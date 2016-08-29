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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47014702470347044705>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:20

  Zebra написав:Могу точно сказать, что 26.10 на наличке в этом году было дном. Никто нерезидентам ОВГЗ не даст выйти с рынка по сладким курсам. К маю курс взлетит так, что они в лучшем случае выйдут в ноль по своим облигациям.

Это будет показательная порка от экспортеров чтоб больше никто на этот рынок со своей валютой не заходил и не делал им убытков.


А если в ОВГЗ зашли свои люди с офшоров? Для них можно курс бакса опустить. Вы такойсценарий не рассматривали?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:23

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса продажа 26.4
Потеря 5 копеек по сравнению с утром.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:23

  SherLock написав:
  Перес де Куэльяр написав:Дайте свои контраргументы,а так можно только над Вами посмеятся.

Даже так... У Вас экономическое образование? :lol:


А у ДС университетское...
По теме есть что написать или Мориарти позвать?

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:28

  Перес де Куэльяр написав:Я живу в цiй краiнi i бачу наслiдки як багато i iнших .А Ви де живете ? Мабуть на Марсi.

Понимаете, тут такое дело... Если бы у Вас был профильный опыт работы, то Вы бы прекрасно знали, что девальвация национальной валюты - тончайшая материя. Девальвируя её, Вы тем самым затрагиваете множество финансовых нормативов, которые придётся повысить, на которые в свою очередь, ссылаются другие нормативы, и так далее по цепи. Может Вы делали компенсационные расчёты? А затратные? У Вас сходятся доходная и расходная части? С дефицитом или профицитом? Это Вам не сидеть на диване перед телевизором и постить ерунду про "10% в год". Как-то так. Но настроение Вы подняли! :mrgreen:

  дядя Caша написав:
  SherLock написав:
  Перес де Куэльяр написав:Дайте свои контраргументы,а так можно только над Вами посмеятся.

Даже так... У Вас экономическое образование? :lol:


А у ДС университетское...
По теме есть что написать или Мориарти позвать?

US

Да заканчиваем конечно, там все и так понятно. Тем более работы валом.
SherLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:38

  дядя Caша написав:...

А у ДС университетское...
По теме есть что написать или Мориарти позвать?

US

Да там и Себастьян Моран тоже не промах был...
Тем времнем харьковские продолжают корректироваться после подскока: $ 26.36/26.45.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 15%/USD 64%/EUR 16%/XAG 4%/XAU 1%
slot
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:40

SherLock Вы свои цифры считайте ,а я буду свои .Каждый грызет свое зерно ,вот и грызите.Если бы, что то полезное для форума написали ,было бы намного больше пользы от Вас, а не посвящать всех, что Вы великий экономист.Удачи Вам в расчетах ,главное не просчитайтесь.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:42

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:в ОВГЗ зашли свои люди с офшоров

и такие намеки были озвучены неоднократно ....
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:44

  SherLock написав:Я живу в цiй краiнi i бачу наслiдки як багато i iнших .А Ви де живете ? Мабуть на Марсi.

Понимаете, тут такое дело... Если бы у Вас был профильный опыт работы, то Вы бы прекрасно знали, что девальвация национальной валюты - тончайшая материя. Девальвируя её, Вы тем самым затрагиваете множество финансовых нормативов, которые придётся повысить, на которые в свою очередь, ссылаются другие нормативы, и так далее по цепи. Может Вы делали компенсационные расчёты? А затратные? У Вас сходятся доходная и расходная части? С дефицитом или профицитом? Это Вам не сидеть на диване перед телевизором и постить ерунду про "10% в год". Как-то так. Но настроение Вы подняли! :mrgreen:

  дядя Caша написав:
  SherLock написав:
  Перес де Куэльяр написав:Дайте свои контраргументы,а так можно только над Вами посмеятся.

Даже так... У Вас экономическое образование? :lol:


А у ДС университетское...
По теме есть что написать или Мориарти позвать?

US

Да заканчиваем конечно, там все и так понятно. Тем более работы валом.[/quote]

ОК.

Давайте все-таки беречь друг друга.

Привет из Днепра-9

К 12.38 валютный межбанк продолжал «пожинать плоды» не пожадничавшего нынче регулятора, который «облагодетельствовал» уполномоченные банки в среднем по 26,52 UAH/USD, проведя долларовую интервенцию. На моменте безналичный «американец» пребывает на цифре 26,48/26,52 UAH/USD. Рынок готовится к обеденному перерыву.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:45

  igorya написав:
  Перес де Куэльяр написав:Я с вами, наверное соглашусь,что курс доллара в нынешней ситуации в целом, не отвечает реалиям ,а должен быть где то 30грн. за один доллар.Ревальвация гривны умертвялет экономику,при этом жесткая монетарная политика обескровливает ее.Ранее писал ,что нынешнее положение можно сравнить с поздним правлением азирова,когда везде все стоит ,а курс 7.99 хорошо подходит для распила бюджета-это была ошибка.Считаю ,что для нормального развития экономики страны нужно каждый год девальвировать гривну +%10.


Откуда это суждении о необходимости девальвировать валюту для развития экономики ? А почему ж тогда в других странах с развитой экономикой валюта не невальвируется на такие значения, в чем технич. смысл ?

Для українських умов статистично значущий зв'язок між девальвацією та зростанням - міф. Спростований.
Для Японії, скажімо,такий зв'язок мабуть, існує.
Приклад значної ревальвації швейцарського франку - теж не для нас.
Приклад з китайським юанем - не для нас.
В Україні девальвація фактично зумовлена інфляцією. В чому користь інфляції в річних >10% для суспільства (не для "дерібанщиків" та ахмАтових)?
Не пригадую при "девальвації" початку 90-х шаленого зростання, до речі. В Бєларусі, Казахстані, Азербайджані проводили девальвацію - є кричущі успіхи?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:57

  дядя Caша написав: Рынок готовится к обеденному перерыву.
US[/color][/b]

я уже поел :oops:
7
26.30-26.35/26.40-26.45
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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