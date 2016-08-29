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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4695469646974698

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:37

  Долярчик написав:
  sinus написав:Мне интересно, а если я скажу,что в мае будет 24,кто-то поверит? А в августе 27,5-кто-то возьмёт это на вооружение? Так к чему здесь вы время тратите?

...і знову Вам привіт :wink:
..... бачите, якби це, що Ви написали вище - написав би Адам Смітт, чи накрайняк Орест - то багато хто в це б повірив, а так то......

п. с..... ще трохи, і будемо Пересу довіряти, як Адаму Смітту :wink: :D

Тільки час робе авторитетів!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:39

  sinus написав:
  дядя Caша написав:
  Перес де Куэльяр написав:Де ж наш 4х4 ,як не хватае опер. данi мiжбанку. у "ворожому" малюють м/б 44/48. В нас теж уже намалювали.


Мой полночный пост на 27 марта на прогнозной валютной ветке.

К сожалению, не всегда быстро и не всегда утрясается. На прошлой неделе глупая неосторожность., хамство по недомыслию, вытеснило из валютной ветки 4х4. А его кратких оперативных сводок с МБ очень не хватает. зато есть когорта обидчивых критиков модерации. Причитающих, что форум "умирает".

US
Каждый из информации или чьих -то прогнозов, графиков извлекает ценное, каждый даёт частичку из чего мы все по разному рисуем картину, но есть в чем то схожесть и согласие, так как каждый здесь думающий. Например, кто в «теме» может получить информацию немного раньше, чем все случится, все понимаете о чем я, потому что каждый мониторит свою долю для единого целого, на этом зарабатываются деньги (откуп, слив).

Немного не так здесь всё происходит -здесь с момента создания форума,кто давал, хотя бы частицу информации постепенно удаляли с ветки по мере её раскручивания,давая место оффтопу,потому,что не на правильности прогнозов держится форум,а на его активности и чем больше провокационных сообщений,тем больше активности-поэтому здесь и нет никого-зелёные буквы и оффтоп))))[/quote]

Ветераны (думающие) покидали ветку сами. Никто их не выдавливал. Возможно, из-за неприятия складывавшейся атмосферы. Популярность ветки привлекала не только нормальных человеков, но и много провокаторов. Обычная история. К сожалению, тренд сохраняется. пример с коллегой 4х4 тому свидетельство. Обидчик посыпал голову пеплом, долго извинялся... А толку?
Тысячу раз призывал форумчан быть толерантнее друг другу, беречь коллег и, кстати, себя от "ответок". Горохом о стенку.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:47

  Перес де Куэльяр написав:
  edvardd написав:я фигею, сегодняшнее падение благодаря скупке валютных овгз, на МБ покупали валюту и на неё скупали овгз....

Да ,парадокс и НБУ налил $16 лям ,так как кому то не хватало расчитатся по ОВГЗ. Может теперь всегда так будет ,когда аукцион .


НБУ появлялся на рынке дважды. Впервые разведал обстановку и не продав ни цента. Это , думаю, стало триггером второго этапа роста курса $ на покупках импортеров и одного банка с "донецкими корнями", которые расстроились "нечуткостью" Институтской.
Второй раз Папа появился с изрядным опозданием, когда по сути игра уже была сделана и 16 миллионов "не спасли отца донецкой демократии".

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:00

  дядя Caша написав:НБУ появлялся на рынке дважды. Впервые разведал обстановку и не продав ни цента. Это , думаю, стало триггером второго этапа роста курса $ на покупках импортеров и одного банка с "донецкими корнями", которые расстроились "нечуткостью" Институтской. Второй раз Папа появился с изрядным опозданием, когда по сути игра уже была сделана и 16 миллионов "не спасли отца донецкой демократии". US

ДС пишут ,что докупали валюту на Межбанке , так как не хватило по расчету купленных ранее ОВГЗ .Может причина роста доллара объясняется тем ,что коммерческим структурам понадобилась валюта для расчета по долгам в эти дни с государственной гарантией ?

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 28 бер, 2018 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:26

sinus
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