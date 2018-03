Додано: Чет 29 бер, 2018 18:06

Перес де Куэльяр написав: В 90-х была щоковая девальвация и нфляция ,ничего хорошего она не принесла.Мы говорим о легкой девальвации в пределах 10% по году,что нам это дает .1.Больше прибыли от экспорта .2.Наполнение и выполнение бюджета страны.3.Больше дешевого гривневого ресурса для кредитования самой экономики. А теперь ,что дает нам ревальвация на фоне жесткой монетарной политике при инфляции и не работающей экономике.1.Экспорт недополучает прибыль.2.Растет импорт,что вымывает валюту с страны.3.Дырявый бюджет от недостатка обьема поступлений. Считаю, что при инфляции которую мы все наблюдаем от повышения энергоресурсов для ВСЕХ потребителей повлекшее за собой рост цен и при этом проводить ревальвацию -это убить бизнес,который, и так на грани выживания,который становится не рентабельным.А вот показать на бумаге ,как все хорошо и курс 25 при сумашедшей инфляции- это мы знаем где выгодно.Это мое мнение. В 90-х была щоковая девальвация и нфляция ,ничего хорошего она не принесла.Мы говорим о легкой девальвации в пределах 10% по году,что нам это дает .1.Больше прибыли от экспорта .2.Наполнение и выполнение бюджета страны.3.Больше дешевого гривневого ресурса для кредитования самой экономики. А теперь ,что дает нам ревальвация на фоне жесткой монетарной политике при инфляции и не работающей экономике.1.Экспорт недополучает прибыль.2.Растет импорт,что вымывает валюту с страны.3.Дырявый бюджет от недостатка обьема поступлений. Считаю, что при инфляции которую мы все наблюдаем от повышения энергоресурсов для ВСЕХ потребителей повлекшее за собой рост цен и при этом проводить ревальвацию -это убить бизнес,который, и так на грани выживания,который становится не рентабельным.А вот показать на бумаге ,как все хорошо и курс 25 при сумашедшей инфляции- это мы знаем где выгодно.Это мое мнение.

Не з того треба починати взагалі. Девальвація-ревальвація лише терміни, які прикривають ситуативні, часто недолугі дії можновладців і Ко. Чому б не почати з бездефіцитного бюджету та зменшення "нераціональних" видатків, наприклад.

Зауваження. Хто дасть дешевий кредитний ресурс в умовах девальвації? Держава тому, хто дав на лапу, за рахунок пересічних? Інших варіантів не бачу.

В описаних умовах гроші втрачають одну з основних функцій - накопичення. Потрібна стабільність, скажімо так. Без девальвацій та ревальвацій. Не з того треба починати взагалі. Девальвація-ревальвація лише терміни, які прикривають ситуативні, часто недолугі дії можновладців і Ко. Чому б не почати з бездефіцитного бюджету та зменшення "нераціональних" видатків, наприклад.Зауваження. Хто дасть дешевий кредитний ресурс в умовах девальвації? Держава тому, хто дав на лапу, за рахунок пересічних? Інших варіантів не бачу.В описаних умовах гроші втрачають одну з основних функцій - накопичення. Потрібна стабільність, скажімо так. Без девальвацій та ревальвацій.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell