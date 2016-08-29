Додано: Чет 29 бер, 2018 09:55

Привет из Днепра-4



По состоянию на 10.53 рост курса безналичного «американца», подобно сюжету предыдущей сессии, замедлился на цифре 26,54/26,57 UAH/USD.



Дата: 29 марта 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.35



Мелкий опт «неформал»



$ 26,35-40/26,50 UAH/USD

EUR 32,50-53/32,75-80 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 марта стартовали в условиях низкой ликвидности и равновесием покупок и продаж в паре доллар-гривня.





Дата: 29 марта 2018 г. на 10.40



рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,30/26,45 UAH/USD

€ 32,55/32,85 UAH/EUR

RUB – 0,453/0,458 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях

доминирования оптового клиентского предложения валюты. В городе выросли риски гривнедефицита.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

29 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,40/26,50 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 15,0-17,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,55/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 28 марта спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 29 марта в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,40/26,50 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 15,0-17,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,55/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 28 марта спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 29 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



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