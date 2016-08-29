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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4703470447054706

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:40

Re: Валютный рынок в контексте

  Aps написав:Разве инфляция уже перегнала девальвацию?

http://www.mppconsulting.com.ua/news/0076.html
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:40

  Captain Obvious написав:Всё, кина не будет, электричество кончилось.
Одесса продажа 26.35


В приличном обществе принято больше уделять внимания бидам,а не охотой асками "на лоха"...

Думаю сейчас можно услышать "гривны пока нет ни по чём",ну может по 26.10 найдём :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:42

Такими темпами Переса к вечеру доклюют.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:44

Re: Валютный рынок в контексте

  lincoln2 написав:10 % - это НЕ лёгкая девальвация...в наших условиях 4-5 % девальвации по году , были бы более сбалансированым таргетом для всех ( жизнь ведь на экспортерах не заканчивается , а курс он на многом отображается )

Вот и отличненько!
О принципиальных вещах договорились. Теперь начинаем торговаться :)

Осталось только вспомнить о существовании рынка. Рыночный инструмент у НБУ, по сути, один - интервенции. При объявленной стратегии сдерживания колебаний, интервенции проводятся в обе стороны, в зависимости от направления этих самых колебаний. Влияние на долговременные тенденции осуществляется за счет разной интенсивности сглаживания колебаний по разным направлениям.
В прошлом году интервенции проводились таким образом, чтобы не допускать роста курса более чем на 10-15 копеек и не допускать падения более чем на 2-5 копеек. Это была явная игра на ослабление гривны, что вполне объяснимо интересами конкурентоспособности экономики.
В этом году пороги стали 5-15 копеек и 20-25 копеек соответственно. Вкупе с играми учетной ставкой это говорит о смене курса. Цели такой политики мне не понятны, поскольку я не знаю всех раскладов, но с точки зрения внешнеторговой конкурентоспособности мероприятие выглядит весьма рискованным.

Учитывая применяемые методы регуляции, предлагаю не искать желаемые уровни, а договориться о желаемости поддержания гривны в чуть более слабом состоянии, чем было бы без вмешательства регулятора. Экономиве надо мягко помогать, а не ломать через колено.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:49

Re: Валютный рынок в контексте

  ребе Нок написав:Такими темпами Переса к вечеру доклюют.

Мне не нравится стиль дискуссии Переса, но отбиваться от сторонников натурального хозяйства, при котором нет необходимости в валютных войнах, мы будем вместе :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:59

  somilitark написав:Перес де Куэльяр
Что-то вас Перес стало заносить после неудачных выходов\заходов в валюту,чувствуется что вам мало лет,у вас мало обязательств по содержанию семьи,дома,автотранспорта.
Ваши рассуждения напоминают мультик про царевну:я хочу что бы было вот так вот и вот так,а остальное это как известно проблемы негров,которые королевскую семью не волнуют!
Я например лично считаю,что курс 20 это максимум,при котором ещё многие заробитчаны будут подумывать о возвращении на родину,курс 20 это тут курс,который подарит надежду пенсионерам,что когда-то в сладком будущем можно будет ещё прикупить хоть лекарств вдоволь ,курс 20 будет нормальным итогом для обвалистов,которые ещё пару лет назад сидели на грндепо под 25% при чивокуне и рвали любого,который даже осмелился намекнуть,что фиксированный курс и соответствующие этому курсу варварские экономические показатели могут плохо закончится.Зато сейчас все ведомые пропагандой по зомбоящику вдруг резко перекрасились и вспомнили как всё плохо,нацепили религию будеттолькодорожать и точно также как не замечали аргументов тогда,что курс восэмь это фикция,сейчас кричат во все глотки:курс 30...40...50 это то,что успокоит моё эго и корона возможно не съедет на бок от чувства собственной значимости.
По курсу,жёсткий перекос от страждущих продать,идём назад к 26-ти ,импорт умер,а кусать хоча,вот и несут на хлебушек стабильно,а на налике потребителей валюты осталось занести в красную книгу,все убиты лёгким не девальвированным курсом 26,рыночными тарифами на комунналь,очень хитросделанными сотрудниками,а также "дешёвым" топливом и шикарными автобанами!
Ув. Сомик я вижу, что Вы стали более толерантно подходить к своим высказываниям ,посты стали больше похожи на сектанскую проповедь.Главное ,чтобы Ваша вера в курс 20 в декабре -январе была неизменной.Чаще пишите на ветке, не пропадайте,а мой прогноз по курсу можете посмотреть в ночь на 28 марта ,Лад проводил опрос среди форумчан .Курс доллара до Пасхи.Дякую за Вашу байку.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:15

  somilitark написав:По курсу,жёсткий перекос от страждущих продать,идём назад к 26-ти ,импорт умер,


Пруф?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:15

Re: Валютный рынок в контексте

Я тільки один помітив, що нижче 26 опускати не хочуть, та і не потрібно. Про 29,20 вже всі забули, які заклали наші керманичі, так от питання, куди легше повернутись, на 25 чи.. :wink: Новий голова чітко сказав, гривня занадто укріпилась, це коли протиснули рівень в 26
З останніх розміщень ОВДП видно, що вниз сильно не йдемо, так само як і вверх, о так і будемо бовтатись, бо сезон такий.
Ну а хто чекає укріплення 24,23,22 ітд., ну так подумайте хоч трохи логічно, що при таких умовах це апріорі неможливо :!: Навіть більше скажу, сьогоднішні 26 фальшиві і штучно зроблені :wink:

ПС ну а Перес, та нормально все пише.
twin
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