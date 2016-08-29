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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47104711471247134714>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:06

  Перес де Куэльяр написав:В 90-х была щоковая девальвация и нфляция ,ничего хорошего она не принесла.Мы говорим о легкой девальвации в пределах 10% по году,что нам это дает .1.Больше прибыли от экспорта .2.Наполнение и выполнение бюджета страны.3.Больше дешевого гривневого ресурса для кредитования самой экономики. А теперь ,что дает нам ревальвация на фоне жесткой монетарной политике при инфляции и не работающей экономике.1.Экспорт недополучает прибыль.2.Растет импорт,что вымывает валюту с страны.3.Дырявый бюджет от недостатка обьема поступлений. Считаю, что при инфляции которую мы все наблюдаем от повышения энергоресурсов для ВСЕХ потребителей повлекшее за собой рост цен и при этом проводить ревальвацию -это убить бизнес,который, и так на грани выживания,который становится не рентабельным.А вот показать на бумаге ,как все хорошо и курс 25 при сумашедшей инфляции- это мы знаем где выгодно.Это мое мнение.

Не з того треба починати взагалі. Девальвація-ревальвація лише терміни, які прикривають ситуативні, часто недолугі дії можновладців і Ко. Чому б не почати з бездефіцитного бюджету та зменшення "нераціональних" видатків, наприклад.
Зауваження. Хто дасть дешевий кредитний ресурс в умовах девальвації? Держава тому, хто дав на лапу, за рахунок пересічних? Інших варіантів не бачу.
В описаних умовах гроші втрачають одну з основних функцій - накопичення. Потрібна стабільність, скажімо так. Без девальвацій та ревальвацій.
Востаннє редагувалось centurionus в Чет 29 бер, 2018 18:41, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:09

  Aps написав:
  козак написав:
  Aps написав:Тут все зависит от поставленной цели и выбранной стартовой точки. :)
Жизнеспособности самого метода, и от качества (достоверности) используемых данных :wink:
Цель? А какая у вас цель?


Я к тому что под любую идею можно при желание сделать обоснование.
Методом и качеством данных можно варьировать.

ЛАД. Метод не я предложил, а данные первые попавшиеся из инета естественно.
Заметьте они одинаковы как для 30 так и для 16.

Одинаковы. И одинаково лживы (занижены).

edvardd
да с начала апреля рост и начнётся, нерезы - покупать, на нал - топливо в виде зарплат, посевная - топливо...короче- врост.

Рост гривни? Цели не назовёте?
Что будут покупать нерезы?[/quote]
рост курса бакса - на 27, нерезы будут выводить дивиденты, кстати за 2017 год - 6,1ярда баксов...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:11

Re: Валютный рынок в контексте

Три днi "Цвiло i пахло".А cьогоднi мабуть бракуе поваги .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:23

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса, оптовая продажа 26.30

Соотношение покупка/продажа
1 к 2.

Все хорошего настроения, удачи, любви, всего, всего!
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:43

Все выпустили пар или еще остались неудовлетворенные?

Горохом о стенку. Вас что, только кнут образумить может? Взрослые мужики, хочется поспорить - делайте это нормально, без хамства уважайте и себя и других.
Больно смотреть.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:44

  козак написав:
  SherLock написав:если вместо производства товара с высокой добавленной стоимостью постоянно девальвировать национальную валюту для как можно больших поступлений от экспорта.

Так а где, на момент, производство товара с высокой добавленной стоимостью в достаточных, на всю страну, объемах? Нет? Когда может появиться? И что делать нынешним "ненужным" производствам (владельцам, сотрудникам, их семьям, потребителям, контрагентам) все это время?
З.ы. это даже не подходим к вопросу почему это производство (с высокой добавленной стоимостью) у нас вдруг начнет цвести и пахнуть. Предпосылки?
Нынешнее положение вещей имеет основанием объективные причины. Или все искусственно и безосновательно? Ситуация кардинально изменилась? Если вводные те же, почему результат ожидаете иной?

а без вопросов никак нельзя? стиль... :mrgreen:
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:45

  Den написав:
  Перес де Куэльяр написав:Три днi "Цвiло i пахло".А cьогоднi мабуть бракуе поваги .

Псы, без хозяина, с цепи сорвались. :mrgreen:
Ведать погодные перепады влияют.
Весеннее обострение

Вважаю ,якщо в постi ознака образи, видаляти iх негайно ,у тому числi й моi.[/quote] А вообще администрации нужно делать что-то с набегом непонятных персонажей , иначе на форуме будут только троли (с этого сайта они или с других источноков -не суть важно)Я долгое время читал форум но счас понимаю что инфы тут осталось почти ноль !!! Важны ж не котировки на сей момент а аналитка дальнейшего тренда (с аргументами или предположениями (основаными на графиках данных и т.д))[/quote]
Главный троль здесь кто? Тот, кто на главном финансовом форуме запаздывает с оперативной информацией на часа три с никому уже не нужными зелеными простынями и появляются эти простыни тогда,когда его инфа уже никому не нужна,а когда здесь кто-то появляется с оперативной инфо или токовыми мыслями,то его технично удаляют тролями сего форума! Этот форум мёртв! Интересно сколько секунд продержится правда?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:53

  Den написав:дядя Caша Я ВАс уважаю конечно !! НО удалять мои собщения которые отвечают на хамство других аватарок ..... Вы же знаете что я не троль и не флудю сдесь .... С Уважением


Грязь с ветки уже в 4 руки удаляется. Меж тем у меня и другие дела есть. Может быть, кто-то все-таки осмелится убрать за собой сам? Спасибо.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:53

  козак написав:
  холява написав:Почему Вы с "Сомиком" не включаетесь в дискуссию ...ААА ?


В человеческих ли это силах?


Всё очень просто,сначала надо подтянуть матчать,научится слушать хоть немножко,перестать ныть просто так по поводу и без,скорее просто так,и почему бы и нет,только у оппонентов очень быстро аргументы заканчиваются и начинается примитивное метание кизяками,а потом вопрошают,удивляются,то ли асфальт не скользкий,то ли лыжи не намазал)))

На вечер приёмы в 25-28 надо поискать,олени,не брыти и неголени,дивни створиння,у яких з мозгив торчить кориння! :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:53

Голова нужна чтобы думать , а не только звуки издавать , хотя кто чем думает.
Перес де Куэльяр
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