Додано: Чет 29 бер, 2018 15:37

Mazay256 написав: centurionus написав: Для українських умов статистично значущий зв'язок між девальвацією та зростанням - міф. Спростований.

Для Японії, скажімо,такий зв'язок мабуть, існує .

Приклад значної ревальвації швейцарського франку - теж не для нас .

Приклад з китайським юанем - не для нас.

В Україні девальвація фактично зумовлена інфляцією. В чому користь інфляції в річних >10% для суспільства (не для "дерібанщиків" та ахмАтових)?

Не пригадую при "девальвації" початку 90-х шаленого зростання, до речі. В Бєларусі, Казахстані, Азербайджані проводили девальвацію - є кричущі успіхи? Для українських умов статистично значущий зв'язок між девальвацією та зростанням - міф. Спростований.Для Японії, скажімо,такий зв'язок мабуть,Приклад значної ревальвації швейцарського франку -Приклад з китайським юанем -В Україні девальвація фактично зумовлена інфляцією. В чому користь інфляції в річних >10% для суспільства (не для "дерібанщиків" та ахмАтових)?Не пригадую при "девальвації" початку 90-х шаленого зростання, до речі. В Бєларусі, Казахстані, Азербайджані проводили девальвацію - є кричущі успіхи?



Япония, Швейцария, Китай - сырьевые экономики с отрицательным торговым балансом? Мы начали продавать самолёты, автомобили и электронику, а не зерно и металл? Покажите, пожалуйста, примеры успешно развивающихся стран третьего мира без девальвации нац.валюты

Япония, Швейцария, Китай - сырьевые экономики с отрицательным торговым балансом? Мы начали продавать самолёты, автомобили и электронику, а не зерно и металл? Покажите, пожалуйста, примеры успешно развивающихся стран третьего мира без девальвации нац.валюты

Ви читаєте в якийсь особливий спосіб (по діагоналі)? Логіки у Вашому запереченні з купою питань не бачу.

Наведіть приклад самі для початку - про успіх такої політики. Венесуела? Зімбабве?

Східна Європа як зворотній приклад підійде?

У нас вже декілька девальвацій відбулося - де зростання шалене? Де?

В чому механізм дива? У здешевленні імпорта? Сумнівно. Прибуток в офшорах, купа соціальних проблем. Може краще регулювати ціни на електроенергію без інтересів ахмАтова тощо і тим здешевити "експорт"? Є купа інших способів здешевити експорт (почати з УЗ, наприклад). Було б бажання. Ви читаєте в якийсь особливий спосіб (по діагоналі)? Логіки у Вашому запереченні з купою питань не бачу.Наведіть приклад самі для початку - про успіх такої політики. Венесуела? Зімбабве?Східна Європа як зворотній приклад підійде?У нас вже декілька девальвацій відбулося - де зростання шалене? Де?В чому механізм дива? У здешевленні імпорта? Сумнівно. Прибуток в офшорах, купа соціальних проблем. Може краще регулювати ціни на електроенергію без інтересів ахмАтова тощо і тим здешевити "експорт"? Є купа інших способів здешевити експорт (почати з УЗ, наприклад). Було б бажання.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell