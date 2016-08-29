somilitark написав:

Что-то вас Перес стало заносить после неудачных выходов\заходов в валюту,чувствуется что вам мало лет,у вас мало обязательств по содержанию семьи,дома,автотранспорта.Ваши рассуждения напоминают мультик про царевну:я хочу что бы было вот так вот и вот так,а остальное это как известно проблемы негров,которые королевскую семью не волнуют!Я например лично считаю,что курс 20 это максимум,при котором ещё многие заробитчаны будут подумывать о возвращении на родину,курс 20 это тут курс,который подарит надежду пенсионерам,что когда-то в сладком будущем можно будет ещё прикупить хоть лекарств вдоволь ,курс 20 будет нормальным итогом для обвалистов,которые ещё пару лет назад сидели на грндепо под 25% при чивокуне и рвали любого,который даже осмелился намекнуть,что фиксированный курс и соответствующие этому курсу варварские экономические показатели могут плохо закончится.Зато сейчас все ведомые пропагандой по зомбоящику вдруг резко перекрасились и вспомнили как всё плохо,нацепили религию будеттолькодорожать и точно также как не замечали аргументов тогда,что курс восэмь это фикция,сейчас кричат во все глотки:курс 30...40...50 это то,что успокоит моё эго и корона возможно не съедет на бок от чувства собственной значимости.По курсу,жёсткий перекос от страждущих продать,идём назад к 26-ти ,импорт умер,а кусать хоча,вот и несут на хлебушек стабильно,а на налике потребителей валюты осталось занести в красную книгу,все убиты лёгким не девальвированным курсом 26,рыночными тарифами на комунналь,очень хитросделанными сотрудниками,а также "дешёвым" топливом и шикарными автобанами!