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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47054706470747084709>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:25

  козак написав:
  somilitark написав:По курсу,жёсткий перекос от страждущих продать,идём назад к 26-ти ,импорт умер,


Пруф?

та какой пруф, с валютчиками общаться надо, у них гривны нет, поэтому чёрный ниже МБ, но это ненадолго, - до первых зарплат...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:30

edvardd Импорт умер? На момент идем к 26-ти?
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"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:38

  козак написав:edvardd Импорт умер? На момент идем к 26-ти?
Зображення

не надо цепляться к цифрам, даже из этой картинки видно, что нал ниже МБ на 18 коп, но не долго, до первых получек...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:46

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Нет уж ,извольте остатся, зачем убегать? .Поумничать все могут ,обсудить других мнение и в ракушку сразу. Аргументируйте и дискутируйте с форумчанами раз уж Вы предстали таким всезнающим эХономистом.

Мда... Чувствуется и стаж и уровень... :mrgreen:

Вы знаете поговорку «битому – неймётся»? Что Вам ещё не понятно? Я Вам пытался на пальцах объяснить, что «хотелка» от реальности иногда отличается примерно также, как балерина от трамвая. У Вас идея фикс – это постоянный рост курса и ежегодная девальвация в двузначном измерении. И я догадываюсь, почему эта идея Вас так увлекает. Но Вы себе представляете последствия от такого ежегодного «подарка»? Так я Вам объясню, как говорят в Одессе. Вопрос для первокурсника: при подобной ситуации, реальная (понимаете, что это означает?) доходная часть населения растёт или падает? Отличия от номинальной части нужно пояснять? В вашей плоскости развития событий она будет ежегодно уменьшаться, так как вопрос о компенсаторах и их размерах Вы тактично «не заметили». Это первое. Второе: Вы подобными шагами что хотите построить? Сырьевую (аграрную), экспортно-зависимую экономику? Браво. Тогда о развитии в условиях современного цифрового мира и о конкурентной среде Вы можете забыть. Об инвестициях тоже. И наконец, третье: за четыре года девальвация в Украине составила около 350%. Но я почему-то не наблюдаю эффекта от этой благодати. И это ещё так, общий фрейм, без глубоких цифр. В результате: может объясните мне, тупому, где этот рывок вверх на крыльях трёхзначного девала?

Не получается? В таком случае я Вам поясню: знаете какой единственный результат реформ за четыре года? Он один: 10 гривен теперь станут мелкой монетой. Хорошее достижение экономики, правда? Может Вы испытываете от этого гордость? Ещё немного усилий, и та же участь постигнет 20 гривен, ну а там уже и до сотки можно будет дотянуться. А по-другому не будет, если вместо производства товара с высокой добавленной стоимостью постоянно девальвировать национальную валюту для как можно больших поступлений от экспорта. А именно это Вы и предлагаете. Последствия – читайте выше.

P.S. К большому сожалению, на сегодняшний день, страна находится в той же точке развития, в какой была четыре года назад. Знаете, что это означает? Что четыре года из своей жизни Вы можете вычеркнуть. И у меня к Вам вопрос: Вам эти годы не жаль или у Вас есть запасные?
Востаннє редагувалось SherLock в Чет 29 бер, 2018 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:46

Re: Валютный рынок в контексте

  edvardd написав:не надо цепляться к цифрам

Хорошо. Импорт умер, страждущие в очередях, идем на 26-ть))))
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:47

Re: Валютный рынок в контексте

Не сильно пока и валимся ,как все заметили, пока межбанк выше вчерашнего закрытия ,как бы наличка к вечеру не вернулась обратно на цифры 40/.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:57

Re: Валютный рынок в контексте

В нас по 26,40 віддають з обіду, дрібний опт, а на сумі ще кілька коп. можна виторгувати. Але це поки так, на моменті. Завтра банки на прийомі будуть стояти ще високо.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:59

  Перес де Куэльяр написав:Не сильно пока и валимся ,как все заметили, пока межбанк выше вчерашнего закрытия ,как бы наличка к вечеру не вернулась обратно на цифры 40/.

я ж писал, гривнедефицит, скорее ./40
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:59

Re: Валютный рынок в контексте

  SherLock написав:если вместо производства товара с высокой добавленной стоимостью постоянно девальвировать национальную валюту для как можно больших поступлений от экспорта.

Так а где, на момент, производство товара с высокой добавленной стоимостью в достаточных, на всю страну, объемах? Нет? Когда может появиться? И что делать нынешним "ненужным" производствам (владельцам, сотрудникам, их семьям, потребителям, контрагентам) все это время?
З.ы. это даже не подходим к вопросу почему это производство (с высокой добавленной стоимостью) у нас вдруг начнет цвести и пахнуть. Предпосылки?
Нынешнее положение вещей имеет основанием объективные причины. Или все искусственно и безосновательно? Ситуация кардинально изменилась? Если вводные те же, почему результат ожидаете иной?
Востаннє редагувалось козак в Чет 29 бер, 2018 15:06, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:05

  Перес де Куэльяр написав:.....
Нет уж ,извольте остатся, зачем убегать? .Поумничать все могут ,обсудить других мнение и в ракушку сразу. Аргументируйте и дискутируйте с форумчанами раз уж Вы предстали таким всезнающим эХономистом.

Не напрягайтесь. У человека такой стиль общения. На др. ветках у него видел аналогичное.
"Мы умы, а вы - увы". :)
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  #<1 ... 47054706470747084709>
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