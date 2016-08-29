Могу точно сказать, что 26.10 на наличке в этом году было дном. Никто нерезидентам ОВГЗ не даст выйти с рынка по сладким курсам. К маю курс взлетит так, что они в лучшем случае выйдут в ноль по своим облигациям.
Это будет показательная порка от экспортеров чтоб больше никто на этот рынок со своей валютой не заходил и не делал им убытков.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 29 бер, 2018 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Около 11.12, несмотря на появление на рынке системных игроков, цена безналичного «американца» осталась, по сути, на прежней отметке (26,54/26,57 UAH/USD), удерживаясь там равновесием покупок и продаж. Обороты довольно приличные.
Zebra написав:Могу точно сказать, что 26.10 на наличке в этом году было дном. Никто нерезидентам ОВГЗ не даст выйти с рынка по сладким курсам. К маю курс взлетит так, что они в лучшем случае выйдут в ноль по своим облигациям.
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