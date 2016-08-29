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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4699470047014702

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:40

Привет из Днепра-6

К 11.37 котировки доллара на межбанке обосновались на отметке 26,53/26,56 UAH/USD. На указанное время регулятор, в отличие от предыдущей сессии, успел продать $32,0 млн. по запросу наилучшего курса.

Дополуденное «зеленое» ралли, прерванное «вмешательством» встревоженного на сей раз НБУ, сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня 15,25/16,25% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в гармонии с «символическим» снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:48

Привет из Днепра-7

Около 11.45 котировки «американца» не без участия регулятора, динамично ушли вниз: 26,50/26,53 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:49

Re: Валютный рынок в контексте

Думаю що для ЧР треба трохи панiки,щоб в хвостi не бовтатись ,та перейти до курсiв 50/60. Але це моя думка.Все залежитеме вiд рухiв на мiжбанку.Бачу, що почали вже трохи вiдкочуватись.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 29 бер, 2018 10:53, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:52

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Ревальвация гривны умертвялет экономику, при этом жесткая монетарная политика обескровливает ее

Блин, с утра погода скверная, будет дождь, настроение соответствующее, но я хоть посмеялся читая подобное... Еще можно что-нибудь в этом же направлении? :mrgreen:
SherLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:54

  Перес де Куэльяр написав:Думаю що для ЧР треба трохи панiки,щоб в хвостi не бовтатись ,та перейти до курсiв 50/60. Але це моя думка.Все залежитеме вiд рухiв на мiжбанку.Бачу, що почали вже трохи вiдкочуватись.

Дык уже всё:

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-7

Около 11.45 котировки «американца» не без участия регулятора, динамично ушли вниз: 26,50/26,53 UAH/USD.

US


Это начало конца.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:58

  SherLock написав:
  Перес де Куэльяр написав:Ревальвация гривны умертвялет экономику, при этом жесткая монетарная политика обескровливает ее

Блин, с утра погода скверная, будет дождь, настроение соответствующее, но я хоть посмеялся читая подобное... Еще можно что-нибудь в этом же направлении? :mrgreen:
Дайте свои контраргументы,а так можно только над Вами посмеятся.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:04

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Дайте свои контраргументы,а так можно только над Вами посмеятся.

Даже так... У Вас экономическое образование? :lol:
SherLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:04

  Captain Obvious написав:
  Перес де Куэльяр написав:Думаю що для ЧР треба трохи панiки,щоб в хвостi не бовтатись ,та перейти до курсiв 50/60. Але це моя думка.Все залежитеме вiд рухiв на мiжбанку.Бачу, що почали вже трохи вiдкочуватись.

Дык уже всё:

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-7

Около 11.45 котировки «американца» не без участия регулятора, динамично ушли вниз: 26,50/26,53 UAH/USD.

US


Это начало конца.


Это МБ ждет когда наличка подтянется.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:07

  SherLock написав:
  Перес де Куэльяр написав:Дайте свои контраргументы,а так можно только над Вами посмеятся.

Даже так... У Вас экономическое образование? :lol:

Я живу в цiй краiнi i бачу наслiдки як багато i iнших .А Ви де живете ? Мабуть на Марсi.
Перес де Куэльяр
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