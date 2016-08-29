Додано: Чет 29 бер, 2018 11:44

SherLock написав: Я живу в цiй краiнi i бачу наслiдки як багато i iнших .А Ви де живете ? Мабуть на Марсi. Я живу в цiй краiнi i бачу наслiдки як багато i iнших .А Ви де живете ? Мабуть на Марсi.

дядя Caша написав: SherLock написав: Перес де Куэльяр написав: Дайте свои контраргументы,а так можно только над Вами посмеятся. Дайте свои контраргументы,а так можно только над Вами посмеятся.

Даже так... У Вас экономическое образование? Даже так... У Вас экономическое образование?



А у ДС университетское...

По теме есть что написать или Мориарти позвать?



US

ОК.



Давайте все-таки беречь друг друга.



Привет из Днепра-9



К 12.38 валютный межбанк продолжал «пожинать плоды» не пожадничавшего нынче регулятора, который «облагодетельствовал» уполномоченные банки в среднем по 26,52 UAH/USD, проведя долларовую интервенцию. На моменте безналичный «американец» пребывает на цифре 26,48/26,52 UAH/USD. Рынок готовится к обеденному перерыву.



US

Понимаете, тут такое дело... Если бы у Вас был профильный опыт работы, то Вы бы прекрасно знали, что девальвация национальной валюты - тончайшая материя. Девальвируя её, Вы тем самым затрагиваете множество финансовых нормативов, которые придётся повысить, на которые в свою очередь, ссылаются другие нормативы, и так далее по цепи. Может Вы делали компенсационные расчёты? А затратные? У Вас сходятся доходная и расходная части? С дефицитом или профицитом? Это Вам не сидеть на диване перед телевизором и постить ерунду про "10% в год". Как-то так. Но настроение Вы подняли!Да заканчиваем конечно, там все и так понятно. Тем более работы валом.[/quote]