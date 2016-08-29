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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 469846994700470147024703>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:17

  Перес де Куэльяр написав:Все зависит как мы подойдем к выходным,если пролонгация роста на межбанке продолжится или хотя бы остановимся без падения ,то ничего особенного не произойдет ЧР просто отторгуется на повышеных курсах доллара.В другом случае ,если подойдем снижением м/б ,возможно даже ЧР наперед просядет на выходных,боясь что ревальвация гривны со следующей недели обеспечена.

зрозуміло, дякую.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:22

  Перес де Куэльяр написав:Я с вами, наверное соглашусь,что курс доллара в нынешней ситуации в целом, не отвечает реалиям ,а должен быть где то 30грн. за один доллар.Ревальвация гривны умертвялет экономику,при этом жесткая монетарная политика обескровливает ее.Ранее писал ,что нынешнее положение можно сравнить с поздним правлением азирова,когда везде все стоит ,а курс 7.99 хорошо подходит для распила бюджета-это была ошибка.Считаю ,что для нормального развития экономики страны нужно каждый год девальвировать гривну +%10.


Откуда это суждении о необходимости девальвировать валюту для развития экономики ? А почему ж тогда в других странах с развитой экономикой валюта не невальвируется на такие значения, в чем технич. смысл ?
igorya
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:27

Привет из Днепра-3

Спустя 14 минут, на 10.24 в сопровождении низких оборотов и доминирования спроса цена доллара выросла на межбанке до 26,53/26,57 UAH/USD, очень напоминая открытие рынка 28-го. Сходства добавил появившийся «с разведкой» на межбанке НБУ, который снова ничего не продал «страждущим доллара».

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:33

  igorya написав:
  Перес де Куэльяр написав:Я с вами, наверное соглашусь,что курс доллара в нынешней ситуации в целом, не отвечает реалиям ,а должен быть где то 30грн. за один доллар.Ревальвация гривны умертвялет экономику,при этом жесткая монетарная политика обескровливает ее.Ранее писал ,что нынешнее положение можно сравнить с поздним правлением азирова,когда везде все стоит ,а курс 7.99 хорошо подходит для распила бюджета-это была ошибка.Считаю ,что для нормального развития экономики страны нужно каждый год девальвировать гривну +%10.


Откуда это суждении о необходимости девальвировать валюту для развития экономики ? А почему ж тогда в других странах с развитой экономикой валюта не невальвируется на такие значения, в чем технич. смысл ?

Вы сами ответили на свой вопрос.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:55

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.53 рост курса безналичного «американца», подобно сюжету предыдущей сессии, замедлился на цифре 26,54/26,57 UAH/USD.

Дата: 29 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.35

Мелкий опт «неформал»

$ 26,35-40/26,50 UAH/USD
EUR 32,50-53/32,75-80 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 марта стартовали в условиях низкой ликвидности и равновесием покупок и продаж в паре доллар-гривня.


Дата: 29 марта 2018 г. на 10.40

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,30/26,45 UAH/USD
€ 32,55/32,85 UAH/EUR
RUB – 0,453/0,458 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
доминирования оптового клиентского предложения валюты. В городе выросли риски гривнедефицита.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
29 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,40/26,50 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 15,0-17,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,55/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 28 марта спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 29 марта в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,40/26,50 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 15,0-17,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,55/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 28 марта спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 29 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:58

  дядя Caша написав:
Беглый просмотр последних постов о "ручном управлении курсом" дает основание для вывода: "Адептов рыночного "неформального" рынка наличных стало больше" :D

Кажется, они и в рыночность "неформалов" не очень верят. Уверены, что кто-то могущественный скажет: "Оп" ... и тигры у ног моих сели :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:04

немного оффтопа:
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bred
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:08

Re: Валютный рынок в контексте

Ну шо там, идем на 25?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:14

Re: Валютный рынок в контексте

МБ за НБУ на 11.00 58 угод на 35.72 млн по сзв 26.5493
Усім вдалого дня і хорошого настрою!
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:14

Re: Валютный рынок в контексте

:arrow: Чомусь 2 рази повідомлення заслалось :shock:
Востаннє редагувалось Karp в Чет 29 бер, 2018 10:16, всього редагувалось 1 раз.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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