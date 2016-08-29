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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4699470047014702>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:15

Re: Валютный рынок в контексте

Могу точно сказать, что 26.10 на наличке в этом году было дном. Никто нерезидентам ОВГЗ не даст выйти с рынка по сладким курсам. К маю курс взлетит так, что они в лучшем случае выйдут в ноль по своим облигациям.

Это будет показательная порка от экспортеров чтоб больше никто на этот рынок со своей валютой не заходил и не делал им убытков.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 29 бер, 2018 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:17

Привет из Днепра-5

Около 11.12, несмотря на появление на рынке системных игроков, цена безналичного «американца» осталась, по сути, на прежней отметке (26,54/26,57 UAH/USD), удерживаясь там равновесием покупок и продаж. Обороты довольно приличные.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:17

  Zebra написав:Могу точно сказать, что 26.10 на наличке в этом году было дном. Никто нерезидентам ОВГЗ не даст выйти с рынка по сладким курсам. К маю курс взлетит так, что они в лучшем случае выйдут в ноль по своим облигациям.

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Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:17

  Karp написав::arrow: Чомусь 2 рази повідомлення заслалось :shock:

"Мышка"
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:18

Re: Валютный рынок в контексте

Запоминайте , я могу быть не точен в цифрах, но общий тренд а большинстве случаев предсказываю всегда.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:21

  Zebra написав:Запоминайте , я могу быть не точен в цифрах, но общий тренд а большинстве случаев предсказываю всегда.

Здравствуйте.Думается что в апреле мы будем ниже Ваших цифр.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:22

Министерство финансов погасило валютные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)на $649,995 млн.


Об этом "Украинским новостям" сообщили в министерстве.

"Проплатили. Сумма - 649,995 млн долларов", - сообщил собеседник.

Напомним, 27 марта Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 2,715 млрд грн и валютные ОВГЗ на $669,5 млн.

https://finclub.net/news/minfin-pogasil-valyutnye-ovgz-na-650-mln.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:22

Межбанк 26,56/26,575
К 11 утра Нацбанк уже продал через рфку 30 мио долларов.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:25

Re: Валютный рынок в контексте

Вы думаете почему банк Ахметова скупает валюту? Это главные экспортеры в стране. Они щас покажут какой должен быть курс для обладателей ОВГЗ.


Есть такое понятие как - шорт сквиз.

Так вот, нерезиденты типа умные шортанули гривну, но Ринат вынесет этих шортистов вперёд ногами.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:28

[quote="4334832:Искатель"
Якби Ви чемно поводились ,а не як с позицii "скотиняки" зробили висновки,то пишiть ,будь- ласка.
Перес де Куэльяр
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