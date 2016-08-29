RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4710471147124713>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:09

  Aps написав:
  козак написав:
  Aps написав:Тут все зависит от поставленной цели и выбранной стартовой точки. :)
Жизнеспособности самого метода, и от качества (достоверности) используемых данных :wink:
Цель? А какая у вас цель?


Я к тому что под любую идею можно при желание сделать обоснование.
Методом и качеством данных можно варьировать.

ЛАД. Метод не я предложил, а данные первые попавшиеся из инета естественно.
Заметьте они одинаковы как для 30 так и для 16.

Одинаковы. И одинаково лживы (занижены).

edvardd
да с начала апреля рост и начнётся, нерезы - покупать, на нал - топливо в виде зарплат, посевная - топливо...короче- врост.

Рост гривни? Цели не назовёте?
Что будут покупать нерезы?[/quote]
рост курса бакса - на 27, нерезы будут выводить дивиденты, кстати за 2017 год - 6,1ярда баксов...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5093
З нами з: 20.11.08
Подякував: 60 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:11

Re: Валютный рынок в контексте

Три днi "Цвiло i пахло".А cьогоднi мабуть бракуе поваги .
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1088
З нами з: 06.01.17
Подякував: 270 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:23

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса, оптовая продажа 26.30

Соотношение покупка/продажа
1 к 2.

Все хорошего настроения, удачи, любви, всего, всего!
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 752
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:43

Все выпустили пар или еще остались неудовлетворенные?

Горохом о стенку. Вас что, только кнут образумить может? Взрослые мужики, хочется поспорить - делайте это нормально, без хамства уважайте и себя и других.
Больно смотреть.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62751
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3751 раз.
Подякували: 7101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:44

  козак написав:
  SherLock написав:если вместо производства товара с высокой добавленной стоимостью постоянно девальвировать национальную валюту для как можно больших поступлений от экспорта.

Так а где, на момент, производство товара с высокой добавленной стоимостью в достаточных, на всю страну, объемах? Нет? Когда может появиться? И что делать нынешним "ненужным" производствам (владельцам, сотрудникам, их семьям, потребителям, контрагентам) все это время?
З.ы. это даже не подходим к вопросу почему это производство (с высокой добавленной стоимостью) у нас вдруг начнет цвести и пахнуть. Предпосылки?
Нынешнее положение вещей имеет основанием объективные причины. Или все искусственно и безосновательно? Ситуация кардинально изменилась? Если вводные те же, почему результат ожидаете иной?

а без вопросов никак нельзя? стиль... :mrgreen:
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1832
З нами з: 22.03.10
Подякував: 384 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:53

Грязь с ветки уже в 4 руки удаляется. Меж тем у меня и другие дела есть. Может быть, кто-то все-таки осмелится убрать за собой сам? Спасибо.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62751
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3751 раз.
Подякували: 7101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:53

  козак написав:
  холява написав:Почему Вы с "Сомиком" не включаетесь в дискуссию ...ААА ?


В человеческих ли это силах?


Всё очень просто,сначала надо подтянуть матчать,научится слушать хоть немножко,перестать ныть просто так по поводу и без,скорее просто так,и почему бы и нет,только у оппонентов очень быстро аргументы заканчиваются и начинается примитивное метание кизяками,а потом вопрошают,удивляются,то ли асфальт не скользкий,то ли лыжи не намазал)))

На вечер приёмы в 25-28 надо поискать,олени,не брыти и неголени,дивни створиння,у яких з мозгив торчить кориння! :lol:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9534
З нами з: 30.12.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 1501 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:53

Голова нужна чтобы думать , а не только звуки издавать , хотя кто чем думает.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1088
З нами з: 06.01.17
Подякував: 270 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:57

  Перес де Куэльяр написав:Голова нужна чтобы думать , а не только звуки издавать , хотя кто чем думает.

Пока что вы только констатируете имеющееся, но ничего полезного не внесли! Если вы претендуете на мыслительный процесс в своей голове,то было бы интересно услышать с этой головы,"которая с утра до вечера здесь губами ворочает" гадание на кофейной гуще на ближайшие 2 месяца по курсу! Ждём прогноз человека,который имеет голову, а не занимается копипастом!Ждем! П.С. Я свой прогноз сказал-в мае будет 24 с копейками, в августе 27,5.Ход за вами!
Востаннє редагувалось sinus в Чет 29 бер, 2018 19:02, всього редагувалось 2 разів.
sinus
 
Повідомлень: 179
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:58

По поводу большой добавочной стоим

Зашёл заказ из США на изговтовление модульных картин !!! На 1 мильён у.е... Было это в 2017 году !!! Сырьё из Китая (холст) порядка 200.000 Краска из Англии тоже порядка 200,000.. Отгрузили все доволны , но !!!! В этом году этот заказ ушёл в Китай :) ... ВОТ и глобальный рынок(в который мы не вписываемся) ... Ну покрайней мере в моей сфере деятельности ... Хотя Швейцария и Германия до сих пор заказывыют ...
Den
 
Повідомлень: 196
З нами з: 18.06.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4710471147124713>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, дядя Caша і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1100, 1101, 1102
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11010 1166773
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 бер, 2018 16:47
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 611, 612, 613
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6125 1298331
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 бер, 2018 11:55
vovan_prm
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35157
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13078)
29.03.2018 20:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.