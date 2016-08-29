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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 бер, 2018 18:53
Голова нужна чтобы думать , а не только звуки издавать , хотя кто чем думает.
Додано: Чет 29 бер, 2018 18:57
Пока что вы только констатируете имеющееся, но ничего полезного не внесли! Если вы претендуете на мыслительный процесс в своей голове,то было бы интересно услышать с этой головы,"которая с утра до вечера здесь губами ворочает" гадание на кофейной гуще на ближайшие 2 месяца по курсу! Ждём прогноз человека,который имеет голову, а не занимается копипастом!Ждем! П.С. Я свой прогноз сказал-в мае будет 24 с копейками, в августе 27,5.Ход за вами!
Востаннє редагувалось sinus в Чет 29 бер, 2018 19:02, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 29 бер, 2018 18:58
По поводу большой добавочной стоим
Зашёл заказ из США на изговтовление модульных картин !!! На 1 мильён у.е... Было это в 2017 году !!! Сырьё из Китая (холст) порядка 200.000 Краска из Англии тоже порядка 200,000.. Отгрузили все доволны , но !!!! В этом году этот заказ ушёл в Китай ... ВОТ и глобальный рынок(в который мы не вписываемся) ... Ну покрайней мере в моей сфере деятельности ... Хотя Швейцария и Германия до сих пор заказывыют ...
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:03
А вообще администрации нужно делать что-то с набегом непонятных персонажей , иначе на форуме будут только троли (с этого сайта они или с других источноков -не суть важно)Я долгое время читал форум но счас понимаю что инфы тут осталось почти ноль !!! Важны ж не котировки на сей момент а аналитка дальнейшего тренда (с аргументами или предположениями (основаными на графиках данных и т.д))[/quote]
Главный троль здесь кто? Тот, кто на главном финансовом форуме запаздывает с оперативной информацией на часа три с никому уже не нужными зелеными простынями и появляются эти простыни тогда,когда его инфа уже никому не нужна,а когда здесь кто-то появляется с оперативной инфо или токовыми мыслями,то его технично удаляют тролями сего форума! Этот форум мёртв! Интересно сколько секунд продержится правда?[/quote]
Коллега , Вы что Идиот ?
Вы что ".....вашу мать" пишите ?
Вы вообще понимаете куда Вы пришли (форум ) и что Вы пишите ?
Может Вы напишите ИЗВИНЕНИЯ для ДС и всего форума ?
......Очень Прошу !!!
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:12
Я думаю все запомнили данных персонажей сегодняшнего дня , прошу игнорируйте их . Даже отвечать неохота , потому ,что это уподобится им и принять их хамство.
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:13
sinus
Вы очень не правы.
Сырбор созрел и выплеснулся совсем по другой причине.Был потушен, народ успокоился.А под шумок давать такую "благодарность" за сложный труд это не честно.Извинитесь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:13
В чем сила брат ??
В правде !! ТАК вот я тут пишу редко но !! Чистую правду !!! Так что мне извинятся незачто !!! А если кому хочется по ушам тролями проехаться то это не ко мне !! НО форум 5 лет давности был ГОРАЗДО информативней !!
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:16
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:17
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