Перес де Куэльяр написав:Все зависит как мы подойдем к выходным,если пролонгация роста на межбанке продолжится или хотя бы остановимся без падения ,то ничего особенного не произойдет ЧР просто отторгуется на повышеных курсах доллара.В другом случае ,если подойдем снижением м/б ,возможно даже ЧР наперед просядет на выходных,боясь что ревальвация гривны со следующей недели обеспечена.
Перес де Куэльяр написав:Я с вами, наверное соглашусь,что курс доллара в нынешней ситуации в целом, не отвечает реалиям ,а должен быть где то 30грн. за один доллар.Ревальвация гривны умертвялет экономику,при этом жесткая монетарная политика обескровливает ее.Ранее писал ,что нынешнее положение можно сравнить с поздним правлением азирова,когда везде все стоит ,а курс 7.99 хорошо подходит для распила бюджета-это была ошибка.Считаю ,что для нормального развития экономики страны нужно каждый год девальвировать гривну +%10.
Откуда это суждении о необходимости девальвировать валюту для развития экономики ? А почему ж тогда в других странах с развитой экономикой валюта не невальвируется на такие значения, в чем технич. смысл ?
Спустя 14 минут, на 10.24 в сопровождении низких оборотов и доминирования спроса цена доллара выросла на межбанке до 26,53/26,57 UAH/USD, очень напоминая открытие рынка 28-го. Сходства добавил появившийся «с разведкой» на межбанке НБУ, который снова ничего не продал «страждущим доллара».
Перес де Куэльяр написав:Я с вами, наверное соглашусь,что курс доллара в нынешней ситуации в целом, не отвечает реалиям ,а должен быть где то 30грн. за один доллар.Ревальвация гривны умертвялет экономику,при этом жесткая монетарная политика обескровливает ее.Ранее писал ,что нынешнее положение можно сравнить с поздним правлением азирова,когда везде все стоит ,а курс 7.99 хорошо подходит для распила бюджета-это была ошибка.Считаю ,что для нормального развития экономики страны нужно каждый год девальвировать гривну +%10.
Откуда это суждении о необходимости девальвировать валюту для развития экономики ? А почему ж тогда в других странах с развитой экономикой валюта не невальвируется на такие значения, в чем технич. смысл ?
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях доминирования оптового клиентского предложения валюты. В городе выросли риски гривнедефицита.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,40/26,50 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 15,0-17,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,55/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 28 марта спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 29 марта в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,40/26,50 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 15,0-17,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,55/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 28 марта спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 29 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.