edvardd написав:я фигею, сегодняшнее падение благодаря скупке валютных овгз, на МБ покупали валюту и на неё скупали овгз....
Да ,парадокс и НБУ налил $16 лям ,так как кому то не хватало расчитатся по ОВГЗ. Может теперь всегда так будет ,когда аукцион .
НБУ появлялся на рынке дважды. Впервые разведал обстановку и не продав ни цента. Это , думаю, стало триггером второго этапа роста курса $ на покупках импортеров и одного банка с "донецкими корнями", которые расстроились "нечуткостью" Институтской. Второй раз Папа появился с изрядным опозданием, когда по сути игра уже была сделана и 16 миллионов "не спасли отца донецкой демократии".
Это хорошо видно по курсовым хроникам: с 10.30 до 12.30 курс доллара стоял по сути на месте - игроки надеялись на Папу. Потом надежды растаяли и покупки возобновились, обеспечивая рост "американца".
дядя Caша написав:НБУ появлялся на рынке дважды. Впервые разведал обстановку и не продав ни цента. Это , думаю, стало триггером второго этапа роста курса $ на покупках импортеров и одного банка с "донецкими корнями", которые расстроились "нечуткостью" Институтской. Второй раз Папа появился с изрядным опозданием, когда по сути игра уже была сделана и 16 миллионов "не спасли отца донецкой демократии". US
ДС Может причина роста доллара на межбанке объясняется тем ,что коммерческим структурам понадобилась валюта для расчета по внешним долгам в эти дни с государственной гарантией ?
Конечно имеет. Завтра и до конца этой недели будет расти доллар. На межбанке 10-30 копеек не думаю что больше. На нале будет так же + - 10 коп. Со следующей недели в Харькове все фирмы, связанные хоть каким то образом со строительством и стройматериалами только начинают работать. В Днепре уже работают но так вяло что и говорить не о чем. Соответственно нужны будут оборотные средства, а так как все в баксе по самые помидоры придется хоть что то сливать. Курс чесно говоря расстраивает. Кстати многие клиенты покупают стройматериалы за доллар, точнее расчитываются им. Так что посмотрим что будет.
В стране с ручным управлением курсом бесполезно иметь позицию.
Куда нбу захочет качнуть (имея для этого все средства), там и будет. Любого оракула с его видениями можно посадить в лужу. И падение до 25.8 с 28.8 за пару недель, и когдатошний рост до 38.9 это доказывает.
И лениво слушать "у нас теперь рыночный курс, нбу не вмешивается", по причине абсурности высказывания.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Конечно имеет. Завтра и до конца этой недели будет расти доллар. На межбанке 10-30 копеек не думаю что больше. На нале будет так же + - 10 коп. Со следующей недели в Харькове все фирмы, связанные хоть каким то образом со строительством и стройматериалами только начинают работать. В Днепре уже работают но так вяло что и говорить не о чем. Соответственно нужны будут оборотные средства, а так как все в баксе по самые помидоры придется хоть что то сливать. Курс чесно говоря расстраивает. Кстати многие клиенты покупают стройматериалы за доллар, точнее расчитываются им. Так что посмотрим что будет.
Я вот думаю ,что НБУ не сильно яро гасил сегодняшний пожар на межбанке ,считаю что рост завтра продолжится и предполагаю это наруку НБУ взбодрить рынок ,своего рода, создать движение после застоя ,перед походом вниз и тогда пожинать плоды.К обеду завтра пик ,в пятницу будем немного затухать .ЧР тоже выгодно будет по выросшему курсу отторговатся на выходных ,что бы в предпасхальную неделю отобратся дешевле.
Перес де Куэльяр написав:Я вот думаю ,что НБУ не сильно яро гасил сегодняшний пожар на межбанке ,считаю что рост завтра продолжится и предполагаю это наруку НБУ взбодрить рынок ,своего рода, создать движение после застоя ,перед походом вниз и тогда пожинать плоды.К обеду завтра пик ,в пятницу будем немного затухать .ЧР тоже выгодно будет по выросшему курсу отторговатся на выходных ,что бы в предпасхальную неделю отобратся дешевле.
тут більш точні прогнози можуть робити не економісти і фінансисти, а психологи, котрі прорахують хід дій Смолія.
Перес де Куэльяр Посмотрим. Экономика норм бы работала при курсе 28-29. И народ в этот год был готов как мне кажется. А сейчас это фигня. 30 копеек на кирпиче и 40 гривен на газоблоке не покроет девал в 3 гривны если не успеть выпрыгнуть. Вот и сидят и уже вижу что не будут норм работать. И так блин все строители валят за бугор, а не будет работы свалят и те дыбилы, которые остались.
Captain Obvious написав: В стране с ручным управлением курсом бесполезно иметь позицию. Куда нбу захочет качнуть (имея для этого все средства), там и будет. Любого оракула с его видениями можно посадить в лужу. И падение до 25.8 с 28.8 за пару недель, и когдатошний рост до 38.9 это доказывает. И лениво слушать "у нас теперь рыночный курс, нбу не вмешивается", по причине абсурности высказывания.
Совершенно верно! И я неоднократно про это говорил, хоть и терли потом шибко усердно мои посты. Лучше-бы терли тысячи постов вангователей-петросянов, рассказывающих о точных прогнозах колебания курса. Никто из простых смертных сидящих на форумах не знает, что будет завтра с курсом, и даже догадываться не может. Захотят сделают 25, вот просто так возьмут и сделают без всяких пояснений, или потом их придумают. А захотят снова под 40 влупят за пару дней, так что и моргнуть гривнесобиратели не успеют. Обменки и банки скажут дружно что долларов нет, и всё- можно смело обои клеить сбережениями. Кто может точно знать что будет завтра, при ручном управлении курсом? Вот и я об этом...