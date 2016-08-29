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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4695469646974698

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:47

  Перес де Куэльяр написав:
  edvardd написав:я фигею, сегодняшнее падение благодаря скупке валютных овгз, на МБ покупали валюту и на неё скупали овгз....

Да ,парадокс и НБУ налил $16 лям ,так как кому то не хватало расчитатся по ОВГЗ. Может теперь всегда так будет ,когда аукцион .


НБУ появлялся на рынке дважды. Впервые разведал обстановку и не продав ни цента. Это , думаю, стало триггером второго этапа роста курса $ на покупках импортеров и одного банка с "донецкими корнями", которые расстроились "нечуткостью" Институтской.
Второй раз Папа появился с изрядным опозданием, когда по сути игра уже была сделана и 16 миллионов "не спасли отца донецкой демократии".

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:00

  дядя Caша написав:НБУ появлялся на рынке дважды. Впервые разведал обстановку и не продав ни цента. Это , думаю, стало триггером второго этапа роста курса $ на покупках импортеров и одного банка с "донецкими корнями", которые расстроились "нечуткостью" Институтской. Второй раз Папа появился с изрядным опозданием, когда по сути игра уже была сделана и 16 миллионов "не спасли отца донецкой демократии". US

ДС Может причина роста доллара на межбанке объясняется тем ,что коммерческим структурам понадобилась валюта для расчета по внешним долгам в эти дни с государственной гарантией ?

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 28 бер, 2018 22:52, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 22:19

Re: Валютный рынок в контексте

памятуя про одну из дежурных пугалочек, используемых будетдорожать, про пачки новеньких хрустящих гривночек:

Нацбанк в 2017м утилизировал старых банкнот почти на 50 миллиардов гривен.
Теперь то понятно, почему гривны не хватает(joking)
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 22:23

Почему тишина господа ? Все прочитали прогнозы «общедоступные» на завтрашний день по курсу доллара на межбанке.. Кто то может свою позицию имеет ?

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 23:06

  Перес де Куэльяр написав:Почему тишина господа ? Все прочитали прогнозы «общедоступные» на завтрашний день по курсу доллара на межбанке.. Кто то может свою позицию имеет ?

*Відправлено з Чату


Конечно имеет. Завтра и до конца этой недели будет расти доллар. На межбанке 10-30 копеек не думаю что больше. На нале будет так же + - 10 коп. Со следующей недели в Харькове все фирмы, связанные хоть каким то образом со строительством и стройматериалами только начинают работать. В Днепре уже работают но так вяло что и говорить не о чем. Соответственно нужны будут оборотные средства, а так как все в баксе по самые помидоры придется хоть что то сливать. Курс чесно говоря расстраивает. Кстати многие клиенты покупают стройматериалы за доллар, точнее расчитываются им. Так что посмотрим что будет.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 23:19

  Перес де Куэльяр написав:Почему тишина господа ? Все прочитали прогнозы «общедоступные» на завтрашний день по курсу доллара на межбанке.. Кто то может свою позицию имеет ?

*Відправлено з Чату


В стране с ручным управлением курсом бесполезно иметь позицию.

Куда нбу захочет качнуть (имея для этого все средства), там и будет.
Любого оракула с его видениями можно посадить в лужу.
И падение до 25.8 с 28.8 за пару недель, и когдатошний рост до 38.9 это доказывает.

И лениво слушать "у нас теперь рыночный курс, нбу не вмешивается", по причине абсурности высказывания.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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