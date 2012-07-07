SherLock написав:девальвация национальной валюты - тончайшая материя. Девальвируя её, Вы тем самым затрагиваете множество финансовых нормативов, которые придётся повысить, на которые в свою очередь, ссылаются другие нормативы, и так далее по цепи. Может Вы делали компенсационные расчёты? А затратные? У Вас сходятся доходная и расходная части? С дефицитом или профицитом?
1. Наличие всех этих "тончайших материй" как-то препятствует или способствует (влияет) на девальвацию/ее отсутствие? 2. Каким боком наличие нормативов и расчетов к вопросу влияния девальвации на рост/падение экономики (ВВП)?
Вы невнимательно прочли мой текст и поменяли местами причину и следствие. Понимаете?
P.S. Во избежание воскрешения Мориарти из глубин Рейхенбахского водопада, дискуссию будем считать законченной.
Нет уж ,извольте остатся, зачем убегать? .Поумничать все могут ,обсудить других мнение и в ракушку сразу. Аргументируйте и дискутируйте с форумчанами раз уж Вы предстали таким всезнающим эХономистом.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 29 бер, 2018 13:35, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр написав:В 90-х была щоковая девальвация и нфляция ,ничего хорошего она не принесла.Мы говорим о легкой девальвации в пределах 10% по году,что нам это дает .1.Больше прибыли от экспорта .2.Наполнение и выполнение бюджета страны.3.Больше дешевого гривневого ресурса для кредитования самой экономики. А теперь ,что дает нам ревальвация на фоне жесткой монетарной политике при инфляции и не работающей экономике.1.Экспорт недополучает прибыль.2.Растет импорт,что вымывает валюту с страны.3.Дырявый бюджет от недостатка обьема поступлений. Считаю, что при инфляции которую мы все наблюдаем от повышения энергоресурсов для ВСЕХ потребителей повлекшее за собой рост цен и при этом проводить ревальвацию -это убить бизнес,который, и так на грани выживания,который становится не рентабельным.А вот показать на бумаге ,как все хорошо и курс 25 при сумашедшей инфляции- это мы знаем где выгодно.Это мое мнение.
10 % - это НЕ лёгкая девальвация...в наших условиях 4-5 % девальвации по году , были бы более сбалансированым таргетом для всех ( жизнь ведь на экспортерах не заканчивается , а курс он на многом отображается )
Перес де Куэльяр написав:В 90-х была щоковая девальвация и нфляция ,ничего хорошего она не принесла.Мы говорим о легкой девальвации в пределах 10% по году,что нам это дает .1.Больше прибыли от экспорта .2.Наполнение и выполнение бюджета страны.3.Больше дешевого гривневого ресурса для кредитования самой экономики. А теперь ,что дает нам ревальвация на фоне жесткой монетарной политике при инфляции и не работающей экономике.1.Экспорт недополучает прибыль.2.Растет импорт,что вымывает валюту с страны.3.Дырявый бюджет от недостатка обьема поступлений. Считаю, что при инфляции которую мы все наблюдаем от повышения энергоресурсов для ВСЕХ потребителей повлекшее за собой рост цен и при этом проводить ревальвацию -это убить бизнес,который, и так на грани выживания,который становится не рентабельным.А вот показать на бумаге ,как все хорошо и курс 25 при сумашедшей инфляции- это мы знаем где выгодно.Это мое мнение.
10 % - это НЕ лёгкая девальвация...в наших условиях 4-5 % девальвации по году , были бы более сбалансированым таргетом для всех ( жизнь ведь на экспортерах не заканчивается , а курс он на многом отображается )
Я согласен с Вами это когда более- менее стабильная ситуция в экономике и бизнесе ,хватило бы и 5%,но не сейчас когда инфляция опередила девальвацию,мы отстаем на два года по здвигу курса о чем говорят расчеты бюджета ,цифру залаживают правильную 29.3,но в итоге этот ревал аукнется.А сейчас банальный отжим по дешевке валюты.
Перес де Куэльяр написав:Я согласен с Вами это когда более- менее стабильная ситуция в экономике и бизнесе ,хватило бы и 5%,но не сейчас когда инфляция опередила девальвацию,мы отстаем на два года по здвигу курса о чем говорят расчеты бюджета ,цифру залаживают правильную 29.3,но в итоге этот ревал аукнется.А сейчас банальный отжим по дешевке валюты.
Разве инфляция уже перегнала девальвацию? До 13-го года еще есть куда расти ценам. Вот когда догонит тогда неплохо если будут двигаться в унисон легким шагом. )
Перес де Куэльяр ИМХО, девальвация - работа со следствиями. Причины (базу) это не трогает.
- Причины инфляции?
- Причины отсутствия инвестиций?
- Почему номинальный ВВП Украины (млн. долл. США) (по данным Всемирного банка, см. http://www.worldbank.org) 2012 +7.7% 2013 +4.3% 2014 -28.1% 2015 -31.3% 2016 +2.9% Олигархи, власть/законы, эффективность, конъюнктура, воруют, война и пр. - это понятно. Их причины?
- Почему импорт в Украине уже более десятилетия хронически опережает экспорт, а их разность достигает порой 8% ВВП?
- Почему
- Почему такова структура экономики?
- Почему такова структура общества?
- Национальные маркеры/установки/черты, т.е. пресловутый менталитет...?
З.ы. Девальвация - маневры. Вынужденные. Ответная реакция. Соломинка. Припарка. Но есть ли корень проблем? Решаемы ли эти проблемы? Не знаю. Но то, что они глубоко в самой нашей природе (по времени в том числе, речь о веках), т.е. фундаментальны - я почти уверен. З.з.ы. Я не даю оценок плохо/хорошо. Это от лукавого. Но причинно-следственные связи обязаны быть. С интерпретацией извечные проблемы
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Перес де Куэльяр Что-то вас Перес стало заносить после неудачных выходов\заходов в валюту,чувствуется что вам мало лет,у вас мало обязательств по содержанию семьи,дома,автотранспорта. Ваши рассуждения напоминают мультик про царевну:я хочу что бы было вот так вот и вот так,а остальное это как известно проблемы негров,которые королевскую семью не волнуют! Я например лично считаю,что курс 20 это максимум,при котором ещё многие заробитчаны будут подумывать о возвращении на родину,курс 20 это тут курс,который подарит надежду пенсионерам,что когда-то в сладком будущем можно будет ещё прикупить хоть лекарств вдоволь ,курс 20 будет нормальным итогом для обвалистов,которые ещё пару лет назад сидели на грндепо под 25% при чивокуне и рвали любого,который даже осмелился намекнуть,что фиксированный курс и соответствующие этому курсу варварские экономические показатели могут плохо закончится.Зато сейчас все ведомые пропагандой по зомбоящику вдруг резко перекрасились и вспомнили как всё плохо,нацепили религию будеттолькодорожать и точно также как не замечали аргументов тогда,что курс восэмь это фикция,сейчас кричат во все глотки:курс 30...40...50 это то,что успокоит моё эго и корона возможно не съедет на бок от чувства собственной значимости. По курсу,жёсткий перекос от страждущих продать,идём назад к 26-ти ,импорт умер,а кусать хоча,вот и несут на хлебушек стабильно,а на налике потребителей валюты осталось занести в красную книгу,все убиты лёгким не девальвированным курсом 26,рыночными тарифами на комунналь,очень хитросделанными сотрудниками,а также "дешёвым" топливом и шикарными автобанами!