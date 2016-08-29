Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:40
Aps
Согласен с
козаком
. Сам метод определения паритета не очень, + данные по нашей инфляции, скажем мягко, весьма сомнительны.
Den
Та какая там высокая добавочная стоимость
) Основной экспорт ЛЮДИ АПК ЖЕЛЕЗО ... Потому и постоянная девальвация.
Ну почему, есть!
В прошлом году ХТЗ выпусти, кажется, 800 тракторов. В этом году планируетс, если не ошибаюсь, целая 1000. Правда, в несчастные советские времена:
В 1980-е годы завод достиг максимальной производительности — выпуск продукции составлял до 70 тысяч тракторов в год.
16 апреля 1982 года завод выпустил двухмиллионный трактор[10][8]. К началу 1986 года завод поставлял тракторы в 36 стран мира и подготавливал производство новых моделей тракторов: Т-150КМ и Т-150К-02 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
ЛАД
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Додано: Чет 29 бер, 2018 16:40
козак написав: Aps написав:
Тут все зависит от поставленной цели и выбранной стартовой точки.
Жизнеспособности самого метода, и от качества (достоверности) используемых данных
Цель? А какая у вас цель?
Я к тому что под любую идею можно при желание сделать обоснование.
Методом и качеством данных можно варьировать.
ЛАД.
Метод не я предложил, а данные первые попавшиеся из инета естественно.
Заметьте они одинаковы как для 30 так и для 16.
Востаннє редагувалось
Aps
в Чет 29 бер, 2018 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Aps
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Додано: Чет 29 бер, 2018 16:42
Перес де Куэльяр написав: edvardd написав: Senkiv написав:
я збирався продавати по 40, але в нас максимум що довали 35. Хоча вже на завтра мені валютчик сказав, що планується 30 на продаж. Сьогодні віддають вже 32.
*Відправлено з Чату
в начале апреля - легко...по .40
Вы предполагаете продолжение «банкета» , если так ,то нужно посмотреть на завтрашний межбанк . На графике в интервале марта , видно что колебания идут неделю ввех ,неделю вниз , ну ест с промежутками боковика ,или когда Вам видится рост доллара ?
да с начала апреля рост и начнётся, нерезы - покупать, на нал - топливо в виде зарплат, посевная - топливо...короче- врост...
edvardd
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Додано: Чет 29 бер, 2018 16:55
ЛАД
Да черт с ними.
Как там одна барышня пишет: "продали-купили, продали-купили, еще купили, а потом продали. А в конце суд. Вероятно страшный."
З.ы. Только не совсем понятно, откель взялось то, что в начале на продажу пошло? Поэтому и суд наверное.
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козак
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Додано: Чет 29 бер, 2018 17:01
Aps написав: козак написав: Aps написав:
Тут все зависит от поставленной цели и выбранной стартовой точки.
Жизнеспособности самого метода, и от качества (достоверности) используемых данных
Цель? А какая у вас цель?
Я к тому что под любую идею можно при желание сделать обоснование.
Методом и качеством данных можно варьировать.
ЛАД.
Метод не я предложил, а данные первые попавшиеся из инета естественно.
Заметьте они одинаковы как для 30 так и для 16.
Одинаковы. И одинаково лживы (занижены).
edvardd
да с начала апреля рост и начнётся, нерезы - покупать, на нал - топливо в виде зарплат, посевная - топливо...короче- врост.
Рост гривни? Цели не назовёте?
Что будут покупать нерезы?
ЛАД
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Додано: Чет 29 бер, 2018 17:01
Ну так тогда эти трактора были по всем показателям не хуже мировых аналогов + рынок СССР был очень обьёмный.. Что теперь кроме цены осталось ??? Какая импортная составляющая этих тракторов ??
Den
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Додано: Чет 29 бер, 2018 17:02
Добрый Вечер !
Всем Здоровья и Удачи . Уважаемые .... Лад , Шерлок , Перес ...все настолько интересные и грамотные люди , спорите друг с другом до оскорблений. Ну вот ,почему ? Почему Вы с "Сомиком" не включаетесь в дискуссию ...ААА ? Почему Вы дерзите друг другу ? Зла вокруг и так хватает
холява
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Додано: Чет 29 бер, 2018 17:10
ЛАД Кстати, спасибо. Высокая добавленная, девальвация... ХТЗ " Строительство завода началось в апреле 1930 года в степи ... 30 сентября 1931 строительство было завершено (в это время завод насчитывал 12 цехов). Одновременно с заводом был построен посёлок ХТЗ. 1932 год ... со сборочного конвейера сошло 16 044 трактора... Кроме того, было изготовлено 1 507 двигателей; серого чугуна – 16 950 тонн; ковкого чугуна – 596 тонн; цветных металлов – 1 296 тонн; горячих штамповок – 17 445 тонн." Жуткие времена.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
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Додано: Чет 29 бер, 2018 17:13
холява написав:
Почему Вы с "Сомиком" не включаетесь в дискуссию ...ААА ?
В человеческих ли это силах?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
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Додано: Чет 29 бер, 2018 17:18
ЛАД написав: Aps написав:
[
Заметьте они одинаковы как для 30 так и для 16.
Одинаковы. И одинаково лживы (занижены).
Правдивые цифры по инфляции это не существующие в природе явление.
Aps
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