Я к тому что под любую идею можно при желание сделать обоснование.
Методом и качеством данных можно варьировать.
ЛАД. Метод не я предложил, а данные первые попавшиеся из инета естественно.
Заметьте они одинаковы как для 30 так и для 16.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:40
Я к тому что под любую идею можно при желание сделать обоснование.
Методом и качеством данных можно варьировать.
ЛАД. Метод не я предложил, а данные первые попавшиеся из инета естественно.
Заметьте они одинаковы как для 30 так и для 16.
Востаннє редагувалось Aps в Чет 29 бер, 2018 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:42
да с начала апреля рост и начнётся, нерезы - покупать, на нал - топливо в виде зарплат, посевная - топливо...короче- врост...
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:55
ЛАД Да черт с ними.
Как там одна барышня пишет: "продали-купили, продали-купили, еще купили, а потом продали. А в конце суд. Вероятно страшный."
З.ы. Только не совсем понятно, откель взялось то, что в начале на продажу пошло? Поэтому и суд наверное.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Чет 29 бер, 2018 17:01
Одинаковы. И одинаково лживы (занижены).
edvardd
Рост гривни? Цели не назовёте?
Что будут покупать нерезы?
Додано: Чет 29 бер, 2018 17:01
Ну так тогда эти трактора были по всем показателям не хуже мировых аналогов + рынок СССР был очень обьёмный.. Что теперь кроме цены осталось ??? Какая импортная составляющая этих тракторов ??
Додано: Чет 29 бер, 2018 17:02
Re: Валютный рынок в контексте
Добрый Вечер !
Всем Здоровья и Удачи .
Уважаемые .... Лад , Шерлок , Перес ...все настолько интересные и грамотные люди , спорите друг с другом до оскорблений.
Ну вот ,почему ?
Почему Вы с "Сомиком" не включаетесь в дискуссию ...ААА ?
Почему Вы дерзите друг другу ?
Зла вокруг и так хватает
Додано: Чет 29 бер, 2018 17:10
ЛАД Кстати, спасибо.
Высокая добавленная, девальвация...
ХТЗ "Строительство завода началось в апреле 1930 года в степи ...
30 сентября 1931 строительство было завершено (в это время завод насчитывал 12 цехов).
Одновременно с заводом был построен посёлок ХТЗ.
1932 год ... со сборочного конвейера сошло 16 044 трактора... Кроме того, было изготовлено 1 507 двигателей; серого чугуна – 16 950 тонн; ковкого чугуна – 596 тонн; цветных металлов – 1 296 тонн; горячих штамповок – 17 445 тонн."
Жуткие времена.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Чет 29 бер, 2018 17:13
Re: Валютный рынок в контексте
В человеческих ли это силах?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Чет 29 бер, 2018 17:18
Додано: Чет 29 бер, 2018 18:06
Не з того треба починати взагалі. Девальвація-ревальвація лише терміни, які прикривають ситуативні, часто недолугі дії можновладців і Ко. Чому б не почати з бездефіцитного бюджету та зменшення "нераціональних" видатків, наприклад.
Зауваження. Хто дасть дешевий кредитний ресурс в умовах девальвації? Держава тому, хто дав на лапу, за рахунок пересічних? Інших варіантів не бачу.
В описаних умовах гроші втрачають одну з основних функцій - накопичення. Потрібна стабільність, скажімо так. Без девальвацій та ревальвацій.
Востаннє редагувалось centurionus в Чет 29 бер, 2018 18:41, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
реклама
|