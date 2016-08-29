centurionus написав:Для українських умов статистично значущий зв'язок між девальвацією та зростанням - міф. Спростований. Для Японії, скажімо,такий зв'язок мабуть, існує. Приклад значної ревальвації швейцарського франку - теж не для нас. Приклад з китайським юанем - не для нас. В Україні девальвація фактично зумовлена інфляцією. В чому користь інфляції в річних >10% для суспільства (не для "дерібанщиків" та ахмАтових)? Не пригадую при "девальвації" початку 90-х шаленого зростання, до речі. В Бєларусі, Казахстані, Азербайджані проводили девальвацію - є кричущі успіхи?
Япония, Швейцария, Китай - сырьевые экономики с отрицательным торговым балансом? Мы начали продавать самолёты, автомобили и электронику, а не зерно и металл? Покажите, пожалуйста, примеры успешно развивающихся стран третьего мира без девальвации нац.валюты
Ви читаєте в якийсь особливий спосіб (по діагоналі)? Логіки у Вашому запереченні з купою питань не бачу. Наведіть приклад самі для початку - про успіх такої політики. Венесуела? Зімбабве? Східна Європа як зворотній приклад підійде? У нас вже декілька девальвацій відбулося - де зростання шалене? Де? В чому механізм дива? У здешевленні імпорта? Сумнівно. Прибуток в офшорах, купа соціальних проблем. Може краще регулювати ціни на електроенергію без інтересів ахмАтова тощо і тим здешевити "експорт"? Є купа інших способів здешевити експорт (почати з УЗ, наприклад). Було б бажання.
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budivelnik написав:1 за рахунок збільшення заробітної плати створюються передумови по яких на нашому ринку збільшиться попит на товари з високою доданою вартістю і якщо навчитись ці товари виготовляти тут- то не треба буде жити на голці постійної девальвації 2 ... є можливість нашим вкласти в розвиток себе ж сильно не конкуруючи з світовими гігантами
1. Что бы вкладывать, нужно иметь то, что хочешь вкладывать. Это зарабатывается. Трудом. (Кражи, клады и пр. ахинея - не в счет). Ну или кредиты (инвестиции). Но это не наши (отдавать и с %, т.е. "пахать" еще больше придется). А наши - результат собственного труда. Но наши ресурсы ограничены (как и у всех), но здесь важны абсолютные величины, а не относительные. Пока, если объективно, наших собственных "усилий" даже на собственный прокорм не хватает. Приходится занимать. А для развития, естественно, нет своих, а заемные - для поддержки штанов (ни на что другое нельзя тратить). 2. Что бы увеличить зарплаты, должна повыситься эффективность (плодотворность) трудовых затрат. Все. 3. Что бы научиться производить "товари з високою доданою вартістю", для этого нужны ресурсы. Большие. Это время (не один год и не десять), это фундаментальная наука, это образование, это заводы с подготовленными кадрами, это рынок сбыта. Большой рынок, ибо на маленьком нашем рынке затраты, на все это, не отобьются ("айфон", со всей, которая привела к возможности его производства как такового, выгоден, если его можно продать всему миру, а если только в парочку штатов - то это убытки). Ну и благосклонность "світових гігантів" - это обязательно. Вывод: только встройка (полная интеграция) в глобальный рынок (винтиком или шпунтиком - все равно) нас спасет. Т.е. мы должны быть нужны. Чем сильнее, тем лучше для нас же. Все ИМХО.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
«Газпром» отразит в отчетности резерв на выплату «Нафтогазу» $2,6 млрд по решению суда Стокгольма
«Газпром» отразит в финансовой отчетности за 2017 год резерв на выплату «Нафтогазу» $2,56 млрд по решению арбитража Стокгольма. Об этом заявил заместитель председателя правления российского концерна Андрей Круглов. По его словам, прибыль компании снизится, но убытка не будет. «В отчете эти цифры будут отражены. Это значит, что прибыль будет меньше… Убыток мы не покажем», — цитирует Круглова РИА Новости. Газпром опубликует отчетность по РСБУ за 2017 год 30 марта, отчетность по МСФО будет опубликована в конце апреля. Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. 21 марта «Газпром» обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с «Нафтогазом» по контрактам на поставку газа. п.с. вот и денюжка капнет на газ,как раз на 12 ярдов кубов,хватит на 1.5 года! п.п.с. ребята,кто не знает что такое меняйло? мне просто стыдно толковать куда смотреть и что замечать,или многие действительно мастера словоблудства и писатели, а не читатели?
Перес де Куэльяр написав:Уважаемый эХономист избавьте меня от Вашей пустой писанины ,так как мне она на моменте ,не помогает зарабатывать на скачках курса доллара.Прошу писать по теме ветки.Идеи,прогнозы,развитие ситуации на валютном рынке.
Не нервничайте, поберегите нервы. По поводу "зарабытывать". У Вас слишком много свободного времени, чтобы ассоциироваться с этим глаголом. Да, и просить Вам что-то еще рано. Кстати: я процентов на 80% уверен, что Вы раньше флудили под другим ником. Даже совпало: тот клиент исчез, а Вы тут же появились. Даже стилевые ошибки похожи. Но, я не уверен, доказать не могу, может ошибаюсь. По поводу писанины: знаете, где кнопка "бан"? Нажмите и проблемы нет. Вы туда и отправляетесь. Удачи!