lincoln2 написав:10 % - это НЕ лёгкая девальвация...в наших условиях 4-5 % девальвации по году , были бы более сбалансированым таргетом для всех ( жизнь ведь на экспортерах не заканчивается , а курс он на многом отображается )
Вот и отличненько! О принципиальных вещах договорились. Теперь начинаем торговаться
Осталось только вспомнить о существовании рынка. Рыночный инструмент у НБУ, по сути, один - интервенции. При объявленной стратегии сдерживания колебаний, интервенции проводятся в обе стороны, в зависимости от направления этих самых колебаний. Влияние на долговременные тенденции осуществляется за счет разной интенсивности сглаживания колебаний по разным направлениям. В прошлом году интервенции проводились таким образом, чтобы не допускать роста курса более чем на 10-15 копеек и не допускать падения более чем на 2-5 копеек. Это была явная игра на ослабление гривны, что вполне объяснимо интересами конкурентоспособности экономики. В этом году пороги стали 5-15 копеек и 20-25 копеек соответственно. Вкупе с играми учетной ставкой это говорит о смене курса. Цели такой политики мне не понятны, поскольку я не знаю всех раскладов, но с точки зрения внешнеторговой конкурентоспособности мероприятие выглядит весьма рискованным.
Учитывая применяемые методы регуляции, предлагаю не искать желаемые уровни, а договориться о желаемости поддержания гривны в чуть более слабом состоянии, чем было бы без вмешательства регулятора. Экономиве надо мягко помогать, а не ломать через колено.
somilitark написав:Перес де Куэльяр Что-то вас Перес стало заносить после неудачных выходов\заходов в валюту,чувствуется что вам мало лет,у вас мало обязательств по содержанию семьи,дома,автотранспорта. Ваши рассуждения напоминают мультик про царевну:я хочу что бы было вот так вот и вот так,а остальное это как известно проблемы негров,которые королевскую семью не волнуют! Я например лично считаю,что курс 20 это максимум,при котором ещё многие заробитчаны будут подумывать о возвращении на родину,курс 20 это тут курс,который подарит надежду пенсионерам,что когда-то в сладком будущем можно будет ещё прикупить хоть лекарств вдоволь ,курс 20 будет нормальным итогом для обвалистов,которые ещё пару лет назад сидели на грндепо под 25% при чивокуне и рвали любого,который даже осмелился намекнуть,что фиксированный курс и соответствующие этому курсу варварские экономические показатели могут плохо закончится.Зато сейчас все ведомые пропагандой по зомбоящику вдруг резко перекрасились и вспомнили как всё плохо,нацепили религию будеттолькодорожать и точно также как не замечали аргументов тогда,что курс восэмь это фикция,сейчас кричат во все глотки:курс 30...40...50 это то,что успокоит моё эго и корона возможно не съедет на бок от чувства собственной значимости. По курсу,жёсткий перекос от страждущих продать,идём назад к 26-ти ,импорт умер,а кусать хоча,вот и несут на хлебушек стабильно,а на налике потребителей валюты осталось занести в красную книгу,все убиты лёгким не девальвированным курсом 26,рыночными тарифами на комунналь,очень хитросделанными сотрудниками,а также "дешёвым" топливом и шикарными автобанами!
Ув. Сомик я вижу, что Вы стали более толерантно подходить к своим высказываниям ,посты стали больше похожи на сектанскую проповедь.Главное ,чтобы Ваша вера в курс 20 в декабре -январе была неизменной.Чаще пишите на ветке, не пропадайте,а мой прогноз по курсу можете посмотреть в ночь на 28 марта ,Лад проводил опрос среди форумчан .Курс доллара до Пасхи.Дякую за Вашу байку.
Я тільки один помітив, що нижче 26 опускати не хочуть, та і не потрібно. Про 29,20 вже всі забули, які заклали наші керманичі, так от питання, куди легше повернутись, на 25 чи.. Новий голова чітко сказав, гривня занадто укріпилась, це коли протиснули рівень в 26 З останніх розміщень ОВДП видно, що вниз сильно не йдемо, так само як і вверх, о так і будемо бовтатись, бо сезон такий. Ну а хто чекає укріплення 24,23,22 ітд., ну так подумайте хоч трохи логічно, що при таких умовах це апріорі неможливо Навіть більше скажу, сьогоднішні 26 фальшиві і штучно зроблені