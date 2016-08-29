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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4709471047114712>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:40

Aps
Согласен с козаком. Сам метод определения паритета не очень, + данные по нашей инфляции, скажем мягко, весьма сомнительны.

Den
Та какая там высокая добавочная стоимость :)) Основной экспорт ЛЮДИ АПК ЖЕЛЕЗО ... Потому и постоянная девальвация.

Ну почему, есть!
В прошлом году ХТЗ выпусти, кажется, 800 тракторов. В этом году планируетс, если не ошибаюсь, целая 1000. Правда, в несчастные советские времена:
В 1980-е годы завод достиг максимальной производительности — выпуск продукции составлял до 70 тысяч тракторов в год.

16 апреля 1982 года завод выпустил двухмиллионный трактор[10][8].

К началу 1986 года завод поставлял тракторы в 36 стран мира и подготавливал производство новых моделей тракторов: Т-150КМ и Т-150К-02

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:40

  козак написав:
  Aps написав:Тут все зависит от поставленной цели и выбранной стартовой точки. :)
Жизнеспособности самого метода, и от качества (достоверности) используемых данных :wink:
Цель? А какая у вас цель?


Я к тому что под любую идею можно при желание сделать обоснование.
Методом и качеством данных можно варьировать.

ЛАД. Метод не я предложил, а данные первые попавшиеся из инета естественно.
Заметьте они одинаковы как для 30 так и для 16.
Востаннє редагувалось Aps в Чет 29 бер, 2018 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:42

  Перес де Куэльяр написав:
  edvardd написав:
  Senkiv написав:я збирався продавати по 40, але в нас максимум що довали 35. Хоча вже на завтра мені валютчик сказав, що планується 30 на продаж. Сьогодні віддають вже 32.

*Відправлено з Чату

в начале апреля - легко...по .40
Вы предполагаете продолжение «банкета» , если так ,то нужно посмотреть на завтрашний межбанк . На графике в интервале марта , видно что колебания идут неделю ввех ,неделю вниз , ну ест с промежутками боковика ,или когда Вам видится рост доллара ?

да с начала апреля рост и начнётся, нерезы - покупать, на нал - топливо в виде зарплат, посевная - топливо...короче- врост...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:55

ЛАД Да черт с ними.
Как там одна барышня пишет: "продали-купили, продали-купили, еще купили, а потом продали. А в конце суд. Вероятно страшный." :D
З.ы. Только не совсем понятно, откель взялось то, что в начале на продажу пошло? Поэтому и суд наверное. :oops:
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:01

  Aps написав:
  козак написав:
  Aps написав:Тут все зависит от поставленной цели и выбранной стартовой точки. :)
Жизнеспособности самого метода, и от качества (достоверности) используемых данных :wink:
Цель? А какая у вас цель?


Я к тому что под любую идею можно при желание сделать обоснование.
Методом и качеством данных можно варьировать.

ЛАД. Метод не я предложил, а данные первые попавшиеся из инета естественно.
Заметьте они одинаковы как для 30 так и для 16.

Одинаковы. И одинаково лживы (занижены).

edvardd
да с начала апреля рост и начнётся, нерезы - покупать, на нал - топливо в виде зарплат, посевная - топливо...короче- врост.

Рост гривни? Цели не назовёте?
Что будут покупать нерезы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:01

  ЛАД написав:Aps
Согласен с козаком. Сам метод определения паритета не очень, + данные по нашей инфляции, скажем мягко, весьма сомнительны.

Den
Та какая там высокая добавочная стоимость :)) Основной экспорт ЛЮДИ АПК ЖЕЛЕЗО ... Потому и постоянная девальвация.

Ну почему, есть!
В прошлом году ХТЗ выпусти, кажется, 800 тракторов. В этом году планируетс, если не ошибаюсь, целая 1000. Правда, в несчастные советские времена:
В 1980-е годы завод достиг максимальной производительности — выпуск продукции составлял до 70 тысяч тракторов в год.

16 апреля 1982 года завод выпустил двухмиллионный трактор[10][8].

К началу 1986 года завод поставлял тракторы в 36 стран мира и подготавливал производство новых моделей тракторов: Т-150КМ и Т-150К-02

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
Ну так тогда эти трактора были по всем показателям не хуже мировых аналогов + рынок СССР был очень обьёмный.. Что теперь кроме цены осталось ??? Какая импортная составляющая этих тракторов ??
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:02

Re: Валютный рынок в контексте

Добрый Вечер !
Всем Здоровья и Удачи .

Уважаемые .... Лад , Шерлок , Перес ...все настолько интересные и грамотные люди , спорите друг с другом до оскорблений.
Ну вот ,почему ?

Почему Вы с "Сомиком" не включаетесь в дискуссию ...ААА ?
Почему Вы дерзите друг другу ?

Зла вокруг и так хватает
холява
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:10

ЛАД Кстати, спасибо.
Высокая добавленная, девальвация...
ХТЗ "Строительство завода началось в апреле 1930 года в степи ...
30 сентября 1931 строительство было завершено (в это время завод насчитывал 12 цехов).
Одновременно с заводом был построен посёлок ХТЗ.
1932 год ... со сбо­рочного конвейера сошло 16 044 трактора... Кроме того, было изготовлено 1 507 двигателей; серого чугуна – 16 950 тонн; ковкого чугуна – 596 тонн; цветных металлов – 1 296 тонн; горячих штамповок – 17 445 тонн."

Жуткие времена.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:13

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Почему Вы с "Сомиком" не включаетесь в дискуссию ...ААА ?

В человеческих ли это силах?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:18

  ЛАД написав:
  Aps написав:[
Заметьте они одинаковы как для 30 так и для 16.

Одинаковы. И одинаково лживы (занижены).


Правдивые цифры по инфляции это не существующие в природе явление. :)
Aps
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