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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4703470447054706>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:37

  SherLock написав:
  козак написав:
  SherLock написав:девальвация национальной валюты - тончайшая материя. Девальвируя её, Вы тем самым затрагиваете множество финансовых нормативов, которые придётся повысить, на которые в свою очередь, ссылаются другие нормативы, и так далее по цепи. Может Вы делали компенсационные расчёты? А затратные? У Вас сходятся доходная и расходная части? С дефицитом или профицитом?


1. Наличие всех этих "тончайших материй" как-то препятствует или способствует (влияет) на девальвацию/ее отсутствие?
2. Каким боком наличие нормативов и расчетов к вопросу влияния девальвации на рост/падение экономики (ВВП)?

Вы невнимательно прочли мой текст и поменяли местами причину и следствие. Понимаете?

P.S. Во избежание воскрешения Мориарти из глубин Рейхенбахского водопада, дискуссию будем считать законченной. :mrgreen:
Нет уж ,извольте остатся, зачем убегать? .Поумничать все могут ,обсудить других мнение и в ракушку сразу. Аргументируйте и дискутируйте с форумчанами раз уж Вы предстали таким всезнающим эХономистом.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 29 бер, 2018 13:35, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:50

Запорожье повы 26,32-26,40, на чёрном жёсткий гривнедефицит 26,30-26,40
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:51

  Перес де Куэльяр написав:В 90-х была щоковая девальвация и нфляция ,ничего хорошего она не принесла.Мы говорим о легкой девальвации в пределах 10% по году,что нам это дает .1.Больше прибыли от экспорта .2.Наполнение и выполнение бюджета страны.3.Больше дешевого гривневого ресурса для кредитования самой экономики. А теперь ,что дает нам ревальвация на фоне жесткой монетарной политике при инфляции и не работающей экономике.1.Экспорт недополучает прибыль.2.Растет импорт,что вымывает валюту с страны.3.Дырявый бюджет от недостатка обьема поступлений. Считаю, что при инфляции которую мы все наблюдаем от повышения энергоресурсов для ВСЕХ потребителей повлекшее за собой рост цен и при этом проводить ревальвацию -это убить бизнес,который, и так на грани выживания,который становится не рентабельным.А вот показать на бумаге ,как все хорошо и курс 25 при сумашедшей инфляции- это мы знаем где выгодно.Это мое мнение.


10 % - это НЕ лёгкая девальвация...в наших условиях 4-5 % девальвации по году , были бы более сбалансированым таргетом для всех ( жизнь ведь на экспортерах не заканчивается , а курс он на многом отображается )
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:55

  lincoln2 написав:
  Перес де Куэльяр написав:В 90-х была щоковая девальвация и нфляция ,ничего хорошего она не принесла.Мы говорим о легкой девальвации в пределах 10% по году,что нам это дает .1.Больше прибыли от экспорта .2.Наполнение и выполнение бюджета страны.3.Больше дешевого гривневого ресурса для кредитования самой экономики. А теперь ,что дает нам ревальвация на фоне жесткой монетарной политике при инфляции и не работающей экономике.1.Экспорт недополучает прибыль.2.Растет импорт,что вымывает валюту с страны.3.Дырявый бюджет от недостатка обьема поступлений. Считаю, что при инфляции которую мы все наблюдаем от повышения энергоресурсов для ВСЕХ потребителей повлекшее за собой рост цен и при этом проводить ревальвацию -это убить бизнес,который, и так на грани выживания,который становится не рентабельным.А вот показать на бумаге ,как все хорошо и курс 25 при сумашедшей инфляции- это мы знаем где выгодно.Это мое мнение.


10 % - это НЕ лёгкая девальвация...в наших условиях 4-5 % девальвации по году , были бы более сбалансированым таргетом для всех ( жизнь ведь на экспортерах не заканчивается , а курс он на многом отображается )
Я согласен с Вами это когда более- менее стабильная ситуция в экономике и бизнесе ,хватило бы и 5%,но не сейчас когда инфляция опередила девальвацию,мы отстаем на два года по здвигу курса о чем говорят расчеты бюджета ,цифру залаживают правильную 29.3,но в итоге этот ревал аукнется.А сейчас банальный отжим по дешевке валюты.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:15

  ЛАД написав:
Министерство финансов погасило валютные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)на $649,995 млн.


Об этом "Украинским новостям" сообщили в министерстве.

