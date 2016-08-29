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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4706470747084709>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:06

  SherLock написав:
  Перес де Куэльяр написав:Нет уж ,извольте остатся, зачем убегать? .Поумничать все могут ,обсудить других мнение и в ракушку сразу. Аргументируйте и дискутируйте с форумчанами раз уж Вы предстали таким всезнающим эХономистом.

Мда... Чувствуется и стаж и уровень... :mrgreen:

Вы знаете поговорку «битому – неймётся»? Что Вам ещё не понятно? Я Вам пытался на пальцах объяснить, что «хотелка» от реальности иногда отличается примерно также, как балерина от трамвая. У Вас идея фикс – это постоянный рост курса и ежегодная девальвация в двузначном измерении. И я догадываюсь, почему эта идея Вас так увлекает. Но Вы себе представляете последствия от такого ежегодного «подарка»? Так я Вам объясню, как говорят в Одессе. Вопрос для первокурсника: при подобной ситуации, реальная (понимаете, что это означает?) доходная часть населения растёт или падает? Отличия от номинальной части нужно пояснять? В вашей плоскости развития событий она будет ежегодно уменьшаться, так как вопрос о компенсаторах и их размерах Вы тактично «не заметили». Это первое. Второе: Вы подобными шагами что хотите построить? Сырьевую (аграрную), экспортно-зависимую экономику? Браво. Тогда о развитии в условиях современного цифрового мира и о конкурентной среде Вы можете забыть. Об инвестициях тоже. И наконец, третье: за четыре года девальвация в Украине составила около 350%. Но я почему-то не наблюдаю эффекта от этой благодати. И это ещё так, общий фрейм, без глубоких цифр. В результате: может объясните мне, тупому, где этот рывок вверх на крыльях трёхзначного девала?

Не получается? В таком случае я Вам поясню: знаете какой единственный результат реформ за четыре года? Он один: 10 гривен теперь станут мелкой монетой. Хорошее достижение экономики, правда? Может Вы испытываете от этого гордость? Ещё немного усилий, и та же участь постигнет 20 гривен, ну а там уже и до сотки можно будет дотянуться. А по-другому не будет, если вместо производства товара с высокой добавленной стоимостью постоянно девальвировать национальную валюту для как можно больших поступлений от экспорта. А именно это Вы и предлагаете. Последствия – читайте выше.

P.S. К большому сожалению, на сегодняшний день, страна находится в той же точке развития, в какой была четыре года назад. Знаете, что это означает? Что четыре года из своей жизни Вы можете вычеркнуть. И у меня к Вам вопрос: Вам эти годы не жаль или у Вас есть запасные?
Уважаемый эХономист избавьте меня от Вашей пустой писанины ,так как мне она на моменте ,не помогает зарабатывать на скачках курса доллара.Прошу писать по теме ветки.Идеи,прогнозы,развитие ситуации на валютном рынке.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:07

  козак написав:
  SherLock написав:если вместо производства товара с высокой добавленной стоимостью постоянно девальвировать национальную валюту для как можно больших поступлений от экспорта.
Так а где, на момент, производство товара с высокой добавленной стоимостью в достаточных, на всю страну, объемах? Нет? Когда может появиться? И что делать нынешним "ненужным" производствам все это время?
З.ы. это даже не подходим к вопросу почему это производство (с высокой добавленной стоимостью) у нас вдруг начнет цвести и пахнуть. Предпосылки?
Нынешнее положение вещей имеет основанием объективные причины. Или все искусственно и безосновательно? Ситуация кардинально изменилась?
1 Бо за рахунок збільшення заробітної плати створюються передумови по яких на нашому ринку збільшиться попит на товари з високою доданою вартістю і якщо навчитись ці товари виготовляти тут- то не треба буде жити на голці постійної девальвації
2 Ємність нашого ринку - росте як в гривні, так і в доларі ( і вже зрівнялась з 2013, різниця між 130 млрд ВВП 2013 і 115 млрд ВВП 2017 - це відсутність ОРДЛО і Криму), при цьому сьогодні його розмір мілкий в порівнянні з іншими , а тому ще є можливість нашим вкласти в розвиток себе ж сильно не конкуруючи з світовими гігантами
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:07

  twin написав:В нас по 26,40 віддають з обіду, дрібний опт, а на сумі ще кілька коп. можна виторгувати. Але це поки так, на моменті. Завтра банки на прийомі будуть стояти ще високо.
Я согласен с Вами серьезного слива пока не наблюдается.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:14

SherLock
К большому сожалению, на сегодняшний день, страна находится в той же точке развития, в какой была четыре года назад. Знаете, что это означает? Что четыре года из своей жизни Вы можете вычеркнуть.

- LOL!!! Последний раз подобную ахинею слышал от замполита в армии. Почти забыл.

2 Перец
А насчет девальвации он прав - это дорога в никуда, но тебе за беготней просто некогда об этом думать, та то таке...
Востаннє редагувалось Hogtown в Чет 29 бер, 2018 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:16

  lincoln2 написав:.............
10 % - это НЕ лёгкая девальвация...в наших условиях 4-5 % девальвации по году , были бы более сбалансированым таргетом для всех ( жизнь ведь на экспортерах не заканчивается , а курс он на многом отображается )

При официальной инфляции 15% (о реальной промолчу).

Aps
Разве инфляция уже перегнала девальвацию?
До 13-го года еще есть куда расти ценам.
Вот когда догонит тогда неплохо если будут двигаться в унисон легким шагом. )

Вы уверены, что 2013 можно брать за основу?
Год с отриц. торгбалансом, с огромным "-" в ЗВР.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:18

26,25-26,30 Киев, гривны нет...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:24

  edvardd написав:26,25-26,30 Киев, гривны нет...

Ничего себе! :shock:

А куда ж она делась?!...
Тут ведь... ждали ПА27... и выше...
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Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:28

  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:.....
Нет уж ,извольте остатся, зачем убегать? .Поумничать все могут ,обсудить других мнение и в ракушку сразу. Аргументируйте и дискутируйте с форумчанами раз уж Вы предстали таким всезнающим эХономистом.

Не напрягайтесь. У человека такой стиль общения. На др. ветках у него видел аналогичное.
"Мы умы, а вы - увы". :)

Да ладно! )))
День перестаёт быть хмурым. А под какими учётками я на других ветках? Или под этой? Вы их можете прямо здесь опубликовать. В лужу сесть не боитесь? Я жду! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:32

  edvardd написав:26,25-26,30 Киев, гривны нет...

Если наличка не образумится то Банки хорошо отпылесосят на этом фоне , но если Папа устроит ловушку медведям , довольно интересно будет наблюдать .

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 29 бер, 2018 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:32

я збирався продавати по 40, але в нас максимум що довали 35. Хоча вже на завтра мені валютчик сказав, що планується 30 на продаж. Сьогодні віддають вже 32.

*Відправлено з Чату
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