|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 бер, 2018 18:53
козак написав: холява написав:
Почему Вы с "Сомиком" не включаетесь в дискуссию ...ААА ?
В человеческих ли это силах?
Всё очень просто,сначала надо подтянуть матчать,научится слушать хоть немножко,перестать ныть просто так по поводу и без,скорее просто так,и почему бы и нет,только у оппонентов очень быстро аргументы заканчиваются и начинается примитивное метание кизяками,а потом вопрошают,удивляются,то ли асфальт не скользкий,то ли лыжи не намазал)))
На вечер приёмы в 25-28 надо поискать,олени,не брыти и неголени,дивни створиння,у яких з мозгив торчить кориння!
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 9534
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 1501 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 29 бер, 2018 18:53
Голова нужна чтобы думать , а не только звуки издавать , хотя кто чем думает.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1088
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 271 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 29 бер, 2018 18:57
Перес де Куэльяр написав:
Голова нужна чтобы думать , а не только звуки издавать , хотя кто чем думает.
Пока что вы только констатируете имеющееся, но ничего полезного не внесли! Если вы претендуете на мыслительный процесс в своей голове,то было бы интересно услышать с этой головы,"которая с утра до вечера здесь губами ворочает" гадание на кофейной гуще на ближайшие 2 месяца по курсу! Ждём прогноз человека,который имеет голову, а не занимается копипастом!Ждем! П.С. Я свой прогноз сказал-в мае будет 24 с копейками, в августе 27,5.Ход за вами!
Востаннє редагувалось sinus
в Чет 29 бер, 2018 19:02, всього редагувалось 2 разів.
-
sinus
-
-
- Повідомлень: 181
- З нами з: 06.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 бер, 2018 18:58
Зашёл заказ из США на изговтовление модульных картин !!! На 1 мильён у.е... Было это в 2017 году !!! Сырьё из Китая (холст) порядка 200.000 Краска из Англии тоже порядка 200,000.. Отгрузили все доволны , но !!!! В этом году этот заказ ушёл в Китай
... ВОТ и глобальный рынок(в который мы не вписываемся) ... Ну покрайней мере в моей сфере деятельности ... Хотя Швейцария и Германия до сих пор заказывыют ...
-
Den
-
-
- Повідомлень: 198
- З нами з: 18.06.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:03
sinus написав: Den написав: Перес де Куэльяр написав:
Три днi "Цвiло i пахло".А cьогоднi мабуть бракуе поваги .
Псы, без хозяина, с цепи сорвались.
Ведать погодные перепады влияют.
Весеннее обострение
Вважаю ,якщо в постi ознака образи, видаляти iх негайно ,у тому числi й моi.
А вообще администрации нужно делать что-то с набегом непонятных персонажей , иначе на форуме будут только троли (с этого сайта они или с других источноков -не суть важно)Я долгое время читал форум но счас понимаю что инфы тут осталось почти ноль !!! Важны ж не котировки на сей момент а аналитка дальнейшего тренда (с аргументами или предположениями (основаными на графиках данных и т.д))[/quote]
Главный троль здесь кто? Тот, кто на главном финансовом форуме запаздывает с оперативной информацией на часа три с никому уже не нужными зелеными простынями и появляются эти простыни тогда,когда его инфа уже никому не нужна,а когда здесь кто-то появляется с оперативной инфо или токовыми мыслями,то его технично удаляют тролями сего форума! Этот форум мёртв! Интересно сколько секунд продержится правда?[/quote]
Коллега , Вы что Идиот ?
Вы что ".....вашу мать" пишите ?
Вы вообще понимаете куда Вы пришли (форум ) и что Вы пишите ?
Может Вы напишите ИЗВИНЕНИЯ для ДС и всего форума ?
......Очень Прошу !!!
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 1753
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 1262 раз.
- Подякували: 1213 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:12
Я думаю все запомнили данных персонажей сегодняшнего дня , прошу игнорируйте их . Даже отвечать неохота , потому ,что это уподобится им и принять их хамство.*Відправлено з Чату
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1088
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 271 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:13
sinus
Вы очень не правы.
Сырбор созрел и выплеснулся совсем по другой причине.Был потушен, народ успокоился.А под шумок давать такую "благодарность" за сложный труд это не честно.Извинитесь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 13867
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 570 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:13
холява написав: sinus написав: Den написав:
[quote="4335527:]Три днi "Цвiло i пахло".А cьогоднi мабуть бракуе поваги .[/quote]
Коллега , Вы что Идиот ?
Вы что ".....вашу мать" пишите ?
Вы вообще понимаете куда Вы пришли (форум ) и что Вы пишите ?
Может Вы напишите ИЗВИНЕНИЯ для ДС и всего форума ?
......Очень Прошу !!![/quote][/quote]
В чем сила брат ??
В правде !! ТАК вот я тут пишу редко но !! Чистую правду !!! Так что мне извинятся незачто !!! А если кому хочется по ушам тролями проехаться то это не ко мне !! НО форум 5 лет давности был ГОРАЗДО информативней !!
-
Den
-
-
- Повідомлень: 198
- З нами з: 18.06.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:15
Den
Я ПИСАЛ ДЛЯ СИНУСА
.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 1753
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 1262 раз.
- Подякували: 1213 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:16
холява написав:Den
Я ПИСАЛ ДЛЯ СИНУСА
твою мать !!!!!!!!
Ну тогда сорри . Извините !!!
-
Den
-
-
- Повідомлень: 198
- З нами з: 18.06.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11010
|1166766
|
|
|6125
|1298330
|
|
|38
|35157
|
реклама
|