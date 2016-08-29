edvardd написав:я фигею, сегодняшнее падение благодаря скупке валютных овгз, на МБ покупали валюту и на неё скупали овгз....
Да ,парадокс и НБУ налил $16 лям ,так как кому то не хватало расчитатся по ОВГЗ. Может теперь всегда так будет ,когда аукцион .
НБУ появлялся на рынке дважды. Впервые разведал обстановку и не продав ни цента. Это , думаю, стало триггером второго этапа роста курса $ на покупках импортеров и одного банка с "донецкими корнями", которые расстроились "нечуткостью" Институтской. Второй раз Папа появился с изрядным опозданием, когда по сути игра уже была сделана и 16 миллионов "не спасли отца донецкой демократии".
дядя Caша написав:НБУ появлялся на рынке дважды. Впервые разведал обстановку и не продав ни цента. Это , думаю, стало триггером второго этапа роста курса $ на покупках импортеров и одного банка с "донецкими корнями", которые расстроились "нечуткостью" Институтской. Второй раз Папа появился с изрядным опозданием, когда по сути игра уже была сделана и 16 миллионов "не спасли отца донецкой демократии". US
ДС Может причина роста доллара на межбанке объясняется тем ,что коммерческим структурам понадобилась валюта для расчета по внешним долгам в эти дни с государственной гарантией ?
Конечно имеет. Завтра и до конца этой недели будет расти доллар. На межбанке 10-30 копеек не думаю что больше. На нале будет так же + - 10 коп. Со следующей недели в Харькове все фирмы, связанные хоть каким то образом со строительством и стройматериалами только начинают работать. В Днепре уже работают но так вяло что и говорить не о чем. Соответственно нужны будут оборотные средства, а так как все в баксе по самые помидоры придется хоть что то сливать. Курс чесно говоря расстраивает. Кстати многие клиенты покупают стройматериалы за доллар, точнее расчитываются им. Так что посмотрим что будет.
В стране с ручным управлением курсом бесполезно иметь позицию.
Куда нбу захочет качнуть (имея для этого все средства), там и будет. Любого оракула с его видениями можно посадить в лужу. И падение до 25.8 с 28.8 за пару недель, и когдатошний рост до 38.9 это доказывает.
И лениво слушать "у нас теперь рыночный курс, нбу не вмешивается", по причине абсурности высказывания.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......