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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 бер, 2018 17:18
холява написав:
Добрый Вечер !
Всем Здоровья и Удачи .
Уважаемые .... Лад , Шерлок , Перес ...все настолько интересные и грамотные люди , спорите друг с другом до оскорблений.
Ну вот ,почему ?
Почему Вы с "Сомиком" не включаетесь в дискуссию ...ААА ?
Почему Вы дерзите друг другу ?
Зла вокруг и так хватает
Потому что при вступлении в дискусию с данным персонажем , все твои сообщения стирают а тебя отправляют в бан !!! Плюс постоянно хамит в личке
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Den
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Додано: Чет 29 бер, 2018 17:18
холява написав:
Добрый Вечер !
Всем Здоровья и Удачи .
Уважаемые .... Лад , Шерлок , Перес ...все настолько интересные и грамотные люди , спорите друг с другом до оскорблений.
Ну вот ,почему ?
Почему Вы с "Сомиком" не включаетесь в дискуссию ...ААА ?
Почему Вы дерзите друг другу ?
Зла вокруг и так хватает
С Пересом я спорю (и часто согласен) вполне нормально.
С Шерлоком ... Вы знаете, я считаю, что хороший, знающий специалист может объяснить вопрос ясно и доступно даже не очень подготовленным слушателям, а не свысока указывать на неграмотность.
Дискуссия с "Сомиком"? Вы шутите? Или Вы его не читаете, или я чего-то не понимаю. Последнее его
думаю вам не очень долго дожидаться держать ответ перед самым первым
считаете нормальным аргументом в "дискуссии"?Den
Плюс постоянно хамит в личке
Вам только в личке, мне и на форуме. Только ему разрешено, а мои ответы трут.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 29 бер, 2018 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Чет 29 бер, 2018 17:23
Den написав:
.....
Ну так тогда эти трактора были по всем показателям не хуже мировых аналогов + рынок СССР был очень обьёмный.. Что теперь кроме цены осталось ??? Какая импортная составляющая этих тракторов ??
До этого довели "проклятые советы"?
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ЛАД
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Додано: Чет 29 бер, 2018 17:26
ЛАД Советы - зло. Как ни крутите.
Впрочем к курсу в степях...
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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козак
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Додано: Чет 29 бер, 2018 17:27
Ирина_, можете меня банить, но я повторю один из удалённых постов и тогда этот же вопрос к Вам.
ДС, простите, что надоедаю, но мне всё же очень интересно, Вы действительно не понимаете смысл фразы
думаю вам не очень долго дожидаться держать ответ перед самым первым.
или притворяетесь?
Если понимаете (а я в этом уверен, Вы умный человек), то почему пост с этой фразой благополучно живёт, а мои ответы трёте, и как это сочетается с Вашей фразой
К сожалению, не всегда быстро и не всегда утрясается. На прошлой неделе глупая неосторожность., хамство по недомыслию, вытеснило из валютной ветки 4х4.
Здесь уже хамство, вроде, не по недомыслию.
Или считаете, что я менее обидчивый, чем 4х4 и переплюю?Надоело!
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ЛАД
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Додано: Чет 29 бер, 2018 17:34
козак написав: холява написав:
Почему Вы с "Сомиком" не включаетесь в дискуссию ...ААА ?
В человеческих ли это силах?
осиновый кол или серебряные пули?
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