"Проплатили. Сумма - 649,995 млн долларов", - сообщил собеседник.

Напомним, 27 марта Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 2,715 млрд грн и валютные ОВГЗ на $669,5 млн.

https://finclub.net/news/minfin-pogasil-valyutnye-ovgz-na-650-mln.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

Интересно. Выглядит так, буд-то разместили и тут же погасили на сопоставимую сумму.
А вот на сайте НБУ информация об остатках ОВГЗ выглядит несколько иначе
Зображення
https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
kombinator
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:30

Re: Валютный рынок в контексте

Всё, кина не будет, электричество кончилось.
Одесса продажа 26.35
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:30

kombinator может еще не внесли
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:34

  Перес де Куэльяр написав:Я согласен с Вами это когда более- менее стабильная ситуция в экономике и бизнесе ,хватило бы и 5%,но не сейчас когда инфляция опередила девальвацию,мы отстаем на два года по здвигу курса о чем говорят расчеты бюджета ,цифру залаживают правильную 29.3,но в итоге этот ревал аукнется.А сейчас банальный отжим по дешевке валюты.


Разве инфляция уже перегнала девальвацию?
До 13-го года еще есть куда расти ценам.
Вот когда догонит тогда неплохо если будут двигаться в унисон легким шагом. )
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:36

Перес де Куэльяр ИМХО, девальвация - работа со следствиями. Причины (базу) это не трогает.

- Причины инфляции?

- Причины отсутствия инвестиций?

- Почему номи­нальный ВВП Украины (млн. долл. США) (по данным Всемирного банка, см. http://www.worldbank.org)
2012 +7.7%
2013 +4.3%
2014 -28.1%
2015 -31.3%
2016 +2.9%
Олигархи, власть/законы, эффективность, конъюнктура, воруют, война и пр. - это понятно. Их причины?

- Почему импорт в Украине уже более десятилетия хронически опережает экспорт, а их разность достигает порой 8% ВВП?

- Почему
Зображення

- Почему такова структура экономики?

- Почему такова структура общества?

- Национальные маркеры/установки/черты, т.е. пресловутый менталитет...?

З.ы. Девальвация - маневры. Вынужденные. Ответная реакция. Соломинка. Припарка. Но есть ли корень проблем? Решаемы ли эти проблемы? Не знаю. Но то, что они глубоко в самой нашей природе (по времени в том числе, речь о веках), т.е. фундаментальны - я почти уверен.
З.з.ы. Я не даю оценок плохо/хорошо. Это от лукавого. Но причинно-следственные связи обязаны быть. С интерпретацией извечные проблемы :oops:
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:37

Перес де Куэльяр
Что-то вас Перес стало заносить после неудачных выходов\заходов в валюту,чувствуется что вам мало лет,у вас мало обязательств по содержанию семьи,дома,автотранспорта.
Ваши рассуждения напоминают мультик про царевну:я хочу что бы было вот так вот и вот так,а остальное это как известно проблемы негров,которые королевскую семью не волнуют!
Я например лично считаю,что курс 20 это максимум,при котором ещё многие заробитчаны будут подумывать о возвращении на родину,курс 20 это тут курс,который подарит надежду пенсионерам,что когда-то в сладком будущем можно будет ещё прикупить хоть лекарств вдоволь ,курс 20 будет нормальным итогом для обвалистов,которые ещё пару лет назад сидели на грндепо под 25% при чивокуне и рвали любого,который даже осмелился намекнуть,что фиксированный курс и соответствующие этому курсу варварские экономические показатели могут плохо закончится.Зато сейчас все ведомые пропагандой по зомбоящику вдруг резко перекрасились и вспомнили как всё плохо,нацепили религию будеттолькодорожать и точно также как не замечали аргументов тогда,что курс восэмь это фикция,сейчас кричат во все глотки:курс 30...40...50 это то,что успокоит моё эго и корона возможно не съедет на бок от чувства собственной значимости.
По курсу,жёсткий перекос от страждущих продать,идём назад к 26-ти ,импорт умер,а кусать хоча,вот и несут на хлебушек стабильно,а на налике потребителей валюты осталось занести в красную книгу,все убиты лёгким не девальвированным курсом 26,рыночными тарифами на комунналь,очень хитросделанными сотрудниками,а также "дешёвым" топливом и шикарными автобанами!
somilitark
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