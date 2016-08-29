SherLock написав:если вместо производства товара с высокой добавленной стоимостью постоянно девальвировать национальную валюту для как можно больших поступлений от экспорта.
Так а где, на момент, производство товара с высокой добавленной стоимостью в достаточных, на всю страну, объемах? Нет? Когда может появиться? И что делать нынешним "ненужным" производствам (владельцам, сотрудникам, их семьям, потребителям, контрагентам) все это время? З.ы. это даже не подходим к вопросу почему это производство (с высокой добавленной стоимостью) у нас вдруг начнет цвести и пахнуть. Предпосылки? Нынешнее положение вещей имеет основанием объективные причины. Или все искусственно и безосновательно? Ситуация кардинально изменилась? Если вводные те же, почему результат ожидаете иной?
а без вопросов никак нельзя? стиль...
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
холява написав:Почему Вы с "Сомиком" не включаетесь в дискуссию ...ААА ?
В человеческих ли это силах?
Всё очень просто,сначала надо подтянуть матчать,научится слушать хоть немножко,перестать ныть просто так по поводу и без,скорее просто так,и почему бы и нет,только у оппонентов очень быстро аргументы заканчиваются и начинается примитивное метание кизяками,а потом вопрошают,удивляются,то ли асфальт не скользкий,то ли лыжи не намазал)))
На вечер приёмы в 25-28 надо поискать,олени,не брыти и неголени,дивни створиння,у яких з мозгив торчить кориння!
Перес де Куэльяр написав:Голова нужна чтобы думать , а не только звуки издавать , хотя кто чем думает.
Пока что вы только констатируете имеющееся, но ничего полезного не внесли! Если вы претендуете на мыслительный процесс в своей голове,то было бы интересно услышать с этой головы,"которая с утра до вечера здесь губами ворочает" гадание на кофейной гуще на ближайшие 2 месяца по курсу! Ждём прогноз человека,который имеет голову, а не занимается копипастом!Ждем! П.С. Я свой прогноз сказал-в мае будет 24 с копейками, в августе 27,5.Ход за вами!
Востаннє редагувалось sinus в Чет 29 бер, 2018 19:02, всього редагувалось 2 разів.
Зашёл заказ из США на изговтовление модульных картин !!! На 1 мильён у.е... Было это в 2017 году !!! Сырьё из Китая (холст) порядка 200.000 Краска из Англии тоже порядка 200,000.. Отгрузили все доволны , но !!!! В этом году этот заказ ушёл в Китай ... ВОТ и глобальный рынок(в который мы не вписываемся) ... Ну покрайней мере в моей сфере деятельности ... Хотя Швейцария и Германия до сих пор заказывыют ...