SherLock написав:

Перес де Куэльяр написав: Нет уж ,извольте остатся, зачем убегать? .Поумничать все могут ,обсудить других мнение и в ракушку сразу. Аргументируйте и дискутируйте с форумчанами раз уж Вы предстали таким всезнающим эХономистом. Нет уж ,извольте остатся, зачем убегать? .Поумничать все могут ,обсудить других мнение и в ракушку сразу. Аргументируйте и дискутируйте с форумчанами раз уж Вы предстали таким всезнающим эХономистом.

Мда... Чувствуется и стаж и уровень...Вы знаете поговорку «битому – неймётся»? Что Вам ещё не понятно? Я Вам пытался на пальцах объяснить, что «хотелка» от реальности иногда отличается примерно также, как балерина от трамвая. У Вас идея фикс – это постоянный рост курса и ежегодная девальвация в двузначном измерении. И я догадываюсь, почему эта идея Вас так увлекает. Но Вы себе представляете последствия от такого ежегодного «подарка»? Так я Вам объясню, как говорят в Одессе. Вопрос для первокурсника: при подобной ситуации, реальная (понимаете, что это означает?) доходная часть населения растёт или падает? Отличия от номинальной части нужно пояснять? В вашей плоскости развития событий она будет ежегодно уменьшаться, так как вопрос о компенсаторах и их размерах Вы тактично «не заметили». Это первое. Второе: Вы подобными шагами что хотите построить? Сырьевую (аграрную), экспортно-зависимую экономику? Браво. Тогда о развитии в условиях современного цифрового мира и о конкурентной среде Вы можете забыть. Об инвестициях тоже. И наконец, третье: за четыре года девальвация в Украине составила около 350%. Но я почему-то не наблюдаю эффекта от этой благодати. И это ещё так, общий фрейм, без глубоких цифр. В результате: может объясните мне, тупому, где этот рывок вверх на крыльях трёхзначного девала?Не получается? В таком случае я Вам поясню: знаете какой единственный результат реформ за четыре года? Он один: 10 гривен теперь станут мелкой монетой. Хорошее достижение экономики, правда? Может Вы испытываете от этого гордость? Ещё немного усилий, и та же участь постигнет 20 гривен, ну а там уже и до сотки можно будет дотянуться. А по-другому не будет, если вместо производства товара с высокой добавленной стоимостью постоянно девальвировать национальную валюту для как можно больших поступлений от экспорта. А именно это Вы и предлагаете. Последствия – читайте выше.P.S. К большому сожалению, на сегодняшний день, страна находится в той же точке развития, в какой была четыре года назад. Знаете, что это означает? Что четыре года из своей жизни Вы можете вычеркнуть. И у меня к Вам вопрос: Вам эти годы не жаль или у Вас есть запасные?