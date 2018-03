Додано: Чет 29 бер, 2018 11:45

igorya написав: Перес де Куэльяр написав: Я с вами, наверное соглашусь,что курс доллара в нынешней ситуации в целом, не отвечает реалиям ,а должен быть где то 30грн. за один доллар.Ревальвация гривны умертвялет экономику,при этом жесткая монетарная политика обескровливает ее.Ранее писал ,что нынешнее положение можно сравнить с поздним правлением азирова,когда везде все стоит ,а курс 7.99 хорошо подходит для распила бюджета-это была ошибка.Считаю ,что для нормального развития экономики страны нужно каждый год девальвировать гривну +%10. Я с вами, наверное соглашусь,что курс доллара в нынешней ситуации в целом, не отвечает реалиям ,а должен быть где то 30грн. за один доллар.Ревальвация гривны умертвялет экономику,при этом жесткая монетарная политика обескровливает ее.Ранее писал ,что нынешнее положение можно сравнить с поздним правлением азирова,когда везде все стоит ,а курс 7.99 хорошо подходит для распила бюджета-это была ошибка.Считаю ,что для нормального развития экономики страны нужно каждый год девальвировать гривну +%10.



Откуда это суждении о необходимости девальвировать валюту для развития экономики ? А почему ж тогда в других странах с развитой экономикой валюта не невальвируется на такие значения, в чем технич. смысл ? Откуда это суждении о необходимости девальвировать валюту для развития экономики ? А почему ж тогда в других странах с развитой экономикой валюта не невальвируется на такие значения, в чем технич. смысл ?

Для українських умов статистично значущий зв'язок між девальвацією та зростанням - міф. Спростований.

Для Японії, скажімо,такий зв'язок мабуть, існує.

Приклад значної ревальвації швейцарського франку - теж не для нас.

Приклад з китайським юанем - не для нас.

В Україні девальвація фактично зумовлена інфляцією. В чому користь інфляції в річних >10% для суспільства (не для "дерібанщиків" та ахмАтових)?

Не пригадую при "девальвації" початку 90-х шаленого зростання, до речі. В Бєларусі, Казахстані, Азербайджані проводили девальвацію - є кричущі успіхи? Для українських умов статистично значущий зв'язок між девальвацією та зростанням - міф. Спростований.Для Японії, скажімо,такий зв'язок мабуть, існує.Приклад значної ревальвації швейцарського франку - теж не для нас.Приклад з китайським юанем - не для нас.В Україні девальвація фактично зумовлена інфляцією. В чому користь інфляції в річних >10% для суспільства (не для "дерібанщиків" та ахмАтових)?Не пригадую при "девальвації" початку 90-х шаленого зростання, до речі. В Бєларусі, Казахстані, Азербайджані проводили девальвацію - є кричущі успіхи?

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell