Перес де Куэльяр написав:дядя Caша написав:НБУ появлялся на рынке дважды. Впервые разведал обстановку и не продав ни цента. Это , думаю, стало триггером второго этапа роста курса $ на покупках импортеров и одного банка с "донецкими корнями", которые расстроились "нечуткостью" Институтской. Второй раз Папа появился с изрядным опозданием, когда по сути игра уже была сделана и 16 миллионов "не спасли отца донецкой демократии". US
ДС Может причина роста доллара на межбанке объясняется тем ,что коммерческим структурам понадобилась валюта для расчета по внешним долгам в эти дни с государственной гарантией ?
*Відправлено з Чату
Среда-четверг - последние рабочие дна в странах Запада в марте. Импортерам и эмитентам еврооблигаций отступать и откладывать покупку СКВ было некуда. Экспортеры, которых лоббирует НБУ этим воспользовались. На фоне роста средневзвешенного курса почти на 10 коп.
US
PS
Беглый просмотр последних постов о "ручном управлении курсом" дает основание для вывода: "Адептов рыночного "неформального" рынка наличных стало больше"