козак написав:

SherLock написав: если вместо производства товара с высокой добавленной стоимостью постоянно девальвировать национальную валюту для как можно больших поступлений от экспорта. если вместо производства товара с высокой добавленной стоимостью постоянно девальвировать национальную валюту для как можно больших поступлений от экспорта.

Так а где, на момент, производство товара с высокой добавленной стоимостью в достаточных, на всю страну, объемах? Нет? Когда может появиться? И что делать нынешним "ненужным" производствам (владельцам, сотрудникам, их семьям, потребителям, контрагентам) все это время?З.ы. это даже не подходим к вопросу почему это производство (с высокой добавленной стоимостью) у нас вдруг начнет цвести и пахнуть. Предпосылки?Нынешнее положение вещей имеет основанием объективные причины. Или все искусственно и безосновательно? Ситуация кардинально изменилась? Если вводные те же, почему результат ожидаете иной?