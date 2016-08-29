Додано: Сер 28 бер, 2018 23:06

Перес де Куэльяр написав: Почему тишина господа ? Все прочитали прогнозы «общедоступные» на завтрашний день по курсу доллара на межбанке.. Кто то может свою позицию имеет ?



*Відправлено з Чату Почему тишина господа ? Все прочитали прогнозы «общедоступные» на завтрашний день по курсу доллара на межбанке.. Кто то может свою позицию имеет ?

Конечно имеет. Завтра и до конца этой недели будет расти доллар. На межбанке 10-30 копеек не думаю что больше. На нале будет так же + - 10 коп. Со следующей недели в Харькове все фирмы, связанные хоть каким то образом со строительством и стройматериалами только начинают работать. В Днепре уже работают но так вяло что и говорить не о чем. Соответственно нужны будут оборотные средства, а так как все в баксе по самые помидоры придется хоть что то сливать. Курс чесно говоря расстраивает. Кстати многие клиенты покупают стройматериалы за доллар, точнее расчитываются им. Так что посмотрим что будет.