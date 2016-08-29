Додано: Чет 29 бер, 2018 12:21

Привет из Днепра-10



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,44/26,48 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ резко снизили динамику, символически понизившись с уровня 49 872,2 млн. грн. к отметке 49 780,2 млн. грн., здесь наметилось некоторое подобие стабильности.

Нынче стабилизация гривневого «навеса» создает определенные условия для аналогичного настроения для курса доллара на торгах межбанка.



Меж тем, рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара симметрично сузили спред, оказавшись на отметке 26,45/26,47 UAH/USD.



Спустя 14 минут, на 10.24 в сопровождении низких оборотов и доминирования спроса цена доллара выросла на межбанке до 26,53/26,57 UAH/USD, очень напоминая открытие рынка 28-го. Сходства добавил появившийся «с разведкой» на межбанке НБУ, который снова ничего не продал «страждущим доллара».



По состоянию на 10.53 рост курса безналичного «американца», подобно сюжету предыдущей сессии, замедлился на цифре 26,54/26,57 UAH/USD.



Около 11.12, несмотря на появление на рынке системных игроков, цена безналичного «американца» осталась, по сути, на прежней отметке (26,54/26,56 UAH/USD), удерживаясь там равновесием покупок и продаж. Обороты довольно приличные.



К 11.37 котировки доллара на межбанке обосновались на отметке 26,53/26,56 UAH/USD. На указанное время регулятор, в отличие от предыдущей сессии, успел продать $32,0 млн. по запросу наилучшего курса.



Дополуденное «зеленое» ралли, прерванное «вмешательством» встревоженного на сей раз НБУ, сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня 15,25/16,25% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в гармонии с «символическим» снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 11.45 котировки «американца» не без участия регулятора, динамично ушли вниз: 26,50/26,53 UAH/USD.



На 12.14 котировки безналичного доллара не покинули отметку 26,50/26,53 UAH/USD. В этом не было нужды – на рынке баланс спроса и предложения под присмотром регулятора.



К 12.38 валютный межбанк продолжал «пожинать плоды» не пожадничавшего нынче регулятора, который «облагодетельствовал» уполномоченные банки в среднем по 26,52 UAH/USD, проведя долларовую интервенцию. На моменте безналичный «американец» пребывает на цифре 26,48/26,52 UAH/USD. Рынок готовится к обеденному перерыву.



Наконец, около 13.04 Киева в сопровождении сохранивших «медвежий» тренд долларовых цен, оказавшихся в указанное время на отметке 26,47/26,49 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 марта с уровней: доллар – 26,20/26,50 UAH/USD, евро – 32,40/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,465 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 28 марта по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 28 марта по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизился до отметки $1,2308, поднявшись до $1,2334 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного понизившись до $1,2316 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

29 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,40/26,50 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 15,0-17,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,55/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 28 марта спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 29 марта в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,40/26,50 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 15,0-17,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,55/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 28 марта спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 29 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



К 11.53 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении

действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне сужения спредов: 26,40-45/26,48-53 UAH/USD, евро - 32,55-60/32,75-80 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое «средней» ликвидностью торгов.



По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле, сменившей доминирование клиентского «приноса». На моменте в городе действовали цены: 26,35/26,45 UAH/USD, евро - 32,55/32,80 UAH/EUR, рубль 0,455/0,460 UAH/RUB.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют остались на уровнях открытия: 26,40/26,50 UAH/USD, евро – 32,55/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние». Это удержало действующие на полдень цены от перемен.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 29 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,26/26,40 UAH/USD, евро – 32,40/32,72 UAH/EUR, рубль 0,451/0,458 UAH/RUB, Киев опт 26,35-40/26,50 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,35-40/26,50 UAH/USD, евро (опт) 32,50-55/32,75-80 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,50-55/32,75-80 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,30/26,47 UAH/USD, евро – 32,35/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,455 RUB/USD, Одесса – опт 26,40/26,50 UAH/USD, розница – 26,35/26,55 UAH/USD; Запорожье – 26,30/26,45 UAH/USD; евро – 32,55/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,453/0,458 RUB/USD.



Отечественный валютный межбанк дополуденным «зеленым» ралли продемонстрировал сохранившуюся «сдержанность» экспортеров, не торопившихся расставаться с кровными долларами.

Не исключено, что на межбанке сохранились покупки СКВ представителями донецкого олигарха для обслуживания (проценты) евробондов его компании.



На рынке также присутствовали импортеры, у которых нынче был последний шанс оплатить контракты, поскольку Запад с 30-го уходит на длинные выходные, причем, насколько нам известно, Америка будет отдыхать и в понедельник.



Все вышеперечисленные факторы обеспечили рынку безналичного доллара «бычий» тренд, в который на сей раз вынужден был вмешаться регулятор.



Наличный рынок в меру своих возможностей поддержал «зеленых быков» межбанка, однако уже к полудню тамошний рост цен заморозился.



Ближайшие торги межбанка непопулярным в Украине «завтрашним» долларом, вероятном могут сопровождаться отложенной компенсацией НДС агросектору. Не исключено, что Казначейство сочтет сессию доллара валютированием tom или «завтра» более безопасной и облагодетельствует агроэкспорт. Тем более, что желающим поспекулировать долларом через евро тоже вряд ли удастся раскачать пятничный рынок из-за выходных в Европе.



Первые «реальные» апрельские торги (во вторник) высоковероятно «ознаменуются» сохранением на них «бычьего» тренда в паре доллар-гривня стараниями нерезидентов, у которых стартует сезон репатриации дивидендов.



Натурально, наличный рынок попытается пойти вослед «Зеленому» безнала. Без особого, впрочем, «фанатизма».



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