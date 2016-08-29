Перес де Куэльяр написав:В 90-х была щоковая девальвация и нфляция ,ничего хорошего она не принесла.Мы говорим о легкой девальвации в пределах 10% по году,что нам это дает .1.Больше прибыли от экспорта .2.Наполнение и выполнение бюджета страны.3.Больше дешевого гривневого ресурса для кредитования самой экономики. А теперь ,что дает нам ревальвация на фоне жесткой монетарной политике при инфляции и не работающей экономике.1.Экспорт недополучает прибыль.2.Растет импорт,что вымывает валюту с страны.3.Дырявый бюджет от недостатка обьема поступлений. Считаю, что при инфляции которую мы все наблюдаем от повышения энергоресурсов для ВСЕХ потребителей повлекшее за собой рост цен и при этом проводить ревальвацию -это убить бизнес,который, и так на грани выживания,который становится не рентабельным.А вот показать на бумаге ,как все хорошо и курс 25 при сумашедшей инфляции- это мы знаем где выгодно.Это мое мнение.
Не з того треба починати взагалі. Девальвація-ревальвація лише терміни, які прикривають ситуативні, часто недолугі дії можновладців і Ко. Чому б не почати з бездефіцитного бюджету та зменшення "нераціональних" видатків, наприклад. Зауваження. Хто дасть дешевий кредитний ресурс в умовах девальвації? Держава тому, хто дав на лапу, за рахунок пересічних? Інших варіантів не бачу. В описаних умовах гроші втрачають одну з основних функцій - накопичення. Потрібна стабільність, скажімо так. Без девальвацій та ревальвацій.
Востаннє редагувалось centurionus в Чет 29 бер, 2018 18:41, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
SherLock написав:если вместо производства товара с высокой добавленной стоимостью постоянно девальвировать национальную валюту для как можно больших поступлений от экспорта.
Так а где, на момент, производство товара с высокой добавленной стоимостью в достаточных, на всю страну, объемах? Нет? Когда может появиться? И что делать нынешним "ненужным" производствам (владельцам, сотрудникам, их семьям, потребителям, контрагентам) все это время? З.ы. это даже не подходим к вопросу почему это производство (с высокой добавленной стоимостью) у нас вдруг начнет цвести и пахнуть. Предпосылки? Нынешнее положение вещей имеет основанием объективные причины. Или все искусственно и безосновательно? Ситуация кардинально изменилась? Если вводные те же, почему результат ожидаете иной?
а без вопросов никак нельзя? стиль...
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Перес де Куэльяр написав:Три днi "Цвiло i пахло".А cьогоднi мабуть бракуе поваги .
Псы, без хозяина, с цепи сорвались. Ведать погодные перепады влияют. Весеннее обострение
Вважаю ,якщо в постi ознака образи, видаляти iх негайно ,у тому числi й моi.[/quote] А вообще администрации нужно делать что-то с набегом непонятных персонажей , иначе на форуме будут только троли (с этого сайта они или с других источноков -не суть важно)Я долгое время читал форум но счас понимаю что инфы тут осталось почти ноль !!! Важны ж не котировки на сей момент а аналитка дальнейшего тренда (с аргументами или предположениями (основаными на графиках данных и т.д))[/quote] Главный троль здесь кто? Тот, кто на главном финансовом форуме запаздывает с оперативной информацией на часа три с никому уже не нужными зелеными простынями и появляются эти простыни тогда,когда его инфа уже никому не нужна,а когда здесь кто-то появляется с оперативной инфо или токовыми мыслями,то его технично удаляют тролями сего форума! Этот форум мёртв! Интересно сколько секунд продержится правда?
холява написав:Почему Вы с "Сомиком" не включаетесь в дискуссию ...ААА ?
В человеческих ли это силах?
Всё очень просто,сначала надо подтянуть матчать,научится слушать хоть немножко,перестать ныть просто так по поводу и без,скорее просто так,и почему бы и нет,только у оппонентов очень быстро аргументы заканчиваются и начинается примитивное метание кизяками,а потом вопрошают,удивляются,то ли асфальт не скользкий,то ли лыжи не намазал)))
На вечер приёмы в 25-28 надо поискать,олени,не брыти и неголени,дивни створиння,у яких з мозгив торчить кориння!