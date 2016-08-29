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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 бер, 2018 11:20
Zebra написав:
Могу точно сказать, что 26.10 на наличке в этом году было дном. Никто нерезидентам ОВГЗ не даст выйти с рынка по сладким курсам. К маю курс взлетит так, что они в лучшем случае выйдут в ноль по своим облигациям.
Это будет показательная порка от экспортеров чтоб больше никто на этот рынок со своей валютой не заходил и не делал им убытков.
А если в ОВГЗ зашли свои люди с офшоров? Для них можно курс бакса опустить. Вы такойсценарий не рассматривали?
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Yuri_61
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Додано: Чет 29 бер, 2018 11:23
Одесса продажа 26.4
Потеря 5 копеек по сравнению с утром.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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дядя Caша
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Додано: Чет 29 бер, 2018 11:28
Перес де Куэльяр написав:
Я живу в цiй краiнi i бачу наслiдки як багато i iнших .А Ви де живете ? Мабуть на Марсi.
Понимаете, тут такое дело... Если бы у Вас был профильный опыт работы, то Вы бы прекрасно знали, что девальвация национальной валюты - тончайшая материя. Девальвируя её, Вы тем самым затрагиваете множество финансовых нормативов, которые придётся повысить, на которые в свою очередь, ссылаются другие нормативы, и так далее по цепи. Может Вы делали компенсационные расчёты? А затратные? У Вас сходятся доходная и расходная части? С дефицитом или профицитом? Это Вам не сидеть на диване перед телевизором и постить ерунду про "10% в год". Как-то так. Но настроение Вы подняли!
Да заканчиваем конечно, там все и так понятно. Тем более работы валом.
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SherLock
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Додано: Чет 29 бер, 2018 11:38
дядя Caша написав:
...А у ДС университетское...
По теме есть что написать или Мориарти позвать?
US
Да там и Себастьян Моран тоже не промах был...
Тем времнем харьковские продолжают корректироваться после подскока: $ 26.36/26.45.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 15%/USD 64%/EUR 16%/XAG 4%/XAU 1%
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Додано: Чет 29 бер, 2018 11:40
SherLock Вы свои цифры считайте ,а я буду свои .Каждый грызет свое зерно ,вот и грызите.Если бы, что то полезное для форума написали ,было бы намного больше пользы от Вас, а не посвящать всех, что Вы великий экономист.Удачи Вам в расчетах ,главное не просчитайтесь.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 29 бер, 2018 11:42
Yuri_61 написав:
в ОВГЗ зашли свои люди с офшоров
и такие намеки были озвучены неоднократно ....
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rasmus
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Додано: Чет 29 бер, 2018 11:44
SherLock написав:
Я живу в цiй краiнi i бачу наслiдки як багато i iнших .А Ви де живете ? Мабуть на Марсi.
Понимаете, тут такое дело... Если бы у Вас был профильный опыт работы, то Вы бы прекрасно знали, что девальвация национальной валюты - тончайшая материя. Девальвируя её, Вы тем самым затрагиваете множество финансовых нормативов, которые придётся повысить, на которые в свою очередь, ссылаются другие нормативы, и так далее по цепи. Может Вы делали компенсационные расчёты? А затратные? У Вас сходятся доходная и расходная части? С дефицитом или профицитом? Это Вам не сидеть на диване перед телевизором и постить ерунду про "10% в год". Как-то так. Но настроение Вы подняли!
Да заканчиваем конечно, там все и так понятно. Тем более работы валом.[/quote]ОК.
Давайте все-таки беречь друг друга.
Привет из Днепра-9
К 12.38 валютный межбанк продолжал «пожинать плоды» не пожадничавшего нынче регулятора, который «облагодетельствовал» уполномоченные банки в среднем по 26,52 UAH/USD, проведя долларовую интервенцию. На моменте безналичный «американец» пребывает на цифре 26,48/26,52 UAH/USD. Рынок готовится к обеденному перерыву.
US
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дядя Caша
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Додано: Чет 29 бер, 2018 11:45
igorya написав: Перес де Куэльяр написав:
Я с вами, наверное соглашусь,что курс доллара в нынешней ситуации в целом, не отвечает реалиям ,а должен быть где то 30грн. за один доллар.Ревальвация гривны умертвялет экономику,при этом жесткая монетарная политика обескровливает ее.Ранее писал ,что нынешнее положение можно сравнить с поздним правлением азирова,когда везде все стоит ,а курс 7.99 хорошо подходит для распила бюджета-это была ошибка.Считаю ,что для нормального развития экономики страны нужно каждый год девальвировать гривну +%10.
Откуда это суждении о необходимости девальвировать валюту для развития экономики ? А почему ж тогда в других странах с развитой экономикой валюта не невальвируется на такие значения, в чем технич. смысл ?
Для українських умов статистично значущий зв'язок між девальвацією та зростанням - міф. Спростований.
Для Японії, скажімо,такий зв'язок мабуть, існує.
Приклад значної ревальвації швейцарського франку - теж не для нас.
Приклад з китайським юанем - не для нас.
В Україні девальвація фактично зумовлена інфляцією. В чому користь інфляції в річних >10% для суспільства (не для "дерібанщиків" та ахмАтових)?
Не пригадую при "девальвації" початку 90-х шаленого зростання, до речі. В Бєларусі, Казахстані, Азербайджані проводили девальвацію - є кричущі успіхи?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Чет 29 бер, 2018 11:57
дядя Caша написав:
Рынок готовится к обеденному перерыву.
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я уже поел
7
26.30-26.35/26.40-26.45
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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