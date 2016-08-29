Додано: Чет 29 бер, 2018 17:10

ЛАД Кстати, спасибо.

Высокая добавленная, девальвация...

ХТЗ " Строительство завода началось в апреле 1930 года в степи ...

30 сентября 1931 строительство было завершено (в это время завод насчитывал 12 цехов).

Одновременно с заводом был построен посёлок ХТЗ.

1932 год ... со сбо­рочного конвейера сошло 16 044 трактора ... Кроме того, было изготовлено 1 507 двигателей; серого чугуна – 16 950 тонн; ковкого чугуна – 596 тонн; цветных металлов – 1 296 тонн; горячих штамповок – 17 445 тонн."



Жуткие времена.

"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"