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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4697469846994700

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:12

Re: Валютный рынок в контексте

Шановнi форумчани,якщо Вас якiсь "Искатели приключений" будуть трохи троллити не зважайте на цього невiгласа.Дякую.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:17

Межбанк 26,52/26,55

Никого не троллю :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:17

  Перес де Куэльяр написав:Все зависит как мы подойдем к выходным,если пролонгация роста на межбанке продолжится или хотя бы остановимся без падения ,то ничего особенного не произойдет ЧР просто отторгуется на повышеных курсах доллара.В другом случае ,если подойдем снижением м/б ,возможно даже ЧР наперед просядет на выходных,боясь что ревальвация гривны со следующей недели обеспечена.

зрозуміло, дякую.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:22

  Перес де Куэльяр написав:Я с вами, наверное соглашусь,что курс доллара в нынешней ситуации в целом, не отвечает реалиям ,а должен быть где то 30грн. за один доллар.Ревальвация гривны умертвялет экономику,при этом жесткая монетарная политика обескровливает ее.Ранее писал ,что нынешнее положение можно сравнить с поздним правлением азирова,когда везде все стоит ,а курс 7.99 хорошо подходит для распила бюджета-это была ошибка.Считаю ,что для нормального развития экономики страны нужно каждый год девальвировать гривну +%10.


Откуда это суждении о необходимости девальвировать валюту для развития экономики ? А почему ж тогда в других странах с развитой экономикой валюта не невальвируется на такие значения, в чем технич. смысл ?
igorya
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:27

Привет из Днепра-3

Спустя 14 минут, на 10.24 в сопровождении низких оборотов и доминирования спроса цена доллара выросла на межбанке до 26,53/26,57 UAH/USD, очень напоминая открытие рынка 28-го. Сходства добавил появившийся «с разведкой» на межбанке НБУ, который снова ничего не продал «страждущим доллара».

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:33

  igorya написав:
  Перес де Куэльяр написав:Я с вами, наверное соглашусь,что курс доллара в нынешней ситуации в целом, не отвечает реалиям ,а должен быть где то 30грн. за один доллар.Ревальвация гривны умертвялет экономику,при этом жесткая монетарная политика обескровливает ее.Ранее писал ,что нынешнее положение можно сравнить с поздним правлением азирова,когда везде все стоит ,а курс 7.99 хорошо подходит для распила бюджета-это была ошибка.Считаю ,что для нормального развития экономики страны нужно каждый год девальвировать гривну +%10.


Откуда это суждении о необходимости девальвировать валюту для развития экономики ? А почему ж тогда в других странах с развитой экономикой валюта не невальвируется на такие значения, в чем технич. смысл ?

Вы сами ответили на свой вопрос.
Перес де Куэльяр
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