Додано: Чет 29 бер, 2018 17:27

думаю вам не очень долго дожидаться держать ответ перед самым первым.

К сожалению, не всегда быстро и не всегда утрясается. На прошлой неделе глупая неосторожность., хамство по недомыслию, вытеснило из валютной ветки 4х4.

Ирина_, можете меня банить, но я повторю один из удалённых постов и тогда этот же вопрос к Вам.ДС, простите, что надоедаю, но мне всё же очень интересно, Вы действительно не понимаете смысл фразыили притворяетесь?Если понимаете (а я в этом уверен, Вы умный человек), то почему пост с этой фразой благополучно живёт, а мои ответы трёте, и как это сочетается с Вашей фразойЗдесь уже хамство, вроде, не по недомыслию.Или считаете, что я менее обидчивый, чем 4х4 и переплюю?