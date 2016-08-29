Додано: Чет 29 бер, 2018 18:45

Den написав: Перес де Куэльяр написав: Три днi "Цвiло i пахло".А cьогоднi мабуть бракуе поваги . Три днi "Цвiло i пахло".А cьогоднi мабуть бракуе поваги .

Псы, без хозяина, с цепи сорвались.

Ведать погодные перепады влияют.

Весеннее обострение Псы, без хозяина, с цепи сорвались.Ведать погодные перепады влияют.Весеннее обострение

Вважаю ,якщо в постi ознака образи, видаляти iх негайно ,у тому числi й моi.[/quote] А вообще администрации нужно делать что-то с набегом непонятных персонажей , иначе на форуме будут только троли (с этого сайта они или с других источноков -не суть важно)Я долгое время читал форум но счас понимаю что инфы тут осталось почти ноль !!! Важны ж не котировки на сей момент а аналитка дальнейшего тренда (с аргументами или предположениями (основаными на графиках данных и т.д))[/quote]Главный троль здесь кто? Тот, кто на главном финансовом форуме запаздывает с оперативной информацией на часа три с никому уже не нужными зелеными простынями и появляются эти простыни тогда,когда его инфа уже никому не нужна,а когда здесь кто-то появляется с оперативной инфо или токовыми мыслями,то его технично удаляют тролями сего форума! Этот форум мёртв! Интересно сколько секунд продержится правда?