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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4709471047114712

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:18

  холява написав:Добрый Вечер !
Всем Здоровья и Удачи .

Уважаемые .... Лад , Шерлок , Перес ...все настолько интересные и грамотные люди , спорите друг с другом до оскорблений.
Ну вот ,почему ?

Почему Вы с "Сомиком" не включаетесь в дискуссию ...ААА ?
Почему Вы дерзите друг другу ?

Зла вокруг и так хватает
Потому что при вступлении в дискусию с данным персонажем , все твои сообщения стирают а тебя отправляют в бан !!! Плюс постоянно хамит в личке :)
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:18

  холява написав:Добрый Вечер !
Всем Здоровья и Удачи .

Уважаемые .... Лад , Шерлок , Перес ...все настолько интересные и грамотные люди , спорите друг с другом до оскорблений.
Ну вот ,почему ?

Почему Вы с "Сомиком" не включаетесь в дискуссию ...ААА ?
Почему Вы дерзите друг другу ?

Зла вокруг и так хватает

С Пересом я спорю (и часто согласен) вполне нормально.
С Шерлоком ... Вы знаете, я считаю, что хороший, знающий специалист может объяснить вопрос ясно и доступно даже не очень подготовленным слушателям, а не свысока указывать на неграмотность.
Дискуссия с "Сомиком"? Вы шутите? Или Вы его не читаете, или я чего-то не понимаю. Последнее его
думаю вам не очень долго дожидаться держать ответ перед самым первым

считаете нормальным аргументом в "дискуссии"?

Den
Плюс постоянно хамит в личке

Вам только в личке, мне и на форуме. Только ему разрешено, а мои ответы трут.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 29 бер, 2018 17:21, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:23

  Den написав:.....
Ну так тогда эти трактора были по всем показателям не хуже мировых аналогов + рынок СССР был очень обьёмный.. Что теперь кроме цены осталось ??? Какая импортная составляющая этих тракторов ??

До этого довели "проклятые советы"? :mrgreen:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:26

ЛАД Советы - зло. Как ни крутите.
Впрочем к курсу в степях...
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:27

Ирина_, можете меня банить, но я повторю один из удалённых постов и тогда этот же вопрос к Вам.

ДС, простите, что надоедаю, но мне всё же очень интересно, Вы действительно не понимаете смысл фразы
думаю вам не очень долго дожидаться держать ответ перед самым первым.

или притворяетесь?
Если понимаете (а я в этом уверен, Вы умный человек), то почему пост с этой фразой благополучно живёт, а мои ответы трёте, и как это сочетается с Вашей фразой
К сожалению, не всегда быстро и не всегда утрясается. На прошлой неделе глупая неосторожность., хамство по недомыслию, вытеснило из валютной ветки 4х4.

Здесь уже хамство, вроде, не по недомыслию.
Или считаете, что я менее обидчивый, чем 4х4 и переплюю?

Надоело!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:34

  козак написав:
  холява написав:Почему Вы с "Сомиком" не включаетесь в дискуссию ...ААА ?

В человеческих ли это силах?


осиновый кол или серебряные пули?
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