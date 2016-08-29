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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:12
Шановнi форумчани,якщо Вас якiсь "Искатели приключений" будуть трохи троллити не зважайте на цього невiгласа.Дякую.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 29 бер, 2018 09:17
Межбанк 26,52/26,55
Никого не троллю
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Чет 29 бер, 2018 09:17
Перес де Куэльяр написав:
Все зависит как мы подойдем к выходным,если пролонгация роста на межбанке продолжится или хотя бы остановимся без падения ,то ничего особенного не произойдет ЧР просто отторгуется на повышеных курсах доллара.В другом случае ,если подойдем снижением м/б ,возможно даже ЧР наперед просядет на выходных,боясь что ревальвация гривны со следующей недели обеспечена.
зрозуміло, дякую.*Відправлено з Чату
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Senkiv
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Додано: Чет 29 бер, 2018 09:22
Перес де Куэльяр написав:
Я с вами, наверное соглашусь,что курс доллара в нынешней ситуации в целом, не отвечает реалиям ,а должен быть где то 30грн. за один доллар.Ревальвация гривны умертвялет экономику,при этом жесткая монетарная политика обескровливает ее.Ранее писал ,что нынешнее положение можно сравнить с поздним правлением азирова,когда везде все стоит ,а курс 7.99 хорошо подходит для распила бюджета-это была ошибка.Считаю ,что для нормального развития экономики страны нужно каждый год девальвировать гривну +%10.
Откуда это суждении о необходимости девальвировать валюту для развития экономики ? А почему ж тогда в других странах с развитой экономикой валюта не невальвируется на такие значения, в чем технич. смысл ?
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igorya
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Додано: Чет 29 бер, 2018 09:27
Привет из Днепра-3
Спустя 14 минут, на 10.24 в сопровождении низких оборотов и доминирования спроса цена доллара выросла на межбанке до 26,53/26,57 UAH/USD, очень напоминая открытие рынка 28-го. Сходства добавил появившийся «с разведкой» на межбанке НБУ, который снова ничего не продал «страждущим доллара».
US
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дядя Caша
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Додано: Чет 29 бер, 2018 09:33
igorya написав: Перес де Куэльяр написав:
Я с вами, наверное соглашусь,что курс доллара в нынешней ситуации в целом, не отвечает реалиям ,а должен быть где то 30грн. за один доллар.Ревальвация гривны умертвялет экономику,при этом жесткая монетарная политика обескровливает ее.Ранее писал ,что нынешнее положение можно сравнить с поздним правлением азирова,когда везде все стоит ,а курс 7.99 хорошо подходит для распила бюджета-это была ошибка.Считаю ,что для нормального развития экономики страны нужно каждый год девальвировать гривну +%10.
Откуда это суждении о необходимости девальвировать валюту для развития экономики ? А почему ж тогда в других странах с развитой экономикой
валюта не невальвируется на такие значения, в чем технич. смысл ?
Вы сами ответили на свой вопрос.
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Перес де Куэльяр
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