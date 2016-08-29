Додано: Чет 29 бер, 2018 09:03

Доброе утро, коллеги, привет, страна



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,44/26,48 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ резко снизили динамику, символически понизившись с уровня 49 872,2 млн. грн. к отметке 49 780,2 млн. грн., здесь наметилось некоторое подобие стабильности.

Нынче стабилизация гривневого «навеса» создает определенные условия для аналогичного настроения для курса доллара на торгах межбанка.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 марта с уровней: доллар – 26,20/26,50 UAH/USD, евро – 32,40/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,465 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 28 марта по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 28 марта по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизился до отметки $1,2308, поднявшись до $1,2334 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного понизившись до $1,2316 на открытии торгов в Европе.



Дата: 29 марта 2018 г. на 10.00



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,26/26,40 UAH/USD

€ – 32,40/32,72 UAH/EUR

RUB – 0,451/0,458 UAH/RUB



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