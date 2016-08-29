Додано: Чет 29 бер, 2018 15:44

budivelnik написав: 1 за рахунок збільшення заробітної плати створюються передумови по яких на нашому ринку збільшиться попит на товари з високою доданою вартістю і якщо навчитись ці товари виготовляти тут- то не треба буде жити на голці постійної девальвації

2 ... є можливість нашим вкласти в розвиток себе ж сильно не конкуруючи з світовими гігантами 1 за рахунок збільшення заробітної плати створюються передумови по яких на нашому ринку збільшиться попит на товари з високою доданою вартістю і якщо навчитись ці товари виготовляти тут- то не треба буде жити на голці постійної девальвації2 ... є можливість нашим вкласти в розвиток себе ж сильно не конкуруючи з світовими гігантами

1. Что бы вкладывать, нужно иметь то, что хочешь вкладывать. Это зарабатывается. Трудом. (Кражи, клады и пр. ахинея - не в счет).Ну или кредиты (инвестиции). Но это не наши (отдавать и с %, т.е. "пахать" еще больше придется). А наши - результат собственного труда. Но наши ресурсы ограничены (как и у всех), но здесь важны абсолютные величины, а не относительные. Пока, если объективно, наших собственных "усилий" даже на собственный прокорм не хватает. Приходится занимать. А для развития, естественно, нет своих, а заемные - для поддержки штанов (ни на что другое нельзя тратить).2. Что бы увеличить зарплаты, должна повыситься эффективность (плодотворность) трудовых затрат. Все.3. Что бы научиться производить "товари з високою доданою вартістю", для этого нужны ресурсы. Большие. Это время (не один год и не десять), это фундаментальная наука, это образование, это заводы с подготовленными кадрами, это рынок сбыта. Большой рынок, ибо на маленьком нашем рынке затраты, на все это, не отобьются ("айфон", со всей, которая привела к возможности его производства как такового, выгоден, если его можно продать всему миру, а если только в парочку штатов - то это убытки). Ну и благосклонность "світових гігантів" - это обязательно.Вывод: только встройка (полная интеграция) в глобальный рынок (винтиком или шпунтиком - все равно) нас спасет. Т.е. мы должны быть нужны. Чем сильнее, тем лучше для нас же. Все ИМХО.