дядя Caша написав:НБУ появлялся на рынке дважды. Впервые разведал обстановку и не продав ни цента. Это , думаю, стало триггером второго этапа роста курса $ на покупках импортеров и одного банка с "донецкими корнями", которые расстроились "нечуткостью" Институтской. Второй раз Папа появился с изрядным опозданием, когда по сути игра уже была сделана и 16 миллионов "не спасли отца донецкой демократии". US
ДС Может причина роста доллара на межбанке объясняется тем ,что коммерческим структурам понадобилась валюта для расчета по внешним долгам в эти дни с государственной гарантией ?
Среда-четверг - последние рабочие дна в странах Запада в марте. Импортерам и эмитентам еврооблигаций отступать и откладывать покупку СКВ было некуда. Экспортеры, которых лоббирует НБУ этим воспользовались. На фоне роста средневзвешенного курса почти на 10 коп.
US
PS
Беглый просмотр последних постов о "ручном управлении курсом" дает основание для вывода: "Адептов рыночного "неформального" рынка наличных стало больше"
prosecutor написав:Перес де Куэльяр Посмотрим. Экономика норм бы работала при курсе 28-29. И народ в этот год был готов как мне кажется. А сейчас это фигня. 30 копеек на кирпиче и 40 гривен на газоблоке не покроет девал в 3 гривны если не успеть выпрыгнуть. Вот и сидят и уже вижу что не будут норм работать. И так блин все строители валят за бугор, а не будет работы свалят и те дыбилы, которые остались.
Я с вами, наверное соглашусь,что курс доллара в нынешней ситуации в целом, не отвечает реалиям ,а должен быть где то 30грн. за один доллар.Ревальвация гривны умертвялет экономику,при этом жесткая монетарная политика обескровливает ее.Ранее писал ,что нынешнее положение можно сравнить с поздним правлением азирова,когда везде все стоит ,а курс 7.99 хорошо подходит для распила бюджета-это была ошибка.Считаю ,что для нормального развития экономики страны нужно каждый год девальвировать гривну +%10.
Перес де Куэльяр написав:Уважаемый неформальний валютный рынок работает с 7 утра.Вчера в 8.45 были замечены некие странности ,что в итоге вылилось в подскок курса доллара,поэтому читайте и не пишите "дурню".
prosecutor написав:Перес де Куэльяр Посмотрим. Экономика норм бы работала при курсе 28-29. И народ в этот год был готов как мне кажется. А сейчас это фигня. 30 копеек на кирпиче и 40 гривен на газоблоке не покроет девал в 3 гривны если не успеть выпрыгнуть. Вот и сидят и уже вижу что не будут норм работать. И так блин все строители валят за бугор, а не будет работы свалят и те дыбилы, которые остались.
Я с вами, наверное соглашусь,что курс доллара в нынешней ситуации в целом, не отвечает реалиям ,а должен быть где то 30грн. за один доллар.Ревальвация гривны умертвялет экономику,при этом жесткая монетарная политика обескровливает ее.Ранее писал ,что нынешнее положение можно сравнить с поздним правлением азирова,когда везде все стоит ,а курс 7.99 хорошо подходит для распила бюджета-это была ошибка.Считаю ,что для нормального развития экономики страны нужно каждый год девальвировать гривну +%10.
Перес де Куэльяр написав:Уважаемый неформальний валютный рынок работает с 7 утра.Вчера в 8.45 были замечены некие странности ,что в итоге вылилось в подскок курса доллара,поэтому читайте и не пишите "дурню".
Все зависит как мы подойдем к выходным,если пролонгация роста на межбанке продолжится или хотя бы остановимся без падения ,то ничего особенного не произойдет ЧР просто отторгуется на повышеных курсах доллара.В другом случае ,если подойдем снижением м/б ,возможно даже ЧР наперед просядет на выходных,боясь что ревальвация гривны со следующей недели обеспечена.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 29 бер, 2018 09:05, всього редагувалось 1 раз.
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,44/26,48 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ резко снизили динамику, символически понизившись с уровня 49 872,2 млн. грн. к отметке 49 780,2 млн. грн., здесь наметилось некоторое подобие стабильности. Нынче стабилизация гривневого «навеса» создает определенные условия для аналогичного настроения для курса доллара на торгах межбанка.
Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 марта с уровней: доллар – 26,20/26,50 UAH/USD, евро – 32,40/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,465 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 28 марта по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 28 марта по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизился до отметки $1,2308, поднявшись до $1,2334 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного понизившись до $1,2316 на открытии торгов в Европе.