Додано: Чет 29 бер, 2018 16:14

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 8,89 коп., на торгах четверга потерял 13,83 коп., оказавшись на уровне 26,5435 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 29 марта с уровней предыдущего закрытия 26,44/26,48 UAH/USD виртуально, без сделок.



Довольно рано, около 10.07, покидая виртуальную сферу, доллар сузил спред к 26,45/26,47, по сути, не изменившись в цене, однако спустя 15 минут инициировал динамичный рост, оказавшись на цифре 26,53/26,57 UAH/USD. Приблизительно в это время, как и накануне, с «разведкой» на межбанке появились представители НБУ. Меж тем, убедившись, что «разведка» не сменилась интервенцией, «американец» пролонгировал рост, оказавшись к 10.40 на цифре 26,54/26,57 UAH/USD. Очевидно, с этого часа НБУ начал постепенно продавать СКВ уполномоченным банкам по запросу наилучшего курса. Это остановило рост цен СКВ, а с 11.12 стартовало их снижение. Вначале к 26,54/26,56, а спустя 25 минут, на 11.37 до 26,53/26,56 UAH/USD.



Откат набирал силу, и пополудни, на 12.12 доллар успел просесть к 26,50/26,52, а на 12.36 – до 26,48/26,52 UAH/USD. Вскоре стало известно, что регулятор удвоил объем интервенций по сравнению со средой, продав около $32,0 млн. в общей сложности по 26,52 UAH/USD.



На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.02 Киева на фоне курса 26,47/26,49 UAH/USD.



В это же время НБУ тоже покинул рынок, перестав контролировать его, вызвав симметричное расширение спреда до 26,46/26,50 UAH/USD.

Эти цены на опустевшем межбанке оставались действующими до самого закрытия сессии.



На цифре 26,46/26,50 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 29 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,5435 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,43% с 28,0672 UAH/USD до 26,5435 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 29 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 29 марта, сохранив «бычий» тренд, заметно прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, агроэкспортеры, рассчитывающие на гривню компенсации НДС, придерживали валюту.

Во-вторых, импортеры оказались в более сложной ситуации, поскольку у них оставалось 2 рабочих дня для проплаты импортных контрактов (30-го европейский запад выходной) и были вынуждены приобретать СКВ по высокой цене. Не исключено, что на межбанке сохранились покупки СКВ представителями донецкого олигарха для обслуживания (проценты) евробондов его компании.



Меж тем, судя по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, которые показали символическое снижение с уровня 49 872,2 млн. грн. к отметке 49 780,2 млн. грн., по состоянию на утро четверга Казначейство не компенсировало НДС агроэкспортерам.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 29 марта выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, около полудня импортеры, поставленные в безвыходное положение, начали приобретать выросшую в цене валюту.



Во-вторых, как известно, в четверг наступает пик притока экспортной СКВ из-за рубежа, 50% которой надлежало продавать на межбанке. И на эту валюту нашлись покупатели.



В-третьих, субъекты рынка спешили закончить свои проекты перед длинными выходными на Западе в преддверии финиша квартала.



В-четвертых, свою лепту в общий рост оборотов внес регулятор, не поскупившийся нынче на долларовую интервенцию, как накануне.



Дата: 29 марта 2018 г. 17.45



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,30/26,37 UAH/USD (с утра – 26,40/26,50 UAH/USD, к полудню - 26,40/26,50 UAH/USD)

€ – 32,45/32,75 UAH/EUR (с утра – 32,55/32,85 UAH/EUR, к полудню - 32,55/32,85 UAH/EUR)

RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне изначально приподнятых цен. Это равновесие сохранялось до полудня, не требуя поддержки ценовыми ревизиями.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют остались на уровнях открытия: 26,40/26,50 UAH/USD, евро – 32,55/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние». Это удержало действующие на полдень цены от перемен.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось очень аккуратно дисконтировать действующие цены сообразно «медвежьему» тренду на валютном межбанке, на который

ориентировались клиенты наличного рынка. приподнимать действующие цены.



Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты на хорошем уровне, аккурат, на «твердую четверку». Как и накануне.





Дата: 29 марта 2018 г. на 17.35

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,33/26,45 UAH/USD (с утра 26,35-40/26,50 UAH/USD, к полудню 26,40-45/26,30-35 UAH/USD)

€ 32,40/32,65 UAH/EUR (с утра 32,50-55/32,75-80 UAH/EUR, к полудню 32,55-60/32,75-80 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 марта стартовали в условиях низкой ликвидности и равновесием покупок и продаж в паре доллар-гривня.



До полудня это равновесие приходилось поддерживать аккуратным повышением цен, отвечая на «бычьи» сводки с межбанка.



К 11.53 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении

действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне сужения спредов: 26,40-45/26,48-53 UAH/USD, евро - 32,55-60/32,75-80 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое «средней» ликвидностью торгов.



После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая поддерживалась текущим дисконтированием цен.



Обороты, заслужив по итогам четверга «четверку», констатировали улучшение показателей предыдущей сессии.





Дата: 29 марта 2018 г.



17.35 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,20/26,32 UAH/USD (с утра - 26,30/26,45 UAH/USD, к полудню - 26,525/26,45 UAH/USD)

€ – 32,50/32,70 UAH/EUR (с утра – 32,55/32,85 UAH/EUR, к полудню - 32,55/32,80 UAH/EUR)

RUB – 0,452/0,459 UAH/RUB (с утра - 0,453/0,458 UAH/RUB, к полудню 0,455/0,460 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях

доминирования оптового клиентского предложения валюты. В городе выросли риски гривнедефицита.



В период до полудня настроение на рынке города менялось в сторону снижения торговой активности, которая окончательно сменилась паузой в работе около полудня.



По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле, сменившей доминирование клиентского «приноса». На моменте в городе действовали цены: 26,35/26,45 UAH/USD, евро - 32,55/32,80 UAH/EUR, рубль 0,455/0,460 UAH/RUB.



После обеда на запорожском наличном рынке возобновилась равновесная торговля, сопровождаемая снижением действующих цен.

На сей раз запорожцы успевали за рынком своими ценовыми ревизии, и м удалось сохранить баланс спроса и предложения до самого финиша торгов.



Это позволило увеличить обороты, заслужившие по итогам четверга «твердую четверку», констатировав улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.



Дата: 29 марта 2018 г. на 17.15

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,32/26,40 UAH/USD (с утра - 26,26/26,40 UAH/USD, к полудню - 26,35/26,50 UAH/USD)

€ – 32,45/32,70 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,72 UAH/EUR, к полудню - 32,46/32,84 UAH/EUR)

RUB 0,452/0,458 UAH/RUB (с утра - 0,451/0,458 UAH/RUB, к полудню - 0,451/0,461 UAH/RUB)



US



