20:47
НБУ появлялся на рынке дважды. Впервые разведал обстановку и не продав ни цента. Это , думаю, стало триггером второго этапа роста курса $ на покупках импортеров и одного банка с "донецкими корнями", которые расстроились "нечуткостью" Институтской.
Перес де Куэльяр написав: edvardd написав:
я фигею, сегодняшнее падение благодаря скупке валютных овгз, на МБ покупали валюту и на неё скупали овгз....
Да ,парадокс и НБУ налил $16 лям ,так как кому то не хватало расчитатся по ОВГЗ. Может теперь всегда так будет ,когда аукцион .
Второй раз Папа появился с изрядным опозданием, когда по сути игра уже была сделана и 16 миллионов "не спасли отца донецкой демократии".
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Додано: Сер 28 бер, 2018 21:00
дядя Caша написав:
НБУ появлялся на рынке дважды. Впервые разведал обстановку и не продав ни цента. Это , думаю, стало триггером второго этапа роста курса $ на покупках импортеров и одного банка с "донецкими корнями", которые расстроились "нечуткостью" Институтской. Второй раз Папа появился с изрядным опозданием, когда по сути игра уже была сделана и 16 миллионов "не спасли отца донецкой демократии". US
ДС пишут ,что докупали валюту на Межбанке , так как не хватило по расчету купленных ранее ОВГЗ .Может причина роста доллара объясняется тем ,что коммерческим структурам понадобилась валюта для расчета по долгам в эти дни с государственной гарантией ?*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Сер 28 бер, 2018 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 21:26
sinus
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Хтозна, дехто тут вважає що: "You are only as good as your last call."(c)
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