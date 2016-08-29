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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4696469746984699

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 06:52

  Перес де Куэльяр написав:
  дядя Caша написав:НБУ появлялся на рынке дважды. Впервые разведал обстановку и не продав ни цента. Это , думаю, стало триггером второго этапа роста курса $ на покупках импортеров и одного банка с "донецкими корнями", которые расстроились "нечуткостью" Институтской. Второй раз Папа появился с изрядным опозданием, когда по сути игра уже была сделана и 16 миллионов "не спасли отца донецкой демократии". US

ДС Может причина роста доллара на межбанке объясняется тем ,что коммерческим структурам понадобилась валюта для расчета по внешним долгам в эти дни с государственной гарантией ?

*Відправлено з Чату


Среда-четверг - последние рабочие дна в странах Запада в марте. Импортерам и эмитентам еврооблигаций отступать и откладывать покупку СКВ было некуда. Экспортеры, которых лоббирует НБУ этим воспользовались. На фоне роста средневзвешенного курса почти на 10 коп.

US

PS

Беглый просмотр последних постов о "ручном управлении курсом" дает основание для вывода: "Адептов рыночного "неформального" рынка наличных стало больше" :D

дядя Caша
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  #<1 ... 4696469746984699
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